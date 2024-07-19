19 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Аустрия» и «Порту». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аустрия» — «Порту», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аустрия»

Турнирное положение: Венский клуб неудачно провел минувший чемпионат своей страны. Команда заняла итоговое 8 место.

При этом «Аустрия» через плей-офф пробилась в Лигу конференций. Притом, xто выиграла команда лишь 12 раз в чемпионате.

Последние матчи: Венцы уже провели 5 спаррингов. В них команда выиграла 2 раза при 2 коллизиях.

Последний контрольный поединок принес команде викторию над «Злином» (1:0). А вот до того венцы были биты «Богемиансом» (3:7).

В 5 своих последних матчах «Аустрия» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Австрийцы достаточно ершисты, вот только стабильность не является их союзником. Да и результаты в спаррингах не дают общей картины.

Поединки с «Порту» складываются для команды традиционно неудачно. Из 4 очных встреч «Аустрия» уступила 3 раза при одной ничьей.

Наверняка венцы постараются дать бой «драконам». Тем паче, команда уже успела неплохо сыграться в последних матчах.

«Порту»

Турнирное положение: Эта команда прошлый сезон провела неудачно. «Порту» финишировал лишь на 3 месте в чемпионате Португалии.

При этом «Порту» пропускал относительно немного. В 34 поединках чемпионата тылы команды дали результативный сбой 27 раз.

Последние матчи: А вот в контрольных поединках «драконы» преуспевают. В 4 спаррингах удалось добыть 4 победы.

При этом «Порту» в последнем поединке разгромил «Аль-Араби» (4:0). А вот до того команда уложила на лопатки еще и «Насьонал» (4:1).

В 5 своих последних матчах команда победила. В этих поединках она отличилась 18 мячами при всего 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Португальцы явно превосходят оппонента в классе. Да и с атакой у команды полный порядок.

Во всех своих 4 контрольных матчах «драконы» забивали по 4 мяча. Причем пропустила команда в них всего однажды.

И уж наверняка «Порту» будет доминировать и в этой встрече. Даже без нескольких ведущих игроков проблем у португальцев быть не должно.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и атака команды явно почувствовала вкус забитых мячей.

Статистика для ставок

«Аустрия» еще ни разу не обыгрывала «драконов»

«Порту» выиграл в 8 своих последних матчах

«Порту» в 4 своих спаррингах неизменно забивал по 4 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: «Драконы» сильны в любом кадровом виде, и явно будут привычно агрессивно атаковать.

«Порту» в контрольных матчах выглядит весьма убедительно, и явно быстро вскроет оборону австрийцев.

Ставка: Победа «Порту» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Порту» победит с разницей в 2 и более мячей.

Ставка: Фора «Порту» -1.5 за 2.67