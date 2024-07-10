Голландцы с англичанами проявят активность в атаке

Нидерланды
Англия
Нидерланды
Турнирное положение: Голландцы заметно прибавляют уже по ходу турнира. «Оранжевые» демонстрируют прекрасный уровень игры.
При этом Нидерланды в 3 турах группового этапа набрали всего 4 зачетных балла. Причем в них команда Рональда Кумана забила всего 4 мяча.
Нидерланды — Англия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в 1/8 плей-офф испанцы разгромили сборную Румынии (3:0). Причем дубль в той встрече оформил Доньелл Мален.
Вообще, в 5 своих последних матчах Нидерланды победили 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.
В составе «оранжевых» забить может кто угодно. Да и лидер атак команды Коди Гакпо настрелял уже 3 мяча на Евро.
Не сыграют: травмированных нет.
Ориентировочный состав: Вербрюгген — Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Симонс, Рейндерс — Бергвейн, Депай, Гакпо.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: Голландцы уверенно бьют оппонента за оппонентом. Да и с реализацией у команды относительный порядок.
Подопечные Кумана явно намерены продолжить свой победный ход. Да ряд и ряд игроков «оранжевых» выступает в АПЛ.
Нет сомнений, что Нидерланды будут активно атаковать. Гакпо и компания способны обескуражить оборону любого соперника.
Англия
Турнирное положение: Англичане вышли в плей-офф с 1 места. Вот только набрали британцы всего 5 очков.
При этом Англия крайне натужно проходит раунд за раундом. Команда Гарета Саутгейта сильна по именам, но все никак не может реализовать свой потенциал.
Последние матчи: В поединке со швейцарцами Англии откровенно повезло. Победу они добыли лишь в серии пенальти.
Да и виктория над Словакией далась англичанам непросто. Исход той встречи решил мяч блестящего Харри Кейна.
В 5 своих последних матчах Англия выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Ориентировочный состав: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Конса — Триппьер, Мейну, Райс, Сака — Беллингем, Фоден — Кейн.
Состояние команды: Вот уже в 4 матчах кряду британцы не могут победить в основное время. Да и стабильности команде Саутгейта явно недостает.
Притом, что Англия в последние годы неудачно противостоит голландцам. Из 5 последних очных поединков британцы выиграли 1 раз при 2 коллизиях.
Бледноватый поединок со швейцарцами обнажил проблемы англичан в атаке. Да и Кейн пока отличился лишь 2 забитыми мячами.
Несомненно, в этом поединке команда будет действовать в привычном для себя ритме. Англичане рассчитывают на лучшие качества своих лидеров.
Статистика для ставок
- Нидерланды уже 8 лет не обыгрывает англичан
- Голландцы в 3 своих последних поединках забивают не менее 2 голов за матч
- Англия уже в 4 матча кряду не может выиграть в основное время
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Англия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 2.88, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.
- 2.07Испания — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Аргентина — Канада: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.86Нидерланды — Англия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: Атака англичан во главе с Кейном явно поднатореет в плане реализации.
Нидерланды в последних матчах явно прибавили, да и британцы явно не лыком шиты.
Ставка: ТБ 3.5 за 5.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме будет забито более двух мячей.
Ставка: Тотал 2-го тайма больше 2.5 за 7.00