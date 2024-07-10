«Вележ» не заметит андоррцев

Вележ
Интер Клуб
«Вележ»
Турнирное положение: «Вележ» прошлый чемпионат Боснии и Герцеговины провел относительно успешно. Команда в итоге расположилась на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Вележ» в 33 матчах чемпионата настрелял всего 50 мячей. Да и пропустила команда относительно немного — 28 мячей.
Последние матчи: Вот только официальных контрольных матчей команда не проводила. Хотя до того беспроигрышная серия составляла 4 матча.
В своем последнем на данный момент команда сумела одолеть «Тузлу-Сити» (2:1). Зато до того «Вележ» подписал мировую с «ГОШК Габелой» (3:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда является полной загадкой. Да и состав боснийцев по именам выглядит не столь ярко.
При этом «Вележ» явно намеревается пройти андоррский барьер. В Сараево команда уж точно постарается соорудить голевой задел перед ответной встречей.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Боснийцы банально на голову сильнее оппонента.
«Интер Эскальдес»
Турнирное положение: «Интер Эскальдес» минувший сезон провел успешно. В чемпионате Андорры команда финишировала на 2 месте таблицы.
Причем «Интер Эскальдес» лишь на 3 зачетных балла отстал от чемпиона. Да и забила команда 66 мячей в 27 поединках.
Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и уровень андоррского чемпионата, мягко говоря, не самый высокий.
Минувший тур чемпионата Андорры для команды сложился удачно. Уверенно была обыграна «Пенья» (3:1).
До того «Интер Эскальдес» не сумел одолеть «Санта-Колому» (1:1). А вот встреча с «Карроем» завершилась уверенной победой (6:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда представляет собой темную лошадку. Да и официальных контрольных матчей она не проводила.
Серия без поражений составляет 3 матча. Вот только почти 2 месяца без игровой практики могут стать огромной проблемой для андоррцев.
Причем «Интер Эскальдес» в прошлом году вылетел в 1/4 финала квалификации Лиги конференций. По сумме двух встреч андоррцы уступили шотландскому «Хиберниану» — 2:1, 1:6.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать по большей части от обороны. Команда явно намерена дать бой нестабильным боснийцам.
Статистика для ставок
- «Вележ» не проигрывает 4 матча кряду
- «Интер Эскальдес» имеет действующую трехматчевую беспроигрышную серию
- «Вележ» в 2 своих последних матчах забил 8 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вележ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 8.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.69 и 2.10.
- 2.07Испания — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.86Нидерланды — Англия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 1.80Аргентина — Канада: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее андоррцев, и наверняка будут максимально активны в атаке.
«Интер Эскальдес» уже 2 месяца без игровой практики, плюс уступает боснийцам в классе.
Ставка: Фора «Вележа» -1.5 за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.59