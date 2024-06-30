Локомотив
Родина
«Локомотив»
Турнирное положение: «Локомотив» минувший чемпионат провел относительно успешно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.
При этом отставание от медальной зоны составило всего 3 очка. Да и победил «Локомотив» лишь в 14 из 30 матчей РПЛ.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке москвичи смогли победить. Тульский «Арсенал» был обыгран со счетом 2:1.
Причем действующая победная серия составляет уже 5 матчей. Да и вообще, команда Михаила Галактионова способна на многое.
В 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Локомотив» забил 10 мячей при всего 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В межсезонье состав команды претерпел изменения. Потеря ряда игроков вряд ли пройдет бесследно.
Против «Родины» «Локомотив» играл лишь однажды. Полтора года назад в спарринге железнодорожники были сильнее (2:1).
Наверняка настрой у команды Галактионова на контрольный поединок будет боевым. Да и по подбору игроков полпред элиты смотрится ярче соперника.
«Родина»
Турнирное положение: «Родина» минувший сезон провела неудачно. Что говорить, если команда финишировала на 5 строчке первого дивизиона?!
Притом, что «Родина» априори считалось потенциальным претендентом на выход в РПЛ. На деле же команда даже до стыков не добралась.
Последние матчи: «Родина» только начинает серию контрольных поединков. Спарринг со «Локомотивом» будет очень полезен в качестве проверки себя на фоне представителя элиты.
Да и сезон в первом дивизионе команда завершила победой. Со счетом 3:0 был бит довольно ершистый «Нефтехимик».
Вообще, «Родина» имеет вполне крепкий состав. Ряд игроков немало повидали на своем футбольном веку, да и цели выйти в РПЛ клуб не скрывает.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Родина» явно постарается максимально плодотворно подготовиться к новому сезону. Задача перед командой стоит очевидная — побороться за выход в элиту.
Важным моментом будет не растерять лидеров минувшего сезона. Да и качественно укрепляться «Родина» нужно позарез.
В 5 своих последних поединках команда добыла 3 виктории. В этих матчах игроки команды отличились 9 мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Очевидно, что «Родина» будет действовать вторым номером. Один из лидеров «лучшей лиги мира» намерен пощекотать нервишки обескровленной команде Галактионова.
Статистика для ставок
- «Локомотив» выиграл у тульского «Арсенала» в первом спарринге межсезонья (2:1)
- «Родина» полтора года назад в контрольной встрече уступила железнодорожникам (1:2)
- «Локомотив» выиграл 5 своих последних матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 5.97.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.61 и 2.38.
- 3.00Швейцария — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.08Германия — Дания: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.14Испания — Грузия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: «Локомотив», несмотря на значительные кадровые потери, явно сильнее соперника.
Команда Галактионова в своих последних матчах выглядела весьма выгодно, и уж точно начнет встречу активно.
Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом матче сумеет лишь один из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.16