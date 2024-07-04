Смогут ли минчане закрепиться на вершине?

Динамо Минск
Динамо Брест
«Динамо» Минск
Турнирное положение: Минчане наконец-то взгромоздились на вершину. На данный момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Динамо» Минск в 14 матчах чемпионата отличилось 27 голами. Плюс команда Вадима Скрипченко еще не проиграла ни разу.
Динамо Минск — Динамо Брест: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в четырех предыдущих турах минчане добыли победы. Да и вообще, чемпион по игре выглядит монолитнее конкурентов.
В предыдущем туре минчане переиграли БАТЭ (2:0). До того команда Скрипченко нанесла поражение «Неману» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Минск победил 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 19 мячей при всего лишь 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма выгодно. Да и в плане реализации минчане явно способны поднатореть.
Матчи против «Динамо-Брест» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Динамо» Минск победил 4 раза при одной ничьей.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свою приятную победную серию. Да и брестчанам команда не проигрывает уже 4 года.
«Динамо-Брест»
Турнирное положение: Брестчане способны побороться за медали чемпионата. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Динамо-Брест» в 14 матчах чемпионата добыл всего лишь 6 побед. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч — 30 забитых мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова не смогла победить. Дома брестчане расписали мировую с «Витебском» (1:1).
До того команда Александра Бразевича уступила БАТЭ (1:3). Зато могилевский «Днепр» удалось разгромить (6:1).
Вообще же, «Динамо-Брест» в 5 последних матчах добыл всего одну победу. Забила в них команда 8 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе брестчане явно не блещут результатами. Да и отставание от 3 места составляет 7 очков.
Плюс ко всему, брестчанам трудновато даются победы. Их в активе команды всего лишь 6 при 3 поражениях.
Причем «Динамо-Брест» уступило минским одноклубникам в двух последних очных встречах. Да и оборона команды Бразевича частенько сбоит — 15 пропущенных мячей.
Нет сомнений, что брестчане постараются добыть хотя бы балл. Да и отсиживаться в тылах гости точно не планируют.
Статистика для ставок
- И те, и другие в среднем забивают 2 гола за матч
- «Динамо-Брест» уже 4 года не может обыграть минчан
- «Динамо» Минск еще не потерпело ни одного поражения в текущем чемпионате
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.77.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.61 и 1.41.
- 2.57Динамо — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.36ФКСБ — Корвинул Хунедоара: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 2.37ЦСКА — Белград: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Прогноз: Минчане явно сильнее соперника, и уж точно сыграют с позиции силы.
Номинальные хозяева явно намерены удержаться на вершине, да и оборона брестчан частенько дает сбои.
Ставка: Победа «Динамо» Минск за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.
Ставка: Обе забьют за 2.25