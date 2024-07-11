«КуПС» начнет без увертюр

11 июля в 1/8 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Страссен» и «КуПС». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Страссен» — «КуПС», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Страссен»

Турнирное положение: «Страссен» прошедший чемпионат провел не столь успешно. Команда в итоге расположилась на 6 месте турнирной таблицы чемпионата Люксембурга.

При этом «Страссен» в 30 матчах чемпионата забил всего 40 мячей. Да и пропустила команда немало — 38 голов.

Последние матчи: Вот только летом команда не проводила официальных спаррингов. Да и с момента завершения прошлого чемпионата Люксембурга прошло уже полтора месяца.

В своем последнем на данный момент матче команда уступила «Эсперанжу» (0:2). До того «Страссен» минимально переиграл «Мондерканж».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках игроки клуба забили 4 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит темной лошадкой. Да и в составе люксембуржцев сплошные ноунеймы.

При этом «Страссен» крайне нестабилен. Да и поединки с относительно крепкими соперниками даются команде весьма сложно.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются дать бой более статусным финнам. Люксембуржцы явно будут действовать вторым номером.

«КуПС»

Турнирное положение: «КуПС» сейчас в накате. Команда лидирует в чемпионате Финляндии.

Причем «КуПС» опережает ближайшего преследователя лишь по дополнительным показателям. Да и выиграла команда лишь 8 раз в 15 поединках.

Последние матчи: команда нынче находится на эмоциональном подъеме. «КуПС» выиграл в двух своих последних поединках.

В предыдущем матче команда переиграла «Гнистан» (3:1). А вот чуть ранее был уверенно обыгран ЕИФ (2:0).

В 5 своих последних поединках «КуПС» выиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Финны выглядят весьма выгодно. Да и последние успехи явно прибавляют команде мотивации.

А вот атака команды действует относительно уверенно. В 15 матчах финнского чемпионата она отличилась 27 голами.

Причем в свои ворота «КуПС» пропускает в среднем гол за матч. Да и пропустила команда в 6 своих последних поединках.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Финны априори выглядят в разы сильнее соперника.

Статистика для ставок

«КуПС» выиграл в 2 своих последних матчах

Финны пропускали в 6 своих последних поединках

Люксембуржцы в среднем забивают больше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «КуПС» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 5.06.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.79 и 2.00.

Прогноз: Финны по игре выглядят монолитнее, и явно начнут встречу активно.

Люксембуржцы уж слишком нестабильны, тогда как оппонент весьма неплохо выглядит в плане реализации.

Ставка: Победа «КуПСа» в 1 тайме за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00