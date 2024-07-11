Прервется ли беспроигрышная серия «Сент-Джозефса»?

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    «Шелбурн» — «Сент-Джозефс». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, 1-й раунд квалификации Лиги конференций, 11 июля 2024 года

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    «Сент-Джозефс»
    11 июля в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Шелбурн» и «Сент-Джозефс». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Шелбурн» — «Сент-Джозефс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Июля 2024 года

    Шелбурн

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Шелбурн 21:45 Сент-Джозефс

    Сент-Джозефс

  • Лига конференций. Квалификация
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    «Шелбурн»

    Турнирное положение: «Шелбурн» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря четвертому месту в прошлом сезоне чемпионата Ирландии.

    Команда при этом проиграла сразу 12 баллов чемпиону «Шэмрок Роверс», а также на два очка третьему «Сент-Патриксу».

    Шелбурн — Сент-Джозефс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках текущего ирландского первенства клуб сыграл вничью с «Дрогедой Юнайтед» (1:1).

    Несмотря на эту мировую коллектив лидирует в текущей кампании чемпионата Ирландии с отрывом в три очка от ближайшего преследователя, который при этом сыграл на матч больше.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах (все — в рамках ирландской лиги) «Шелбурн» ни разу не проиграл при трех победах

    Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, и то, что грядущий поединок он проведет на своем поле, сулит ему относительно хорошие шансы.

    Джек Мойлан — лучший бомбардир команды и всей ирландской лиги текущего сезона с 15 голами.

    «Сент-Джозефс»

    «Сент-Джозефс» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второму месту в чемпионате Гибралтара прошлого сезона.

    Команда при этом проиграла только два балла чемпиону «Линкольну», а также на 17 очков опередила третий «Мэгпис».

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    Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках прошлой кампании чемпионата Гибралтара клуб разошелся миром с «Линкольном» (1:1).

    Эта мировая и стоила ему титула, а заодно прервала серию побед в четыре поединка, которые также пришлись на национальный чемпионат.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках чемпионата) «Сент-Джозефс» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

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    Пабло Родригес — лучший бомбардир команды в лиге Гибралтара с 15 голами в прошлой кампании.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Шелбурна» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Сент-Джозефса» забивала только одна команда

    • в пяти последних матчах «Сент-Джозефс» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Шелбурн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.22. Ничья — в 5.40, победа «Сент-Джозефса» — в 12.50.

    ТБ 2,5 считаается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.05.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в шести из семи их последних домашних поединков.

    При этом в трех из пяти последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Шелбурна».

    Ставка: «Шелбурн» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.20

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