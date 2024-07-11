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    «КуПС» начнет без увертюр

    «Страссен» — «КуПС». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 11 июля 2024 года

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    «КуПС»
    11 июля в 1/8 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Страссен» и «КуПС». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Страссен» — «КуПС», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Июля 2024 года

    Una Strassen

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Una Strassen 20:00 КуПС

    КуПС

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Страссен»

    Турнирное положение: «Страссен» прошедший чемпионат провел не столь успешно. Команда в итоге расположилась на 6 месте турнирной таблицы чемпионата Люксембурга.

    При этом «Страссен» в 30 матчах чемпионата забил всего 40 мячей. Да и пропустила команда немало — 38 голов.

    Последние матчи: Вот только летом команда не проводила официальных спаррингов. Да и с момента завершения прошлого чемпионата Люксембурга прошло уже полтора месяца.

    В своем последнем на данный момент матче команда уступила «Эсперанжу» (0:2). До того «Страссен» минимально переиграл «Мондерканж».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках игроки клуба забили 4 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит темной лошадкой. Да и в составе люксембуржцев сплошные ноунеймы.

    При этом «Страссен» крайне нестабилен. Да и поединки с относительно крепкими соперниками даются команде весьма сложно.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются дать бой более статусным финнам. Люксембуржцы явно будут действовать вторым номером.

    «КуПС»

    Турнирное положение: «КуПС» сейчас в накате. Команда лидирует в чемпионате Финляндии.

    Причем «КуПС» опережает ближайшего преследователя лишь по дополнительным показателям. Да и выиграла команда лишь 8 раз в 15 поединках.

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    • Последние матчи: команда нынче находится на эмоциональном подъеме. «КуПС» выиграл в двух своих последних поединках.

    В предыдущем матче команда переиграла «Гнистан» (3:1). А вот чуть ранее был уверенно обыгран ЕИФ (2:0).

    В 5 своих последних поединках «КуПС» выиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Финны выглядят весьма выгодно. Да и последние успехи явно прибавляют команде мотивации.

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    А вот атака команды действует относительно уверенно. В 15 матчах финнского чемпионата она отличилась 27 голами.

    Причем в свои ворота «КуПС» пропускает в среднем гол за матч. Да и пропустила команда в 6 своих последних поединках.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Финны априори выглядят в разы сильнее соперника.

    Статистика для ставок

    • «КуПС» выиграл в 2 своих последних матчах

    • Финны пропускали в 6 своих последних поединках

    • Люксембуржцы в среднем забивают больше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «КуПС» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 5.06.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.79 и 2.00.

    Прогноз: Финны по игре выглядят монолитнее, и явно начнут встречу активно.

    Люксембуржцы уж слишком нестабильны, тогда как оппонент весьма неплохо выглядит в плане реализации.

    Ставка: Победа «КуПСа» в 1 тайме за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00

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