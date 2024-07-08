Потеснит ли «Байя» «Палмейрас»?

«Палмейрас» на своем поле примет «Байю» в 15-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 8 июля и начнется в 00:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Палмейрас» — «Байя», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Палмейрас» занимает третье место в турнирной таблице. В его активе 20 забитых мячей, в пассиве — 11 пропущенных.

Команда на три балла отстает от лидера «Фламенго», а также по дополнительным показателям уступает второму в таблице «Ботафого», у которого также 27 пунктов.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А сыграл вничью. На чужом поле он поделил очки с «Гремио» (2:2).

Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Лазаро, Ромуло, Бруну Родригеш, Зе Рафаэл, Мурило, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11 последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Палмейрас» проиграл лишь раз при семи победах и трех ничьих.

Это говорит о хорошей форме хозяев, которая позволяет им бороться за чемпионский титул.

Эстевао — лучший бомбардир команды с четырьмя голами.

«Байя»

Турнирное положение: По итогам 13-ти туров бразильской Серии А «Байя» занимает четверое место с 27 баллами и разницей мячей 23-16.

Команда пребывает в зоне Кубка Либертадорес, уступая лидеру «Фламенго» на три балла и по дополнительным показателям уступая второму «Ботафого» и третьему «Палмейрасу».

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А выиграл. На своем поле он разобрался с «Жувентуде» (2:0).

Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

Не сыграют: травмирован — Николас Асеведо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних восьми поединках, которые пришлись на Серию А, «Байя» проиграла только дважды при четырех победах и двух ничьих.

Это говорит о неплохой форме гостей, которая оставляет их в борьбе за чемпионский титул, так что им важно набирать по максимуму очков.

Эвералдо — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Палмейраса» забивали больше 2,5 голов

в пяти из восьми последних матчей «Палмейрас» выиграл

в четырех из шести последних матчей «Байи» забивали обе команды.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.15, победа «Байи» — в 5.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими показателями — 1.83 и 1.97.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в двух из трех их последних домашних поединках.

При этом в пяти из шести последних поединков гостей также был реализован такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех из четырех последних их матчей они не проиграли и даже выиграли.

Ставка: «Байя» не проиграет за 2.40