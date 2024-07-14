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    Сподобится ли Канада выиграть бронзу Кубка Америки?

    Канада — Уругвай. Прогноз и ставка (к. 1.93) на футбол, Кубок Америки, 11 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Канада — Уругвай
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    Альфонсо Дэвис
    14 июля в полуфинале чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Канада — Уругвай. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Канада — Уругвай, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2024. 3 место 14 Июля 2024 года

    Канада

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    •  Канада 03:00 Уругвай

    Уругвай

  • Монтевидео
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    Канада

    Турнирное положение: Канада вышла в плей-офф Кубка Америки со второго места в группе с Аргентиной, Чили и Перу.

    Команда в четвертьфинале по пенальти обыграла Венесуэлу (1:1), а затем не смогла выйти в финал после дуэли с Аргентиной.

    Канада — Уругвай: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках полуфинала Кубка Америки коллектив уступил Аргентине (0:2).

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на нынешний турнир.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмирован — Тейджон Бьюкенен, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах, которые пришлись на Кубок Америки, Канада проиграла лишь раз при двух победах и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о средней форме сборной, которой будет непросто обыграть солидный нынче Уругвай.

    Джонатан Дэвид и Джейкоб Шаффелбург — авторы двух голов команды на Кубке Америки.

    Уругвай

    Турнирное положение: Уругвай вышел в четвертьфинал Кубка Америки с первого места в группе с Панамой, США и Боливией.

    Команда в четвертьфинале по пенальти обыграла Бразилию (0:0), а затем не смогла выйти в финал после дуэли с Колумбией.

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  • 08/07/2024

    • Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках полуфинала Кубка Америки коллектив уступил Колумбии (0:1).

    Эта неудача прервала победную серию в пять поединков, которые пришлись на Кубок Америки и одну товарищескую встречу.

    Не сыграют: травмирован — Рональд Араухо, дисквалифицированы — Гильермо Варела и Николас де ла Крус.

    Состояние команды: в последних семи матчах, которые пришлись на Кубок Америки и контрольные поединки, Уругвай проиграл лишь раз при пяти победах и одной ничьей.

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    Такие результаты говорят о неплохой форме сборной, которая позволяет ей рассчитывать завоевание бронзовых медалей.

    Макси Араухо и Дарвин Нуньес — лучшие бомбардиры команды в Кубке Америки с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчей Канады забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Канада не проиграла

    • в четырех последних матчах Уругвая забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Уругвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.30, победа Канады — в 6.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей номинальных хозяев хотя бы одна команда не забивала. При этом в данных поединках фиксировались разные исходы.

    В то же время, в четырех последних матчах номинальных гостей забивал только один из соперников.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в шести последних матчей Канады.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

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    Канада — Уругвай: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 14.07.2024. Прогнозы на футбол. Сподобится ли Канада выиграть бронзу Кубка Америки?
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