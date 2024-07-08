Игра получится засушливой

8 июля в 15-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ботафого» и «Атлетико Минейро». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Атлетико Минейро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ботафого»

Турнирное положение: после 14 туров «Ботафого» располагается на втором месте в таблице бразильской Серии А с 27 очками. От лидера «Фламенго» отставание равно трем очкам.

Последние матчи: в 14-м туре подопечные португальца Артура Жорже победили на выезде «Куябу» со счетом 2:1. На ее поле в условиях тропического климата всегда играть достаточно тяжело, но «Ботафого» смог все равно увезти три очка, открыв счет уже на пятой минуте после удара Кауэ, а второй мяч был забит на 76-й минуте, отличился молодой уругваец Матео Понте.

Ранее «Ботафого» на своем поле сыграл вничью с «Васко да Гама» (1:1) и победил «РБ Брагантино» (2:1).

Не сыграют: основной вингер Саварино на Кубке Америки, Джеффиньо, Тче Тче, Пабло до сих пор травмированы. Это потери.

Состояние команды: по традиции «Ботафого» играет в довольно вязкий контратакующий футбол, где основное внимание отводится скоростным атакам по флангу, но сейчас из-за травм Джеффиньо и отъезда Саварино с этим есть проблемы. Тем не менее, «одинокая звезда» продолжает находиться вверху турнирной таблицы Серии А.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: начало сезона для «Атлетико Минейро» пока не задалось. Команда идет пока только на 11-м месте с 18 очками. Но традиционно Серия А является очень плотным чемпионатом, и подняться вверх можно легко в случае нескольких побед кряду.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в последнем туре подопечные известного в прошлом аргентинского защитника Габриэля Милито уступили на своем поле «Фламенго» (2:4). Уже в первом тайме соперник забил дважды, а потом спокойно довел матч до победы. Оба мяча в составе «Атлетико Минейро» на счету Халка.

До этого была ничья с «Америкой» (1:1) и победа в гостях над «Интернасионалем» (2:1).

Не сыграют: Гильерме Арана и Франко на Кубке Америки, травмированы Зарачо, Лемос, Эверсон, Саравия, Рубенс, дисквалифицирован — Ромуло.

Состояние команды: старт сезона для «Атлетико Минейро» получился очень неплохим, но постепенно игра начала тускнеть, а очки стали идти гораздо. В настоящее время под Габриэлем Милито стул начал шататься, ну это обычная история для бразильской Серии А, где с тренерами не церемонятся вообще.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Атлетико Минейро» выиграл на своем поле со счетом 0:1

Игра на выезде завершилась для команды поражением от «Ботафого» (0:2)

В трех последних матчах «Ботафого» взял семь очков из девяти возможных, а «Атлетико Минейро» только четыре

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ботафого» дают 2,0, а на «Атлетико Минейро» — 4,10, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,66, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,22.

Прогноз: обе команды подходят к этому матчу с серьезными потерями, поэтому вряд ли стоит ждать атакующего футбола. К тому же перед тренером «Атлетико Минейро» нависла угроза отставки, и он вряд ли станет играть в открытый футбол, прекрасно понимая, что «Ботафого» это как раз и надо.

Ставка: тотал меньше 2 за 2,22.

Прогноз: в качестве более рискового варианта можно попробовать победу гостей. Они любят играть против команд с похожим стилем, как «Ботафого», а Халк сейчас в неплохой форме.

Ставка: победа «Атлетико Минейро» за 4,10.