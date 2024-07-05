На что способна сборная Франции в матче с Португалией?

Португалия
Франция
Португалия
Путь к 1/4 финала: Сборная довольно успешно прошла групповой этап Евро-2024. Португалия заняла 1-е место в своей группе с 6-ю очками в активе и попала на Словению в 1/8 финала турнира.
Сборная Португалии испытала большие проблемы в 1-м матче плей-офф Евро-2024, была настоящая драма с Криштиану Роналду, но национальная команда все равно сумела выйти победителем.
Португалия — Франция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В 1/8 финала турнира Португалия обыграл Словению (0:0, 3:0 по пен.). В том матче Роналду не смог забить пенальти в самый решающий момент дополнительного времени на 115-й минуте.
В последнем туре группового этапа португальцы проиграли сборной Грузии со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме. До этого Португалия разгромила Турцию (3:0).
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Ориентировочный состав: Кошта; Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш; Бруну Фернандеш, Пальинья, Витинья; Жота, Роналду, Бернарду Силва.
Состояние команды: Португалия точно даст бой сборной Франции в матче четвертьфинала Евро-2024, но на бумаге фаворитом все равно счетаются французы.
Стоит отметить, что в последних 5-и очных встречах португальцы только однажды обыграли сборную Франции в серии пенальти в 2016-м году.
Франция
Путь к 1/4 финала: Сборная Франции показала не самую уверенную игру на групповом этапе Евро-2024, заняв лишь 2-е место в своей группе с 5-ю очками в активе.
У Франции довольно много проблем на этом турнире, команда довольно редко забивает, а Килиан Мбаппе пока не вышел на свой высочайший уровень.
Последние матчи: В 1/8 финала Евро-2024 Франция обыграла сборную Бельгии со счетом 1:0. Единственный гол французы забили на 85-й минуте. До этого национальная команда сыграла вничью с Польшей (1:1).
Сборная Франции за все 4 матча на Евро-2024 забила только 3 гола и пропустила 1 мяч. За этот период команда выиграла и сыграла вничью по 2 раза.
Не сыграет: Адриен Рабьо (красная карточка).
Ориентировочный состав: Меньян; Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес; Канте, Чуамени, Гризманн; Дембеле, Тюрам, Мбаппе.
Состояние команды: Интересно, что 2 гола из 3-х у сборной Франции был зафиксирован автогол. Единственный мяч на Евро-2024 забил Килиан Мбаппе с пенальти.
В матче с Бельгией французы так и не смогли забить гол, им помог защитник бельгийцев Ян Вертонген. Смогут ли нападающие Франции собраться и показать класс? Большой вопрос...
Статистика для ставок
- Сборная Франции пропустила только 1 гол на Евро-2024, забив при этом трижды
- В последних 2-х матчах сборная Португалии не забила ни одного гола в основное время
- Сборная Португалии в последних 5-и очных матчах только 1 раз обыграла сборную Франции
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: на победу Франции дают 2.40, а на Португалию — 3.50, ничью букмекеры оценивают в 3.00.
Тотал меньше 2.5 идет за 1.55, а тотал больше 2.5 можно взять за 2.50.
- 2.04Португалия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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- 2.00Англия — Швейцария: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Сборная Франции сможет победить Португалию во 2-м тайме.
Ставка: Победа Франции во 2-м тайме за 2.85.
Прогноз: Французы смогут собрать все свои силы и одолеть Португалию в 1/4 финала Евро-2024.
Ставка: Победа Франции за 2.40.