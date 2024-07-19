Аустрия Вена
Порту
«Аустрия»
Турнирное положение: Венский клуб неудачно провел минувший чемпионат своей страны. Команда заняла итоговое 8 место.
При этом «Аустрия» через плей-офф пробилась в Лигу конференций. Притом, xто выиграла команда лишь 12 раз в чемпионате.
Последние матчи: Венцы уже провели 5 спаррингов. В них команда выиграла 2 раза при 2 коллизиях.
Последний контрольный поединок принес команде викторию над «Злином» (1:0). А вот до того венцы были биты «Богемиансом» (3:7).
В 5 своих последних матчах «Аустрия» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Австрийцы достаточно ершисты, вот только стабильность не является их союзником. Да и результаты в спаррингах не дают общей картины.
Поединки с «Порту» складываются для команды традиционно неудачно. Из 4 очных встреч «Аустрия» уступила 3 раза при одной ничьей.
Наверняка венцы постараются дать бой «драконам». Тем паче, команда уже успела неплохо сыграться в последних матчах.
«Порту»
Турнирное положение: Эта команда прошлый сезон провела неудачно. «Порту» финишировал лишь на 3 месте в чемпионате Португалии.
При этом «Порту» пропускал относительно немного. В 34 поединках чемпионата тылы команды дали результативный сбой 27 раз.
Последние матчи: А вот в контрольных поединках «драконы» преуспевают. В 4 спаррингах удалось добыть 4 победы.
При этом «Порту» в последнем поединке разгромил «Аль-Араби» (4:0). А вот до того команда уложила на лопатки еще и «Насьонал» (4:1).
В 5 своих последних матчах команда победила. В этих поединках она отличилась 18 мячами при всего 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Португальцы явно превосходят оппонента в классе. Да и с атакой у команды полный порядок.
Во всех своих 4 контрольных матчах «драконы» забивали по 4 мяча. Причем пропустила команда в них всего однажды.
И уж наверняка «Порту» будет доминировать и в этой встрече. Даже без нескольких ведущих игроков проблем у португальцев быть не должно.
Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и атака команды явно почувствовала вкус забитых мячей.
Статистика для ставок
- «Аустрия» еще ни разу не обыгрывала «драконов»
- «Порту» выиграл в 8 своих последних матчах
- «Порту» в 4 своих спаррингах неизменно забивал по 4 мяча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.95 и 1.85.
- 2.20Зиря — Шериф: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.16Милсами — Торпедо-БелАЗ: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: «Драконы» сильны в любом кадровом виде, и явно будут привычно агрессивно атаковать.
«Порту» в контрольных матчах выглядит весьма убедительно, и явно быстро вскроет оборону австрийцев.
Ставка: Победа «Порту» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Порту» победит с разницей в 2 и более мячей.
Ставка: Фора «Порту» -1.5 за 2.67