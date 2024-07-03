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    Сумеют ли динамовцы обуздать «гробарей»?

    Динамо — Партизан: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.57. 03.07.2024

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Партизан»
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    3 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Динамо» Москва и «Партизан». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Партизан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 03 Июля 2024 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 19:30 Партизан

    Партизан

  • Белград
    •

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: «Динамо» Москва лишь в последнем туре минувшего чемпионата упустило чемпионство. Команда Марцела Лички до сих пор не может отойти от столь неудачного финиша сезона.

    При этом «Динамо» Москва в нынешнее межсезонье ожидает серьезное кадровое обновление. Уже покинули клуб несколько опытных игроков.

    Последние матчи: в заключительном туре минувшего сезона динамовцы минимально уступили «Краснодару». Причем тогда москвичам для золота хватало и ничьей…

    Серия летних спаррингов для команды Лички началась с зычной оплеухи. Динамовцы разгромно уступили «Ахмату» (0:3).

    В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках игроки «Динамо» Москва забили 10 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В новый сезон команда войдет сильно обновленной. Федор Смолов уехал в Краснодар, а Сергей Паршивлюк завершил активные выступления.

    Поединки с сербами для команды исторически складываются удачно. В трех очных встречах «Динамо» Москва выиграло 2 раза при одном паритете.

    Наверняка настрой у команды Лички на этот контрольный поединок будет боевым. Да и состав москвичей будет явно не таким, как в матче с «Ахматом».

    «Партизан»

    Турнирное положение: «Гробари» минувший чемпионат Сербии провалили. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Партизан» в итоге отстал от «Црвены Звезды» аж на 18 очков. Хотя средняя результативность команды составила чуть более 2 мячей за матч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке белградцы уступили. Команда потерпела поражение от словенского «Браво» (1:2).

    До того «Партизан» не смог переиграть «Раднички 1923» (2:2). Зато колючие «Чукарички» были минимально обыграны.

    В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «гробари» отличились 10 голами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Белградцы явно намерены плодотворно подготовиться к сезону. Помимо сербского чемпионата команде предстоит побороться за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

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    Правда, поединки с москвичами «гробарям» явно не удаются. Меньше двух мячей они никогда не пропускают.

    В двух последних очных поединках «Партизан» уступил динамовцам. Причем в этих матчах сербы сумели отличиться по разу.

    Очевидно, что белградцы не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и подбор игроков у номинальных гостей вполне приличный.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Москва в двух последних очных поединках обыгрывало сербов

    • «Партизан» не пропускает от москвичей меньше 2 голов за матч

    • «Динамо» Москва проиграло и не забило в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Москва — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 2.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.75 и 2.12.

    Прогноз: «Динамо» Москва, несмотря на значительные кадровые изменения, смотрится мощнее оппонента.

    Команда Лички намерена реабилитироваться за поражение от «Ахмата», и уж точно будет активно атаковать.

    Ставка: Победа «Динамо» Москва за 2.57.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом матче сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.29

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    «Динамо» — «Партизан»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли динамовцы обуздать «гробарей»?
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