ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тони Кроос и Юлиан НагельсманБез Крооса и, возможно, Мюллера и Нойера. Какое будущее ждет сборную Германии? Килиан МбаппеМбаппе тормозит Францию. Не пора ли Дешаму посадить звездного форварда в запас? Дани Ольмо стал героем матча Испания — ГерманияКороче, Евро. 9 июля
  • 11:42
    • «Зенит» может заплатить за Соболева 12 млн евро
  • 14:49
    • «Краснодар» подпишет аргентинца Баринагу
  • 14:02
    • «Оренбург» объявил о подписании иранского нападающего
    Все новости спорта

    Голландцы с англичанами проявят активность в атаке

    Нидерланды — Англия. Дерзкая ставка (к. 5.00) на полуфинал Евро-2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на сборную Нидерландов Прогнозы на сборную Англии Прогнозы на футбол Англии Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Нидерланды — Англия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Коди Гакпо
    10 июля в 1/2 финала плей-офф чемпионата Европы по футболу сыграют Нидерланды и Англия. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Англия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Полуфинал 10 Июля 2024 года

    Нидерланды

  • Амстердам
    •  Нидерланды 22:00 Англия

    Англия

  • Лондон
    •

    Нидерланды

    Турнирное положение: Голландцы заметно прибавляют уже по ходу турнира. «Оранжевые» демонстрируют прекрасный уровень игры.

    При этом Нидерланды в 3 турах группового этапа набрали всего 4 зачетных балла. Причем в них команда Рональда Кумана забила всего 4 мяча.

    Нидерланды — Англия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в 1/8 плей-офф испанцы разгромили сборную Румынии (3:0). Причем дубль в той встрече оформил Доньелл Мален.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Нидерланды победили 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    В составе «оранжевых» забить может кто угодно. Да и лидер атак команды Коди Гакпо настрелял уже 3 мяча на Евро.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Ориентировочный состав: Вербрюгген — Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Симонс, Рейндерс — Бергвейн, Депай, Гакпо.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: Голландцы уверенно бьют оппонента за оппонентом. Да и с реализацией у команды относительный порядок.

    Подопечные Кумана явно намерены продолжить свой победный ход. Да ряд и ряд игроков «оранжевых» выступает в АПЛ.

    Нет сомнений, что Нидерланды будут активно атаковать. Гакпо и компания способны обескуражить оборону любого соперника.

    Англия

    Турнирное положение: Англичане вышли в плей-офф с 1 места. Вот только набрали британцы всего 5 очков.

    При этом Англия крайне натужно проходит раунд за раундом. Команда Гарета Саутгейта сильна по именам, но все никак не может реализовать свой потенциал.

  • Дневник Евро. Достижение Пикфорда, Германия требует переигровку, Педри не держит зла на Крооса
  • О главных событиях двадцать четвертого игрового дня на чемпионате Европы по футболу в Германии
  • Вчера

    • Последние матчи: В поединке со швейцарцами Англии откровенно повезло. Победу они добыли лишь в серии пенальти.

    Да и виктория над Словакией далась англичанам непросто. Исход той встречи решил мяч блестящего Харри Кейна.

    В 5 своих последних матчах Англия выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Ориентировочный состав: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Конса — Триппьер, Мейну, Райс, Сака — Беллингем, Фоден — Кейн.

    Состояние команды: Вот уже в 4 матчах кряду британцы не могут победить в основное время. Да и стабильности команде Саутгейта явно недостает.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ИгратьСтраховка первой ставкиrabona

    Притом, что Англия в последние годы неудачно противостоит голландцам. Из 5 последних очных поединков британцы выиграли 1 раз при 2 коллизиях.

    Бледноватый поединок со швейцарцами обнажил проблемы англичан в атаке. Да и Кейн пока отличился лишь 2 забитыми мячами.

    Несомненно, в этом поединке команда будет действовать в привычном для себя ритме. Англичане рассчитывают на лучшие качества своих лидеров.

    Статистика для ставок

    • Нидерланды уже 8 лет не обыгрывает англичан

    • Голландцы в 3 своих последних поединках забивают не менее 2 голов за матч

    • Англия уже в 4 матча кряду не может выиграть в основное время

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Англия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 2.88, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.

    Прогноз: Атака англичан во главе с Кейном явно поднатореет в плане реализации.

    Нидерланды в последних матчах явно прибавили, да и британцы явно не лыком шиты.

    Ставка: ТБ 3.5 за 5.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме будет забито более двух мячей.

    Ставка: Тотал 2-го тайма больше 2.5 за 7.00

    А еще есть сбалансированный прогноз на матч за 1.86.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Алькарас — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Коларж — Медьедович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Моллекер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Пер — Печчи
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Паневежис — ХИК
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хамрун Спартанс — Линкольн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч ТНС — Дечич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч УЭ Санта-Колома — Балкани
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Викингур — Шемрок
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.25
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Экспресс дня 9 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Нидерланды — Англия: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 10.07.2024. Прогнозы на футбол. Голландцы с англичанами проявят активность в атаке
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры