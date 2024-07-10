Голландцы с англичанами проявят активность в атаке

10 июля в 1/2 финала плей-офф чемпионата Европы по футболу сыграют Нидерланды и Англия. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Англия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Нидерланды

Турнирное положение: Голландцы заметно прибавляют уже по ходу турнира. «Оранжевые» демонстрируют прекрасный уровень игры.

При этом Нидерланды в 3 турах группового этапа набрали всего 4 зачетных балла. Причем в них команда Рональда Кумана забила всего 4 мяча.

Последние матчи: в 1/8 плей-офф испанцы разгромили сборную Румынии (3:0). Причем дубль в той встрече оформил Доньелл Мален.

Вообще, в 5 своих последних матчах Нидерланды победили 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

В составе «оранжевых» забить может кто угодно. Да и лидер атак команды Коди Гакпо настрелял уже 3 мяча на Евро.

Не сыграют: травмированных нет.

Ориентировочный состав: Вербрюгген — Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Симонс, Рейндерс — Бергвейн, Депай, Гакпо.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Голландцы уверенно бьют оппонента за оппонентом. Да и с реализацией у команды относительный порядок.

Подопечные Кумана явно намерены продолжить свой победный ход. Да ряд и ряд игроков «оранжевых» выступает в АПЛ.

Нет сомнений, что Нидерланды будут активно атаковать. Гакпо и компания способны обескуражить оборону любого соперника.

Англия

Турнирное положение: Англичане вышли в плей-офф с 1 места. Вот только набрали британцы всего 5 очков.

При этом Англия крайне натужно проходит раунд за раундом. Команда Гарета Саутгейта сильна по именам, но все никак не может реализовать свой потенциал.

Последние матчи: В поединке со швейцарцами Англии откровенно повезло. Победу они добыли лишь в серии пенальти.

Да и виктория над Словакией далась англичанам непросто. Исход той встречи решил мяч блестящего Харри Кейна.

В 5 своих последних матчах Англия выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Ориентировочный состав: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Конса — Триппьер, Мейну, Райс, Сака — Беллингем, Фоден — Кейн.

Состояние команды: Вот уже в 4 матчах кряду британцы не могут победить в основное время. Да и стабильности команде Саутгейта явно недостает.

Притом, что Англия в последние годы неудачно противостоит голландцам. Из 5 последних очных поединков британцы выиграли 1 раз при 2 коллизиях.

Бледноватый поединок со швейцарцами обнажил проблемы англичан в атаке. Да и Кейн пока отличился лишь 2 забитыми мячами.

Несомненно, в этом поединке команда будет действовать в привычном для себя ритме. Англичане рассчитывают на лучшие качества своих лидеров.

Статистика для ставок

Нидерланды уже 8 лет не обыгрывает англичан

Голландцы в 3 своих последних поединках забивают не менее 2 голов за матч

Англия уже в 4 матча кряду не может выиграть в основное время

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 2.88, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.

Прогноз: Атака англичан во главе с Кейном явно поднатореет в плане реализации.

Нидерланды в последних матчах явно прибавили, да и британцы явно не лыком шиты.

Ставка: ТБ 3.5 за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме будет забито более двух мячей.

Ставка: Тотал 2-го тайма больше 2.5 за 7.00