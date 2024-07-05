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    На что способна сборная Франции в матче с Португалией?

    Португалия — Франция: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.85. 05/07/2024 в 22:00

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    Килиан Мбаппе — нападающий сборной Франции
    5 июля в рамках 1/4 финала чемпионата Европы по футболу сыграют Португалия и Франция. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Португалия — Франция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. 1/4 финала 05 Июля 2024 года

    Португалия

  • Лиссабон
    •  Португалия 22:00 Франция

    Франция

  • Париж
    •

    Португалия

    Путь к 1/4 финала: Сборная довольно успешно прошла групповой этап Евро-2024. Португалия заняла 1-е место в своей группе с 6-ю очками в активе и попала на Словению в 1/8 финала турнира.

    Сборная Португалии испытала большие проблемы в 1-м матче плей-офф Евро-2024, была настоящая драма с Криштиану Роналду, но национальная команда все равно сумела выйти победителем.

    Португалия — Франция: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В 1/8 финала турнира Португалия обыграл Словению (0:0, 3:0 по пен.). В том матче Роналду не смог забить пенальти в самый решающий момент дополнительного времени на 115-й минуте.

    В последнем туре группового этапа португальцы проиграли сборной Грузии со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме. До этого Португалия разгромила Турцию (3:0).

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Ориентировочный состав: Кошта; Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш; Бруну Фернандеш, Пальинья, Витинья; Жота, Роналду, Бернарду Силва.

    Состояние команды: Португалия точно даст бой сборной Франции в матче четвертьфинала Евро-2024, но на бумаге фаворитом все равно счетаются французы.

    Стоит отметить, что в последних 5-и очных встречах португальцы только однажды обыграли сборную Франции в серии пенальти в 2016-м году.

    Франция

    Путь к 1/4 финала: Сборная Франции показала не самую уверенную игру на групповом этапе Евро-2024, заняв лишь 2-е место в своей группе с 5-ю очками в активе.

    У Франции довольно много проблем на этом турнире, команда довольно редко забивает, а Килиан Мбаппе пока не вышел на свой высочайший уровень.

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  • 03/07/2024

    • Последние матчи: В 1/8 финала Евро-2024 Франция обыграла сборную Бельгии со счетом 1:0. Единственный гол французы забили на 85-й минуте. До этого национальная команда сыграла вничью с Польшей (1:1).

    Сборная Франции за все 4 матча на Евро-2024 забила только 3 гола и пропустила 1 мяч. За этот период команда выиграла и сыграла вничью по 2 раза.

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    Не сыграет: Адриен Рабьо (красная карточка).

    Ориентировочный состав: Меньян; Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес; Канте, Чуамени, Гризманн; Дембеле, Тюрам, Мбаппе.

    Состояние команды: Интересно, что 2 гола из 3-х у сборной Франции был зафиксирован автогол. Единственный мяч на Евро-2024 забил Килиан Мбаппе с пенальти.

    В матче с Бельгией французы так и не смогли забить гол, им помог защитник бельгийцев Ян Вертонген. Смогут ли нападающие Франции собраться и показать класс? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • Сборная Франции пропустила только 1 гол на Евро-2024, забив при этом трижды

    • В последних 2-х матчах сборная Португалии не забила ни одного гола в основное время

    • Сборная Португалии в последних 5-и очных матчах только 1 раз обыграла сборную Франции

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: на победу Франции дают 2.40, а на Португалию — 3.50, ничью букмекеры оценивают в 3.00.

    Тотал меньше 2.5 идет за 1.55, а тотал больше 2.5 можно взять за 2.50.

    Прогноз: Сборная Франции сможет победить Португалию во 2-м тайме.

    Ставка: Победа Франции во 2-м тайме за 2.85.

    Прогноз: Французы смогут собрать все свои силы и одолеть Португалию в 1/4 финала Евро-2024.

    Ставка: Победа Франции за 2.40.

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    Португалия — Франция: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 05.07.2024. Прогнозы на футбол. На что способна сборная Франции в матче с Португалией?
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