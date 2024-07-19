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    «Драконы» оперативно расправятся с «Аустрией»

    «Аустрия» — «Порту». Прогноз (к. 2.10) на товарищеский матч

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    Прогноз и ставки на «Аустрия» — «Порту»
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    «Порту»
    19 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Аустрия» и «Порту». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аустрия» — «Порту», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 19 Июля 2024 года

    Аустрия Вена

  • Вена
    •  Аустрия Вена 20:00 Порту

    Порту

  • Порту
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    «Аустрия»

    Турнирное положение: Венский клуб неудачно провел минувший чемпионат своей страны. Команда заняла итоговое 8 место.

    При этом «Аустрия» через плей-офф пробилась в Лигу конференций. Притом, xто выиграла команда лишь 12 раз в чемпионате.

    Последние матчи: Венцы уже провели 5 спаррингов. В них команда выиграла 2 раза при 2 коллизиях.

    Последний контрольный поединок принес команде викторию над «Злином» (1:0). А вот до того венцы были биты «Богемиансом» (3:7).

    В 5 своих последних матчах «Аустрия» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Австрийцы достаточно ершисты, вот только стабильность не является их союзником. Да и результаты в спаррингах не дают общей картины.

    Поединки с «Порту» складываются для команды традиционно неудачно. Из 4 очных встреч «Аустрия» уступила 3 раза при одной ничьей.

    Наверняка венцы постараются дать бой «драконам». Тем паче, команда уже успела неплохо сыграться в последних матчах.

    «Порту»

    Турнирное положение: Эта команда прошлый сезон провела неудачно. «Порту» финишировал лишь на 3 месте в чемпионате Португалии.

    При этом «Порту» пропускал относительно немного. В 34 поединках чемпионата тылы команды дали результативный сбой 27 раз.

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    • Последние матчи: А вот в контрольных поединках «драконы» преуспевают. В 4 спаррингах удалось добыть 4 победы.

    При этом «Порту» в последнем поединке разгромил «Аль-Араби» (4:0). А вот до того команда уложила на лопатки еще и «Насьонал» (4:1).

    В 5 своих последних матчах команда победила. В этих поединках она отличилась 18 мячами при всего 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Португальцы явно превосходят оппонента в классе. Да и с атакой у команды полный порядок.

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    Во всех своих 4 контрольных матчах «драконы» забивали по 4 мяча. Причем пропустила команда в них всего однажды.

    И уж наверняка «Порту» будет доминировать и в этой встрече. Даже без нескольких ведущих игроков проблем у португальцев быть не должно.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и атака команды явно почувствовала вкус забитых мячей.

    Статистика для ставок

    • «Аустрия» еще ни разу не обыгрывала «драконов»

    • «Порту» выиграл в 8 своих последних матчах

    • «Порту» в 4 своих спаррингах неизменно забивал по 4 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: «Драконы» сильны в любом кадровом виде, и явно будут привычно агрессивно атаковать.

    «Порту» в контрольных матчах выглядит весьма убедительно, и явно быстро вскроет оборону австрийцев.

    Ставка: Победа «Порту» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Порту» победит с разницей в 2 и более мячей.

    Ставка: Фора «Порту» -1.5 за 2.67

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