«КуПС» начнет без увертюр

Una Strassen
КуПС
«Страссен»
Турнирное положение: «Страссен» прошедший чемпионат провел не столь успешно. Команда в итоге расположилась на 6 месте турнирной таблицы чемпионата Люксембурга.
При этом «Страссен» в 30 матчах чемпионата забил всего 40 мячей. Да и пропустила команда немало — 38 голов.
Последние матчи: Вот только летом команда не проводила официальных спаррингов. Да и с момента завершения прошлого чемпионата Люксембурга прошло уже полтора месяца.
В своем последнем на данный момент матче команда уступила «Эсперанжу» (0:2). До того «Страссен» минимально переиграл «Мондерканж».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках игроки клуба забили 4 мяча при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит темной лошадкой. Да и в составе люксембуржцев сплошные ноунеймы.
При этом «Страссен» крайне нестабилен. Да и поединки с относительно крепкими соперниками даются команде весьма сложно.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются дать бой более статусным финнам. Люксембуржцы явно будут действовать вторым номером.
«КуПС»
Турнирное положение: «КуПС» сейчас в накате. Команда лидирует в чемпионате Финляндии.
Причем «КуПС» опережает ближайшего преследователя лишь по дополнительным показателям. Да и выиграла команда лишь 8 раз в 15 поединках.
Последние матчи: команда нынче находится на эмоциональном подъеме. «КуПС» выиграл в двух своих последних поединках.
В предыдущем матче команда переиграла «Гнистан» (3:1). А вот чуть ранее был уверенно обыгран ЕИФ (2:0).
В 5 своих последних поединках «КуПС» выиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Финны выглядят весьма выгодно. Да и последние успехи явно прибавляют команде мотивации.
А вот атака команды действует относительно уверенно. В 15 матчах финнского чемпионата она отличилась 27 голами.
Причем в свои ворота «КуПС» пропускает в среднем гол за матч. Да и пропустила команда в 6 своих последних поединках.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Финны априори выглядят в разы сильнее соперника.
Статистика для ставок
- «КуПС» выиграл в 2 своих последних матчах
- Финны пропускали в 6 своих последних поединках
- Люксембуржцы в среднем забивают больше гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «КуПС» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 5.06.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.79 и 2.00.
- 1.86Нидерланды — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.15Локомотив — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.18Динамо Минск — Пюник: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Финны по игре выглядят монолитнее, и явно начнут встречу активно.
Люксембуржцы уж слишком нестабильны, тогда как оппонент весьма неплохо выглядит в плане реализации.
Ставка: Победа «КуПСа» в 1 тайме за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.00