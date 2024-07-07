Выбьет ли Уругвай Бразилию из Кубка Америки?

Уругвай
Турнирное положение: Уругвай вышел в четвертьфинал Кубка Америки с первого места в группе с Панамой, США и Боливией.
Команда набрала максимальные девять очков по итогам трех туров и ни разу не допустила осечки, закончив стадию с разницей мячей 9-1.
Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки «Селесте» с минимальным счетом обыграли США (1:0).
Этот успех продлил победную серию коллектива в четыре поединка, которые пришлись на официальные и товарищеские встречи 2024 года.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах, а также товарищеских встречах Уругвай ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.
Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая является явным фаворитом игры, но кому посрамить букмекеров, как не столь именитому сопернику?
Макси Араухо и Дарвин Нуньес — лучшие бомбардиры команды в Кубке Америки с двумя голами.
Бразилия
Турнирное положение: Бразилия вышла в четвертьфинал Кубка Америки со второго места в группе с Колумбией, Коста-Рикой и Парагваем.
Команда набрала пять очков, уступив победителю Колумбии два балла, и закончила стадию с разницей мячей 5-2.
Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки коллектив сыграл вничью как раз с Колумбией (1:1).
Эта мировая стала для «Селесао» третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на Кубок Америки и одну товарищескую встречу.
Не сыграют: травмированых игроков нет, дисквалифицирован — Винисиус Жуниор.
Состояние команды: в последних семи матчах, которые пришлись на Кубок Америки и контрольные поединки, Бразилия ни разу не проиграла при трех победах и четырех ничьих.
Такие результаты говорят о не лучшей, как о столь видной сборной форме, но в то же время она позволяет ей рассчитывать на выход в полуфинал хотя бы по пенальти.
Винисиус Жуниор — лучший бомбардир команды на Кубке Америки с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Уругвая забивали больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах Уругвай выиграл
- в пяти из шести последних матчей Бразилии забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.70. Ничья — в 3.05, победа Уругвая — в 2.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.60.
- 1.82Испания — Германия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.04Португалия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Англия — Швейцария: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных гостей забивали оба соперника. Так было и в двух их последних поединках.
И хотя из пяти последних матчей Уругвая такой сценарий был реализован только в одной игре, в данном случае надежность его тылов проверится действительно сильным соперником.
Ставка: обе команды забьют за 1.97.
Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.
Ставка: Уругвай победит за 2.90.