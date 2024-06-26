Чили
Аргентина
Чили
Турнирное положение: Чили в стартовом туре группового раунда Кубка Америки сыграл в «сухую» ничью с Перу (0:0).
Команда в отборе на ЧМ-2026 набрала 5 баллов и занимает 8-е место. Ее отставание от проходной на ЧМ-2026 топ-6 составляет 2 очка, тогда как 7-й строчке (плей-офф) уступает по дополнительным показателям.
Чили — Аргентина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, одержала разгромную победу над Парагваем (3:0) дома.
Этот успех продлил беспроигрышную серию коллектива в два поединка, которые пришись на товарищескую встречу и Кубок Америки.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Чили проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.
Такая форма говорит о неплохой форме сборной, однако есть большие сомнения, что ее хватит для того, чтобы суметь отобрать очки у действующего чемпиона и фаворита.
Пока что команда не забивала на Кубка Америки 2024 года.
Аргентина
Турнирное положение: Аргентина в стартовом туре группового раунда Кубка Америки обыграл Канаду (2:0).
Команда лидирует после шести туров южноамериканского отбора на ЧМ-2026 с отрывом в два очка от ближайшего преследователя Уругвая.
Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, разгромила Гватемалу (4:1).
Этот успех продлил победную серию коллектива в шесть поединков, которые пришлись как на отбор на ЧМ-2026, так и товарищеские встречи 2024 года.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последнем 21-м матче в разных турнирах Аргентина выиграла 19 раз при одном поражении.
Такая форма говорит об отличной форме сборной, которая является очевидным фаворитом, но недооценивать соперника ей определенно не стоит.
Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес — авторы двух голов команды в Кубке Америки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Чили забивали больше 2,5 голов
- в восьми из девяти последних матчей Чили хотя бы одна команда не забивала
- в 13 из 15 последних матчей Аргентины забивала только одна команда.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.40, победа Чили — в 8.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 2.00 и 1.82.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. После нулевой ничьей в стартовом туре «Ла Роха» важно забивать.
При этом в трех из пяти последних матчей Аргентины был реализован такой же сценарем.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти их последних поединков.
Ставка: Аргентина выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.30.