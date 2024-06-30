30 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Родина». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Родина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» минувший чемпионат провел относительно успешно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

При этом отставание от медальной зоны составило всего 3 очка. Да и победил «Локомотив» лишь в 14 из 30 матчей РПЛ.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке москвичи смогли победить. Тульский «Арсенал» был обыгран со счетом 2:1.

Причем действующая победная серия составляет уже 5 матчей. Да и вообще, команда Михаила Галактионова способна на многое.

В 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Локомотив» забил 10 мячей при всего 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В межсезонье состав команды претерпел изменения. Потеря ряда игроков вряд ли пройдет бесследно.

Против «Родины» «Локомотив» играл лишь однажды. Полтора года назад в спарринге железнодорожники были сильнее (2:1).

Наверняка настрой у команды Галактионова на контрольный поединок будет боевым. Да и по подбору игроков полпред элиты смотрится ярче соперника.

«Родина»

Турнирное положение: «Родина» минувший сезон провела неудачно. Что говорить, если команда финишировала на 5 строчке первого дивизиона?!

Притом, что «Родина» априори считалось потенциальным претендентом на выход в РПЛ. На деле же команда даже до стыков не добралась.

Последние матчи: «Родина» только начинает серию контрольных поединков. Спарринг со «Локомотивом» будет очень полезен в качестве проверки себя на фоне представителя элиты.

Да и сезон в первом дивизионе команда завершила победой. Со счетом 3:0 был бит довольно ершистый «Нефтехимик».

Вообще, «Родина» имеет вполне крепкий состав. Ряд игроков немало повидали на своем футбольном веку, да и цели выйти в РПЛ клуб не скрывает.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Родина» явно постарается максимально плодотворно подготовиться к новому сезону. Задача перед командой стоит очевидная — побороться за выход в элиту.

Важным моментом будет не растерять лидеров минувшего сезона. Да и качественно укрепляться «Родина» нужно позарез.

В 5 своих последних поединках команда добыла 3 виктории. В этих матчах игроки команды отличились 9 мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Очевидно, что «Родина» будет действовать вторым номером. Один из лидеров «лучшей лиги мира» намерен пощекотать нервишки обескровленной команде Галактионова.

Статистика для ставок

«Локомотив» выиграл у тульского «Арсенала» в первом спарринге межсезонья (2:1)

«Родина» полтора года назад в контрольной встрече уступила железнодорожникам (1:2)

«Локомотив» выиграл 5 своих последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 5.97.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.61 и 2.38.

Прогноз: «Локомотив», несмотря на значительные кадровые потери, явно сильнее соперника.

Команда Галактионова в своих последних матчах выглядела весьма выгодно, и уж точно начнет встречу активно.

Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом матче сумеет лишь один из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.16