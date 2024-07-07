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    Выбьет ли Уругвай Бразилию из Кубка Америки?

    Уругвай — Бразилия. Прогноз и ставка (к. 1.97) на футбол, Кубок Америки, 7 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Уругвай — Бразилия
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    Дарвин Нуньес
    7 июля в четвертьфинале чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Уругвай и Бразилия. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Уругвай — Бразилия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Уругвай

    Турнирное положение: Уругвай вышел в четвертьфинал Кубка Америки с первого места в группе с Панамой, США и Боливией.

    Команда набрала максимальные девять очков по итогам трех туров и ни разу не допустила осечки, закончив стадию с разницей мячей 9-1.

    Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки «Селесте» с минимальным счетом обыграли США (1:0).

    Этот успех продлил победную серию коллектива в четыре поединка, которые пришлись на официальные и товарищеские встречи 2024 года.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах, а также товарищеских встречах Уругвай ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

    Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая является явным фаворитом игры, но кому посрамить букмекеров, как не столь именитому сопернику?

    Макси Араухо и Дарвин Нуньес — лучшие бомбардиры команды в Кубке Америки с двумя голами.

    Бразилия

    Турнирное положение: Бразилия вышла в четвертьфинал Кубка Америки со второго места в группе с Колумбией, Коста-Рикой и Парагваем.

    Команда набрала пять очков, уступив победителю Колумбии два балла, и закончила стадию с разницей мячей 5-2.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки коллектив сыграл вничью как раз с Колумбией (1:1).

    Эта мировая стала для «Селесао» третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на Кубок Америки и одну товарищескую встречу.

    Не сыграют: травмированых игроков нет, дисквалифицирован — Винисиус Жуниор.

    Состояние команды: в последних семи матчах, которые пришлись на Кубок Америки и контрольные поединки, Бразилия ни разу не проиграла при трех победах и четырех ничьих.

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    Такие результаты говорят о не лучшей, как о столь видной сборной форме, но в то же время она позволяет ей рассчитывать на выход в полуфинал хотя бы по пенальти.

    Винисиус Жуниор — лучший бомбардир команды на Кубке Америки с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Уругвая забивали больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах Уругвай выиграл

    • в пяти из шести последних матчей Бразилии забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.70. Ничья — в 3.05, победа Уругвая — в 2.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.60.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных гостей забивали оба соперника. Так было и в двух их последних поединках.

    И хотя из пяти последних матчей Уругвая такой сценарий был реализован только в одной игре, в данном случае надежность его тылов проверится действительно сильным соперником.

    Ставка: обе команды забьют за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

    Ставка: Уругвай победит за 2.90.

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    Уругвай — Бразилия: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 07.07.2024. Прогнозы на футбол. Выбьет ли Уругвай Бразилию из Кубка Америки?
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