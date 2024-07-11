Прервется ли беспроигрышная серия «Сент-Джозефса»?

Шелбурн
Сент-Джозефс
«Шелбурн»
Турнирное положение: «Шелбурн» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря четвертому месту в прошлом сезоне чемпионата Ирландии.
Команда при этом проиграла сразу 12 баллов чемпиону «Шэмрок Роверс», а также на два очка третьему «Сент-Патриксу».
Шелбурн — Сент-Джозефс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках текущего ирландского первенства клуб сыграл вничью с «Дрогедой Юнайтед» (1:1).
Несмотря на эту мировую коллектив лидирует в текущей кампании чемпионата Ирландии с отрывом в три очка от ближайшего преследователя, который при этом сыграл на матч больше.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах (все — в рамках ирландской лиги) «Шелбурн» ни разу не проиграл при трех победах
Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, и то, что грядущий поединок он проведет на своем поле, сулит ему относительно хорошие шансы.
Джек Мойлан — лучший бомбардир команды и всей ирландской лиги текущего сезона с 15 голами.
«Сент-Джозефс»
«Сент-Джозефс» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второму месту в чемпионате Гибралтара прошлого сезона.
Команда при этом проиграла только два балла чемпиону «Линкольну», а также на 17 очков опередила третий «Мэгпис».
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Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках прошлой кампании чемпионата Гибралтара клуб разошелся миром с «Линкольном» (1:1).
Эта мировая и стоила ему титула, а заодно прервала серию побед в четыре поединка, которые также пришлись на национальный чемпионат.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках чемпионата) «Сент-Джозефс» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.
Пабло Родригес — лучший бомбардир команды в лиге Гибралтара с 15 голами в прошлой кампании.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Шелбурна» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Сент-Джозефса» забивала только одна команда
- в пяти последних матчах «Сент-Джозефс» не проиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Шелбурн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.22. Ничья — в 5.40, победа «Сент-Джозефса» — в 12.50.
ТБ 2,5 считаается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.05.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в шести из семи их последних домашних поединков.
При этом в трех из пяти последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Шелбурна».
Ставка: «Шелбурн» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.20