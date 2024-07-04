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    «Сан-Паулу» ждет разочарование?

    «Атлетико Паранаэнсе» — «Сан-Паулу». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 4 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Паранаэнсе» — «Сан-Паулу»
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    «Сан-Паулу»
    4 июля в 14-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Паранаэнсе» и «Сан-Паулу». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Паранаэнсе» — «Сан-Паулу», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 04 Июля 2024 года

    Атлетико Паранаэнсе

  • Бразилия. Серия А
    •  Атлетико Паранаэнсе 03:30 Сан-Паулу

    Сан-Паулу

  • Сан-Паулу
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    «Атлетико Паранаэнсе»

    Турнирное положение: «Атлетико Паранаэнсе» пока никак не может запрыгнуть в топ-4. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атлетико Паранаэнсе» отстает от лидера на 5 очков. Да и пропускает команда в среднем немногим менее гола за матч: 10 мячей в 13 поединках.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Атлетико Паранаэнсе» минимально переиграл «Виторию».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико Паранаэнсе» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

    Да и побеждает команда с огромной натугой. До последней виктории она не могла выиграть в 4 матчах кряду.

    Не сыграют: Куэльо — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Атлетико Паранаэнсе» несколько улучшил свое турнирное положение. Да и забивает команда в среднем чуть больше гола за матч: 16 мячей в 13 поединках.

    Матчи против «Сан-Паулу» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Атлетико Паранаэнсе» выиграл 1 раз при 2 поражениях.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Вот только команда не побеждает «Сан-Паулу» уже 2 года.

    «Сан-Паулу»

    Турнирное положение: «Сан-Паулу» сражается за высокие места. Команда ныне расположилась на 6 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что «Сан-Паулу» весьма неплохо атакует. В 13 поединках чемпионата игроки команды отличились 20 точными выстрелами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Сан-Паулу» дома переиграл «Баию» (3:1).

    До того команда нанесла поражение «Крисиуме» (2:1). А вот чуть ранее случилась ужасная коллизия в матче с «Васко да Гама» (1:4).

    В пяти последних матчах «Сан-Паулу» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей в ворота соперников при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Пабло Майя, Рафинья — травмированы. Лусиано — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Сан-Паулу» выглядит относительно неплохо. В двух последних матчах были добыты победы.

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    При этом «Сан-Паулу» пропустил в свои ворота уже 15 мячей. Да и в кадровом плане у команды имеются достаточно серьезные проблемы.

    Вот только выиграла команда лишь в половине своих матчей чемпионата. Да и ошибки в обороне пока не позволяют подняться в первую четверку.

    И уж точно номинальные гости не будут отсиживаться в тылах. «Сан-Паулу» явно сыграет на своих козырях.

    Статистика для ставок

    • «Сан-Паулу» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «Атлетико Паранаэнсе» в среднем забивает чуть больше гола за матч

    • «Атлетико Паранаэнсе» не побеждает «Сан-Паулу» уже 2 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Паранаэнсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.39.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: Номинальные хозяева по игре выглядят сильнее соперника, и явно намерены подняться в топ-4.

    «Сан-Паулу» обороняется не лучшим образом, да и вообще, не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Атлетико Паранаэнсе» за 2.24.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

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