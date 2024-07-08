«Колорадо Рэпидс» вновь будет сильнее «Сент-Луис Сити»

Колорадо Рэпидс
Сент-Луис Сити
«Колорадо Рэпидс»
Турнирное положение: Клуб из города Денвер с 34 набранными очками идет четвертым на Востоке, но сильно отстает от первой тройки.
«Колорадо Рэпидс» добился десяти викторий, четыре матча свел вничью и восемь встреч проиграл, забил 40 мячей, а пропустил на четыре гола меньше.
Колорадо Рэпидс — Сент-Луис Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Бордово-голубые» в прошлом туре на своем поле смогли переиграть «Канзас-Сити» со счетом 2:1, а игровым днем ранее они на выезде потерпели фиаско от ФК «Лос-Анджелес» со счетом 0:3.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Колорадо Рэпидс» в отрезке последних пяти игр чемпионата смог выиграть в четырех из них и один поединок за это время проиграл. Перед этим у команды была 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой было три фиаско. А за минувшие десять встреч первенства команда только в одном случае уходила с поля без результативного действия.
«Сент-Луис Сити»
Турнирное положение: Коллектив из штата Миссури с 22 очками идет 12 в этой конференции и на шесть пунктов отстает от зоны плей-офф.
«Сент-Луис Сити» выиграл только четыре игры из 21 проведенной, десять встреч свел вничью и семь раз проиграл, разница мячей составляет 29:35.
Последние матчи: В прошлом туре первенства «Сент-Луис» на своем поле нанес поражение «Сан-Хосе» со счетом 2:0. И этой победой он прервал свою длительную серию без выигрышей.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Сент-Луис Сити» смог выиграть свою последнюю проведенную игру, прервав тем самым 9-матчевую безвыигрышную серию. В этот неудачный период команда расписала три мировые и потерпела шесть поражений. Причем большинство фиаско в этот период были с разницей в два и более мячей.
Статистика для ставок
- В текущем первенстве «Колорадо Рэпидс» разгромил «Сент-Луис Сити» на его поле со счетом 3:0
- «Колорадо Рэпидс» сейчас имеет 5-матчевую домашнюю беспроигрышную серию, в которой четыре раза победил
- «Сент-Луис Сити» в гостях в данном чемпионате в гостях еще не побеждал
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Колорадо Рэпидс» — 1.80, победа «Сент-Луис Сити» — 4.05, ничья — 3.95.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.48 соответственно.
- 2.00Англия — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.87Нидерланды — Турция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.07ЦСКА — Партизан: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Прогноз: ставим здесь на победу «Колорадо Рэпидс», потому что он дома выступает весьма неплохо, да и к тому же в этом чемпионате уже легко обыгрывал предстоящего противника.
Рекомендуемая ставка: победа «Колорадо Рэпидс» за 1.80.
Прогноз: И также ожидаем, что «Колорадо Рэпидс» сможет отличиться в каждом из таймов в воротах «Сент-Луиса».
Ставка: «Колорадо Рэпидс» забьет в каждом из таймов за 2.27.