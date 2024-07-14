Канада
Уругвай
Канада
Турнирное положение: Канада вышла в плей-офф Кубка Америки со второго места в группе с Аргентиной, Чили и Перу.
Команда в четвертьфинале по пенальти обыграла Венесуэлу (1:1), а затем не смогла выйти в финал после дуэли с Аргентиной.
Канада — Уругвай: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках полуфинала Кубка Америки коллектив уступил Аргентине (0:2).
Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на нынешний турнир.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмирован — Тейджон Бьюкенен, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах, которые пришлись на Кубок Америки, Канада проиграла лишь раз при двух победах и одной ничьей.
Такие результаты говорят о средней форме сборной, которой будет непросто обыграть солидный нынче Уругвай.
Джонатан Дэвид и Джейкоб Шаффелбург — авторы двух голов команды на Кубке Америки.
Уругвай
Турнирное положение: Уругвай вышел в четвертьфинал Кубка Америки с первого места в группе с Панамой, США и Боливией.
Команда в четвертьфинале по пенальти обыграла Бразилию (0:0), а затем не смогла выйти в финал после дуэли с Колумбией.
Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках полуфинала Кубка Америки коллектив уступил Колумбии (0:1).
Эта неудача прервала победную серию в пять поединков, которые пришлись на Кубок Америки и одну товарищескую встречу.
Не сыграют: травмирован — Рональд Араухо, дисквалифицированы — Гильермо Варела и Николас де ла Крус.
Состояние команды: в последних семи матчах, которые пришлись на Кубок Америки и контрольные поединки, Уругвай проиграл лишь раз при пяти победах и одной ничьей.
Такие результаты говорят о неплохой форме сборной, которая позволяет ей рассчитывать завоевание бронзовых медалей.
Макси Араухо и Дарвин Нуньес — лучшие бомбардиры команды в Кубке Америки с двумя голами.
Статистика для ставок
- в шести последних матчей Канады забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Канада не проиграла
- в четырех последних матчах Уругвая забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Уругвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.30, победа Канады — в 6.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: в семи из восьми последних матчей номинальных хозяев хотя бы одна команда не забивала. При этом в данных поединках фиксировались разные исходы.
В то же время, в четырех последних матчах номинальных гостей забивал только один из соперников.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в шести последних матчей Канады.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10.