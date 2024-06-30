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    «Локомотив» быстро обуздает земляков

    «Локомотив» — «Родина». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 30 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Родина»
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    Дмитрий Баринов
    30 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Родина». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Родина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 30 Июня 2024 года

    Локомотив

  • Москва
    •  Локомотив 17:00 Родина

    Родина

  • Москва
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Локомотив» минувший чемпионат провел относительно успешно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом отставание от медальной зоны составило всего 3 очка. Да и победил «Локомотив» лишь в 14 из 30 матчей РПЛ.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке москвичи смогли победить. Тульский «Арсенал» был обыгран со счетом 2:1.

    Причем действующая победная серия составляет уже 5 матчей. Да и вообще, команда Михаила Галактионова способна на многое.

    В 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Локомотив» забил 10 мячей при всего 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В межсезонье состав команды претерпел изменения. Потеря ряда игроков вряд ли пройдет бесследно.

    Против «Родины» «Локомотив» играл лишь однажды. Полтора года назад в спарринге железнодорожники были сильнее (2:1).

    Наверняка настрой у команды Галактионова на контрольный поединок будет боевым. Да и по подбору игроков полпред элиты смотрится ярче соперника.

    «Родина»

    Турнирное положение: «Родина» минувший сезон провела неудачно. Что говорить, если команда финишировала на 5 строчке первого дивизиона?!

    Притом, что «Родина» априори считалось потенциальным претендентом на выход в РПЛ. На деле же команда даже до стыков не добралась.

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    • Последние матчи: «Родина» только начинает серию контрольных поединков. Спарринг со «Локомотивом» будет очень полезен в качестве проверки себя на фоне представителя элиты.

    Да и сезон в первом дивизионе команда завершила победой. Со счетом 3:0 был бит довольно ершистый «Нефтехимик».

    Вообще, «Родина» имеет вполне крепкий состав. Ряд игроков немало повидали на своем футбольном веку, да и цели выйти в РПЛ клуб не скрывает.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Родина» явно постарается максимально плодотворно подготовиться к новому сезону. Задача перед командой стоит очевидная — побороться за выход в элиту.

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    Важным моментом будет не растерять лидеров минувшего сезона. Да и качественно укрепляться «Родина» нужно позарез.

    В 5 своих последних поединках команда добыла 3 виктории. В этих матчах игроки команды отличились 9 мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Очевидно, что «Родина» будет действовать вторым номером. Один из лидеров «лучшей лиги мира» намерен пощекотать нервишки обескровленной команде Галактионова.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» выиграл у тульского «Арсенала» в первом спарринге межсезонья (2:1)

    • «Родина» полтора года назад в контрольной встрече уступила железнодорожникам (1:2)

    • «Локомотив» выиграл 5 своих последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 5.97.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.61 и 2.38.

    Прогноз: «Локомотив», несмотря на значительные кадровые потери, явно сильнее соперника.

    Команда Галактионова в своих последних матчах выглядела весьма выгодно, и уж точно начнет встречу активно.

    Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом матче сумеет лишь один из соперников.

    Ставка: Обе не забьют за 2.16

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