Игра получится засушливой

Ботафого
Атлетико Минейро
«Ботафого»
Турнирное положение: после 14 туров «Ботафого» располагается на втором месте в таблице бразильской Серии А с 27 очками. От лидера «Фламенго» отставание равно трем очкам.
Последние матчи: в 14-м туре подопечные португальца Артура Жорже победили на выезде «Куябу» со счетом 2:1. На ее поле в условиях тропического климата всегда играть достаточно тяжело, но «Ботафого» смог все равно увезти три очка, открыв счет уже на пятой минуте после удара Кауэ, а второй мяч был забит на 76-й минуте, отличился молодой уругваец Матео Понте.
Ранее «Ботафого» на своем поле сыграл вничью с «Васко да Гама» (1:1) и победил «РБ Брагантино» (2:1).
Не сыграют: основной вингер Саварино на Кубке Америки, Джеффиньо, Тче Тче, Пабло до сих пор травмированы. Это потери.
Состояние команды: по традиции «Ботафого» играет в довольно вязкий контратакующий футбол, где основное внимание отводится скоростным атакам по флангу, но сейчас из-за травм Джеффиньо и отъезда Саварино с этим есть проблемы. Тем не менее, «одинокая звезда» продолжает находиться вверху турнирной таблицы Серии А.
«Атлетико Минейро»
Турнирное положение: начало сезона для «Атлетико Минейро» пока не задалось. Команда идет пока только на 11-м месте с 18 очками. Но традиционно Серия А является очень плотным чемпионатом, и подняться вверх можно легко в случае нескольких побед кряду.
Последние матчи: в последнем туре подопечные известного в прошлом аргентинского защитника Габриэля Милито уступили на своем поле «Фламенго» (2:4). Уже в первом тайме соперник забил дважды, а потом спокойно довел матч до победы. Оба мяча в составе «Атлетико Минейро» на счету Халка.
До этого была ничья с «Америкой» (1:1) и победа в гостях над «Интернасионалем» (2:1).
Не сыграют: Гильерме Арана и Франко на Кубке Америки, травмированы Зарачо, Лемос, Эверсон, Саравия, Рубенс, дисквалифицирован — Ромуло.
Состояние команды: старт сезона для «Атлетико Минейро» получился очень неплохим, но постепенно игра начала тускнеть, а очки стали идти гораздо. В настоящее время под Габриэлем Милито стул начал шататься, ну это обычная история для бразильской Серии А, где с тренерами не церемонятся вообще.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Атлетико Минейро» выиграл на своем поле со счетом 0:1
- Игра на выезде завершилась для команды поражением от «Ботафого» (0:2)
- В трех последних матчах «Ботафого» взял семь очков из девяти возможных, а «Атлетико Минейро» только четыре
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ботафого» дают 2,0, а на «Атлетико Минейро» — 4,10, ничью букмекеры оценивают в 3,30.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,66, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,22.
- 2.00Англия — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.87Нидерланды — Турция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.43Динамо — Белград: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
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Прогноз: обе команды подходят к этому матчу с серьезными потерями, поэтому вряд ли стоит ждать атакующего футбола. К тому же перед тренером «Атлетико Минейро» нависла угроза отставки, и он вряд ли станет играть в открытый футбол, прекрасно понимая, что «Ботафого» это как раз и надо.
Ставка: тотал меньше 2 за 2,22.
Прогноз: в качестве более рискового варианта можно попробовать победу гостей. Они любят играть против команд с похожим стилем, как «Ботафого», а Халк сейчас в неплохой форме.
Ставка: победа «Атлетико Минейро» за 4,10.