26 июня во втором туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Чили и Аргентина. Начало игры — в 04:00 мск. Чили — Аргентина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Чили

Турнирное положение: Чили в стартовом туре группового раунда Кубка Америки сыграл в «сухую» ничью с Перу (0:0).

Команда в отборе на ЧМ-2026 набрала 5 баллов и занимает 8-е место. Ее отставание от проходной на ЧМ-2026 топ-6 составляет 2 очка, тогда как 7-й строчке (плей-офф) уступает по дополнительным показателям.

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Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, одержала разгромную победу над Парагваем (3:0) дома.

Этот успех продлил беспроигрышную серию коллектива в два поединка, которые пришись на товарищескую встречу и Кубок Америки.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Чили проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Такая форма говорит о неплохой форме сборной, однако есть большие сомнения, что ее хватит для того, чтобы суметь отобрать очки у действующего чемпиона и фаворита.

Пока что команда не забивала на Кубка Америки 2024 года.

Аргентина

Турнирное положение: Аргентина в стартовом туре группового раунда Кубка Америки обыграл Канаду (2:0).

Команда лидирует после шести туров южноамериканского отбора на ЧМ-2026 с отрывом в два очка от ближайшего преследователя Уругвая.

Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, разгромила Гватемалу (4:1).

Этот успех продлил победную серию коллектива в шесть поединков, которые пришлись как на отбор на ЧМ-2026, так и товарищеские встречи 2024 года.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последнем 21-м матче в разных турнирах Аргентина выиграла 19 раз при одном поражении.

Такая форма говорит об отличной форме сборной, которая является очевидным фаворитом, но недооценивать соперника ей определенно не стоит.

Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес — авторы двух голов команды в Кубке Америки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Чили забивали больше 2,5 голов

в восьми из девяти последних матчей Чили хотя бы одна команда не забивала

в 13 из 15 последних матчей Аргентины забивала только одна команда.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.40, победа Чили — в 8.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 2.00 и 1.82.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. После нулевой ничьей в стартовом туре «Ла Роха» важно забивать.

При этом в трех из пяти последних матчей Аргентины был реализован такой же сценарем.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти их последних поединков.

Ставка: Аргентина выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.30.