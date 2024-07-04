Смогут ли минчане закрепиться на вершине?

4 июля в 15-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Динамо» Минск и «Динамо-Брест». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Динамо-Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Минчане наконец-то взгромоздились на вершину. На данный момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» Минск в 14 матчах чемпионата отличилось 27 голами. Плюс команда Вадима Скрипченко еще не проиграла ни разу.

Последние матчи: в четырех предыдущих турах минчане добыли победы. Да и вообще, чемпион по игре выглядит монолитнее конкурентов.

В предыдущем туре минчане переиграли БАТЭ (2:0). До того команда Скрипченко нанесла поражение «Неману» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Минск победил 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 19 мячей при всего лишь 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма выгодно. Да и в плане реализации минчане явно способны поднатореть.

Матчи против «Динамо-Брест» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Динамо» Минск победил 4 раза при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свою приятную победную серию. Да и брестчанам команда не проигрывает уже 4 года.

«Динамо-Брест»

Турнирное положение: Брестчане способны побороться за медали чемпионата. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Динамо-Брест» в 14 матчах чемпионата добыл всего лишь 6 побед. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч — 30 забитых мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова не смогла победить. Дома брестчане расписали мировую с «Витебском» (1:1).

До того команда Александра Бразевича уступила БАТЭ (1:3). Зато могилевский «Днепр» удалось разгромить (6:1).

Вообще же, «Динамо-Брест» в 5 последних матчах добыл всего одну победу. Забила в них команда 8 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе брестчане явно не блещут результатами. Да и отставание от 3 места составляет 7 очков.

Плюс ко всему, брестчанам трудновато даются победы. Их в активе команды всего лишь 6 при 3 поражениях.

Причем «Динамо-Брест» уступило минским одноклубникам в двух последних очных встречах. Да и оборона команды Бразевича частенько сбоит — 15 пропущенных мячей.

Нет сомнений, что брестчане постараются добыть хотя бы балл. Да и отсиживаться в тылах гости точно не планируют.

Статистика для ставок

И те, и другие в среднем забивают 2 гола за матч

«Динамо-Брест» уже 4 года не может обыграть минчан

«Динамо» Минск еще не потерпело ни одного поражения в текущем чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.77.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.61 и 1.41.

Прогноз: Минчане явно сильнее соперника, и уж точно сыграют с позиции силы.

Номинальные хозяева явно намерены удержаться на вершине, да и оборона брестчан частенько дает сбои.

Ставка: Победа «Динамо» Минск за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.25