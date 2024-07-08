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    Потеснит ли «Байя» «Палмейрас»?

    «Палмейрас» — «Байя». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 8 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Байя»
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    Эстевао
    «Палмейрас» на своем поле примет «Байю» в 15-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 8 июля и начнется в 00:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Палмейрас» — «Байя», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 08 Июля 2024 года

    Палмейрас

  • Бразилия. Серия А
    •  Палмейрас 00:30 Баия

    Баия

  • Бразилия. Серия А
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    «Палмейрас»

    Турнирное положение: «Палмейрас» занимает третье место в турнирной таблице. В его активе 20 забитых мячей, в пассиве — 11 пропущенных.

    Команда на три балла отстает от лидера «Фламенго», а также по дополнительным показателям уступает второму в таблице «Ботафого», у которого также 27 пунктов.

    Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А сыграл вничью. На чужом поле он поделил очки с «Гремио» (2:2).

    Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

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    Не сыграют: травмированы — Лазаро, Ромуло, Бруну Родригеш, Зе Рафаэл, Мурило, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 11 последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Палмейрас» проиграл лишь раз при семи победах и трех ничьих.

    Это говорит о хорошей форме хозяев, которая позволяет им бороться за чемпионский титул.

    Эстевао — лучший бомбардир команды с четырьмя голами.

    «Байя»

    Турнирное положение: По итогам 13-ти туров бразильской Серии А «Байя» занимает четверое место с 27 баллами и разницей мячей 23-16.

    Команда пребывает в зоне Кубка Либертадорес, уступая лидеру «Фламенго» на три балла и по дополнительным показателям уступая второму «Ботафого» и третьему «Палмейрасу».

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А выиграл. На своем поле он разобрался с «Жувентуде» (2:0).

    Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

    Не сыграют: травмирован — Николас Асеведо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних восьми поединках, которые пришлись на Серию А, «Байя» проиграла только дважды при четырех победах и двух ничьих.

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    Это говорит о неплохой форме гостей, которая оставляет их в борьбе за чемпионский титул, так что им важно набирать по максимуму очков.

    Эвералдо — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Палмейраса» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из восьми последних матчей «Палмейрас» выиграл

    • в четырех из шести последних матчей «Байи» забивали обе команды.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.15, победа «Байи» — в 5.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими показателями — 1.83 и 1.97.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в двух из трех их последних домашних поединках.

    При этом в пяти из шести последних поединков гостей также был реализован такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех из четырех последних их матчей они не проиграли и даже выиграли.

    Ставка: «Байя» не проиграет за 2.40

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    «Палмейрас» — «Байя»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 08.07.2024. Прогнозы на футбол. Потеснит ли «Байя» «Палмейрас»?
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