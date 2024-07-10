ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеМбаппе тормозит Францию. Не пора ли Дешаму посадить звездного форварда в запас? Дани Ольмо стал героем матча Испания — ГерманияКороче, Евро. 9 июля Сборная ИспанииViva Espana! Матч Испании против Франции — это битва за душу футбола
  • 23:27
    • Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона, уверенно победив Руне
    Все новости спорта

    «Вележ» не заметит андоррцев

    «Вележ» — «Интер Эскальдес». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 10 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Вележ» — «Интер Эскальдес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вележ»
    10 июля в 1/8 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Вележ» и «Интер Эскальдес». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вележ» — «Интер Эскальдес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Июля 2024 года

    Вележ

  • Мостар
    •  Вележ 21:00 Интер Клуб

    Интер Клуб

  • Эскальдес-Энгордань
    •

    «Вележ»

    Турнирное положение: «Вележ» прошлый чемпионат Боснии и Герцеговины провел относительно успешно. Команда в итоге расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вележ» в 33 матчах чемпионата настрелял всего 50 мячей. Да и пропустила команда относительно немного — 28 мячей.

    Последние матчи: Вот только официальных контрольных матчей команда не проводила. Хотя до того беспроигрышная серия составляла 4 матча.

    В своем последнем на данный момент команда сумела одолеть «Тузлу-Сити» (2:1). Зато до того «Вележ» подписал мировую с «ГОШК Габелой» (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда является полной загадкой. Да и состав боснийцев по именам выглядит не столь ярко.

    При этом «Вележ» явно намеревается пройти андоррский барьер. В Сараево команда уж точно постарается соорудить голевой задел перед ответной встречей.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Боснийцы банально на голову сильнее оппонента.

    «Интер Эскальдес»

    Турнирное положение: «Интер Эскальдес» минувший сезон провел успешно. В чемпионате Андорры команда финишировала на 2 месте таблицы.

    Причем «Интер Эскальдес» лишь на 3 зачетных балла отстал от чемпиона. Да и забила команда 66 мячей в 27 поединках.

  • Дневник Евро. Достижение Пикфорда, Германия требует переигровку, Педри не держит зла на Крооса
  • О главных событиях двадцать четвертого игрового дня на чемпионате Европы по футболу в Германии
  • Вчера

    • Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и уровень андоррского чемпионата, мягко говоря, не самый высокий.

    Минувший тур чемпионата Андорры для команды сложился удачно. Уверенно была обыграна «Пенья» (3:1).

    До того «Интер Эскальдес» не сумел одолеть «Санта-Колому» (1:1). А вот встреча с «Карроем» завершилась уверенной победой (6:0).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда представляет собой темную лошадку. Да и официальных контрольных матчей она не проводила.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Серия без поражений составляет 3 матча. Вот только почти 2 месяца без игровой практики могут стать огромной проблемой для андоррцев.

    Причем «Интер Эскальдес» в прошлом году вылетел в 1/4 финала квалификации Лиги конференций. По сумме двух встреч андоррцы уступили шотландскому «Хиберниану» — 2:1, 1:6.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать по большей части от обороны. Команда явно намерена дать бой нестабильным боснийцам.

    Статистика для ставок

    • «Вележ» не проигрывает 4 матча кряду

    • «Интер Эскальдес» имеет действующую трехматчевую беспроигрышную серию

    • «Вележ» в 2 своих последних матчах забил 8 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вележ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 8.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.69 и 2.10.

    Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее андоррцев, и наверняка будут максимально активны в атаке.

    «Интер Эскальдес» уже 2 месяца без игровой практики, плюс уступает боснийцам в классе.

    Ставка: Фора «Вележа» -1.5 за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.59

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч ФК Рома — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Додиг — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Кун
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кудерметова — Шериф
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Рахимова — Эрьявец
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сан — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Паолини — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Кимчхон Санму — Сувон Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тэгу — Инчхон Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Алькарас — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Коларж — Медьедович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Моллекер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Пер — Печчи
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вележ» — «Интер Эскальдес»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 10.07.2024. Прогнозы на футбол. «Вележ» не заметит андоррцев
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры