ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас Мюллер (сборная Германии)Дневник Евро. Испания и Франция — в полуфинале, Германия и Португалия — в слезах, последний матч Крооса Джулианна Пенья5 главных проблем женского ММА Дани Ольмо — герой матча Испания — ГерманияКороче, Евро. 5-6 июля
    Все новости спорта

    «Колорадо Рэпидс» вновь будет сильнее «Сент-Луис Сити»

    «Колорадо Рэпидс» — «Сент-Луис Сити». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, регулярный чемпионата МЛС, 8 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Колорадо Рэпидс» — «Сент-Луис Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Колорадо Рэпидс»
    «Колорадо Рэпидс» на своем поле сыграет против «Сент-Луис Сити» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Матч состоится 8 июля и начнется в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Колорадо Рэпидс» — «Сент-Луис Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 08 Июля 2024 года

    Колорадо Рэпидс

  • Денвер
    •  Колорадо Рэпидс 04:30 Сент-Луис Сити

    Сент-Луис Сити

  • США. MLS
    •

    «Колорадо Рэпидс»

    Турнирное положение: Клуб из города Денвер с 34 набранными очками идет четвертым на Востоке, но сильно отстает от первой тройки.

    «Колорадо Рэпидс» добился десяти викторий, четыре матча свел вничью и восемь встреч проиграл, забил 40 мячей, а пропустил на четыре гола меньше.

    Колорадо Рэпидс — Сент-Луис Сити: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.754.094.05Бонус180%
    •

    Последние матчи: «Бордово-голубые» в прошлом туре на своем поле смогли переиграть «Канзас-Сити» со счетом 2:1, а игровым днем ранее они на выезде потерпели фиаско от ФК «Лос-Анджелес» со счетом 0:3.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Колорадо Рэпидс» в отрезке последних пяти игр чемпионата смог выиграть в четырех из них и один поединок за это время проиграл. Перед этим у команды была 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой было три фиаско. А за минувшие десять встреч первенства команда только в одном случае уходила с поля без результативного действия.

    «Сент-Луис Сити»

    Турнирное положение: Коллектив из штата Миссури с 22 очками идет 12 в этой конференции и на шесть пунктов отстает от зоны плей-офф.

    «Сент-Луис Сити» выиграл только четыре игры из 21 проведенной, десять встреч свел вничью и семь раз проиграл, разница мячей составляет 29:35.

  • Ранний финал. Матч Испании с Германией — крупнейший четвертьфинал в истории международного футбола
  • Четвертьфиналы крупных международных турниров обычно никогда не бывают такими масштабными
  • 04/07/2024

    • Последние матчи: В прошлом туре первенства «Сент-Луис» на своем поле нанес поражение «Сан-Хосе» со счетом 2:0. И этой победой он прервал свою длительную серию без выигрышей.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: «Сент-Луис Сити» смог выиграть свою последнюю проведенную игру, прервав тем самым 9-матчевую безвыигрышную серию. В этот неудачный период команда расписала три мировые и потерпела шесть поражений. Причем большинство фиаско в этот период были с разницей в два и более мячей.

    Статистика для ставок

    • В текущем первенстве «Колорадо Рэпидс» разгромил «Сент-Луис Сити» на его поле со счетом 3:0

    • «Колорадо Рэпидс» сейчас имеет 5-матчевую домашнюю беспроигрышную серию, в которой четыре раза победил

    • «Сент-Луис Сити» в гостях в данном чемпионате в гостях еще не побеждал

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Колорадо Рэпидс» — 1.80, победа «Сент-Луис Сити» — 4.05, ничья — 3.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.48 соответственно.

    Прогноз: ставим здесь на победу «Колорадо Рэпидс», потому что он дома выступает весьма неплохо, да и к тому же в этом чемпионате уже легко обыгрывал предстоящего противника.

    Рекомендуемая ставка: победа «Колорадо Рэпидс» за 1.80.

    Прогноз: И также ожидаем, что «Колорадо Рэпидс» сможет отличиться в каждом из таймов в воротах «Сент-Луиса».

    Ставка: «Колорадо Рэпидс» забьет в каждом из таймов за 2.27.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Сморгонь — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Попырин — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Англия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.49
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гойяс — Шапекоэнсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Колумбия — Панама
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фламенго — Куяба
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Цинциннати — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уругвай — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Колорадо Рэпидс» — «Сент-Луис Сити»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 08.07.2024. Прогнозы на футбол. «Колорадо Рэпидс» вновь будет сильнее «Сент-Луис Сити»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры