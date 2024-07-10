«Вележ» не заметит андоррцев

10 июля в 1/8 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Вележ» и «Интер Эскальдес». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вележ» — «Интер Эскальдес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вележ»

Турнирное положение: «Вележ» прошлый чемпионат Боснии и Герцеговины провел относительно успешно. Команда в итоге расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Вележ» в 33 матчах чемпионата настрелял всего 50 мячей. Да и пропустила команда относительно немного — 28 мячей.

Последние матчи: Вот только официальных контрольных матчей команда не проводила. Хотя до того беспроигрышная серия составляла 4 матча.

В своем последнем на данный момент команда сумела одолеть «Тузлу-Сити» (2:1). Зато до того «Вележ» подписал мировую с «ГОШК Габелой» (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда является полной загадкой. Да и состав боснийцев по именам выглядит не столь ярко.

При этом «Вележ» явно намеревается пройти андоррский барьер. В Сараево команда уж точно постарается соорудить голевой задел перед ответной встречей.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Боснийцы банально на голову сильнее оппонента.

«Интер Эскальдес»

Турнирное положение: «Интер Эскальдес» минувший сезон провел успешно. В чемпионате Андорры команда финишировала на 2 месте таблицы.

Причем «Интер Эскальдес» лишь на 3 зачетных балла отстал от чемпиона. Да и забила команда 66 мячей в 27 поединках.

Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и уровень андоррского чемпионата, мягко говоря, не самый высокий.

Минувший тур чемпионата Андорры для команды сложился удачно. Уверенно была обыграна «Пенья» (3:1).

До того «Интер Эскальдес» не сумел одолеть «Санта-Колому» (1:1). А вот встреча с «Карроем» завершилась уверенной победой (6:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда представляет собой темную лошадку. Да и официальных контрольных матчей она не проводила.

Серия без поражений составляет 3 матча. Вот только почти 2 месяца без игровой практики могут стать огромной проблемой для андоррцев.

Причем «Интер Эскальдес» в прошлом году вылетел в 1/4 финала квалификации Лиги конференций. По сумме двух встреч андоррцы уступили шотландскому «Хиберниану» — 2:1, 1:6.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать по большей части от обороны. Команда явно намерена дать бой нестабильным боснийцам.

Статистика для ставок

«Вележ» не проигрывает 4 матча кряду

«Интер Эскальдес» имеет действующую трехматчевую беспроигрышную серию

«Вележ» в 2 своих последних матчах забил 8 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вележ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 8.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.69 и 2.10.

Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее андоррцев, и наверняка будут максимально активны в атаке.

«Интер Эскальдес» уже 2 месяца без игровой практики, плюс уступает боснийцам в классе.

Ставка: Фора «Вележа» -1.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.59