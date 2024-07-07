Выбьет ли Уругвай Бразилию из Кубка Америки?

7 июля в четвертьфинале чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Уругвай и Бразилия. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Уругвай — Бразилия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Уругвай

Турнирное положение: Уругвай вышел в четвертьфинал Кубка Америки с первого места в группе с Панамой, США и Боливией.

Команда набрала максимальные девять очков по итогам трех туров и ни разу не допустила осечки, закончив стадию с разницей мячей 9-1.

Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки «Селесте» с минимальным счетом обыграли США (1:0).

Этот успех продлил победную серию коллектива в четыре поединка, которые пришлись на официальные и товарищеские встречи 2024 года.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах, а также товарищеских встречах Уругвай ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая является явным фаворитом игры, но кому посрамить букмекеров, как не столь именитому сопернику?

Макси Араухо и Дарвин Нуньес — лучшие бомбардиры команды в Кубке Америки с двумя голами.

Бразилия

Турнирное положение: Бразилия вышла в четвертьфинал Кубка Америки со второго места в группе с Колумбией, Коста-Рикой и Парагваем.

Команда набрала пять очков, уступив победителю Колумбии два балла, и закончила стадию с разницей мячей 5-2.

Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки коллектив сыграл вничью как раз с Колумбией (1:1).

Эта мировая стала для «Селесао» третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на Кубок Америки и одну товарищескую встречу.

Не сыграют: травмированых игроков нет, дисквалифицирован — Винисиус Жуниор.

Состояние команды: в последних семи матчах, которые пришлись на Кубок Америки и контрольные поединки, Бразилия ни разу не проиграла при трех победах и четырех ничьих.

Такие результаты говорят о не лучшей, как о столь видной сборной форме, но в то же время она позволяет ей рассчитывать на выход в полуфинал хотя бы по пенальти.

Винисиус Жуниор — лучший бомбардир команды на Кубке Америки с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Уругвая забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах Уругвай выиграл

в пяти из шести последних матчей Бразилии забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.70. Ничья — в 3.05, победа Уругвая — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.60.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных гостей забивали оба соперника. Так было и в двух их последних поединках.

И хотя из пяти последних матчей Уругвая такой сценарий был реализован только в одной игре, в данном случае надежность его тылов проверится действительно сильным соперником.

Ставка: обе команды забьют за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

Ставка: Уругвай победит за 2.90.