«Колорадо Рэпидс» вновь будет сильнее «Сент-Луис Сити»

«Колорадо Рэпидс» на своем поле сыграет против «Сент-Луис Сити» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Матч состоится 8 июля и начнется в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Колорадо Рэпидс» — «Сент-Луис Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Колорадо Рэпидс»

Турнирное положение: Клуб из города Денвер с 34 набранными очками идет четвертым на Востоке, но сильно отстает от первой тройки.

«Колорадо Рэпидс» добился десяти викторий, четыре матча свел вничью и восемь встреч проиграл, забил 40 мячей, а пропустил на четыре гола меньше.

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Последние матчи: «Бордово-голубые» в прошлом туре на своем поле смогли переиграть «Канзас-Сити» со счетом 2:1, а игровым днем ранее они на выезде потерпели фиаско от ФК «Лос-Анджелес» со счетом 0:3.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Колорадо Рэпидс» в отрезке последних пяти игр чемпионата смог выиграть в четырех из них и один поединок за это время проиграл. Перед этим у команды была 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой было три фиаско. А за минувшие десять встреч первенства команда только в одном случае уходила с поля без результативного действия.

«Сент-Луис Сити»

Турнирное положение: Коллектив из штата Миссури с 22 очками идет 12 в этой конференции и на шесть пунктов отстает от зоны плей-офф.

«Сент-Луис Сити» выиграл только четыре игры из 21 проведенной, десять встреч свел вничью и семь раз проиграл, разница мячей составляет 29:35.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «Сент-Луис» на своем поле нанес поражение «Сан-Хосе» со счетом 2:0. И этой победой он прервал свою длительную серию без выигрышей.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Сент-Луис Сити» смог выиграть свою последнюю проведенную игру, прервав тем самым 9-матчевую безвыигрышную серию. В этот неудачный период команда расписала три мировые и потерпела шесть поражений. Причем большинство фиаско в этот период были с разницей в два и более мячей.

Статистика для ставок

В текущем первенстве «Колорадо Рэпидс» разгромил «Сент-Луис Сити» на его поле со счетом 3:0

«Колорадо Рэпидс» сейчас имеет 5-матчевую домашнюю беспроигрышную серию, в которой четыре раза победил

«Сент-Луис Сити» в гостях в данном чемпионате в гостях еще не побеждал

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Колорадо Рэпидс» — 1.80, победа «Сент-Луис Сити» — 4.05, ничья — 3.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.48 соответственно.

Прогноз: ставим здесь на победу «Колорадо Рэпидс», потому что он дома выступает весьма неплохо, да и к тому же в этом чемпионате уже легко обыгрывал предстоящего противника.

Рекомендуемая ставка: победа «Колорадо Рэпидс» за 1.80.

Прогноз: И также ожидаем, что «Колорадо Рэпидс» сможет отличиться в каждом из таймов в воротах «Сент-Луиса».

Ставка: «Колорадо Рэпидс» забьет в каждом из таймов за 2.27.