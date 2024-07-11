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    «Дюделанж» будет торопиться

    «Атлетик Эскальдес» — «Дюделанж». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 11 июля 2024 года

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    «Дюделанж»
    11 июля в 1/8 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Атлетик Эскальдес» и «Дюделанж». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик Эскальдес» — «Дюделанж», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Июля 2024 года

    Атлетик Клуб Эскальдес

  • Эскальдес-Энгордань
    •  Атлетик Клуб Эскальдес 19:30 Дюделанж

    Дюделанж

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Атлетик Эскальдес»

    Турнирное положение: «Атлетик Эскальдес» прошедший чемпионат Андорры провел успешно. Команда в итоге расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атлетик Эскальдес» в 27 матчах чемпионата настрелял 71 мяч. Да и пропустила команда относительно немного — 21 гол.

    Последние матчи: Вот только летом команда не проводила официальных спаррингов. Да и с момента завершения прошлого чемпионата Андорры прошло почти 2 месяца.

    В своем последнем на данный момент матче команда одолела «Атлетик Америку» (8:0). До того «Атлетик Эскальдес» минимально переиграл «Санта-Колому».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит темной лошадкой. Да и состав андоррцев по именам выглядит слишком скромно.

    При этом «Атлетик Эскальдес» неплохо атакует. Вот только поединки с крепкими соперниками даются команде весьма натужно.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются дать бой люксембуржцам. Андоррцы явно будут действовать вторым номером.

    «Дюделанж»

    Турнирное положение: «Дюделанж» не столь успешно провел минувший чемпионат Люксембурга. Итоговое 3 место вряд ли устроило клуб.

    Причем «Дюделанж» выиграла фактически в половине матчей чемпионата: 19 из 30. А вот оборона ошибалась частенько — 36 пропущенных мячей.

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    • Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь особенно стабильными. «Дюделанж» чередует качественные поединки с откровенно неудачными.

    Предыдущий поединок принес команде викторию. «Дюделанж» нанес поражение «Вильцу» со счетом 3:2.

    До того команда уступила «Прогресу» (0:2). Зато «Викторию Роспорт» удалось переиграть, пусть и с натугой (2:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: люксембуржцы достаточно ершисты. Вот только нехватка игровой практики может стать проблемой.

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    А вот атака команды действует относительно уверенно. Да и обыгрывать андоррцев «Дюделанж» просто обязан.

    В 5 своих последних поединках «Дюделанж» выиграл 3 раза. В них игроки команды отличились 9 мячами при 7 пропущенных.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Люксембуржцы выглядят куда мощнее соперника.

    Статистика для ставок

    • «Атлетик Эскальдес» выиграл в 2 своих последних матчах

    • Обе команды не проводили официальных поединков уже почти 2 месяца

    • Люксембуржцы в среднем забивают 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дюделанж» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 4.08.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.17 и 1.67.

    Прогноз: Люксембуржцы выглядят монолитнее, и явно начнут встречу активно.

    Андоррцы слишком нестабильны, тогда как оппонент весьма неплохо выглядит в плане реализации.

    Ставка: Победа «Дюделанжа» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.17

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    «Атлетик Эскальдес» — «Дюделанж»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 11.07.2024. Прогнозы на футбол. «Дюделанж» будет торопиться
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