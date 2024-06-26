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    Аргентина не ощутит проблем против Чили?

    Чили — Аргентина. Прогноз и ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок Америки, 26 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чили — Аргентина
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    Лаутаро Мартинес
    26 июня во втором туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Чили и Аргентина. Начало игры — в 04:00 мск. Чили — Аргентина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2024. Группа A 26 Июня 2024 года

    Чили

  • Сантьяго
    •  Чили 04:00 Аргентина

    Аргентина

  • Буэнос-Айрес
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    Чили

    Турнирное положение: Чили в стартовом туре группового раунда Кубка Америки сыграл в «сухую» ничью с Перу (0:0).

    Команда в отборе на ЧМ-2026 набрала 5 баллов и занимает 8-е место. Ее отставание от проходной на ЧМ-2026 топ-6 составляет 2 очка, тогда как 7-й строчке (плей-офф) уступает по дополнительным показателям.

    Чили — Аргентина: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, одержала разгромную победу над Парагваем (3:0) дома.

    Этот успех продлил беспроигрышную серию коллектива в два поединка, которые пришись на товарищескую встречу и Кубок Америки.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Чили проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

    Такая форма говорит о неплохой форме сборной, однако есть большие сомнения, что ее хватит для того, чтобы суметь отобрать очки у действующего чемпиона и фаворита.

    Пока что команда не забивала на Кубка Америки 2024 года.

    Аргентина

    Турнирное положение: Аргентина в стартовом туре группового раунда Кубка Америки обыграл Канаду (2:0).

    Команда лидирует после шести туров южноамериканского отбора на ЧМ-2026 с отрывом в два очка от ближайшего преследователя Уругвая.

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  • 18/06/2024

    • Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, разгромила Гватемалу (4:1).

    Этот успех продлил победную серию коллектива в шесть поединков, которые пришлись как на отбор на ЧМ-2026, так и товарищеские встречи 2024 года.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последнем 21-м матче в разных турнирах Аргентина выиграла 19 раз при одном поражении.

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    Такая форма говорит об отличной форме сборной, которая является очевидным фаворитом, но недооценивать соперника ей определенно не стоит.

    Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес — авторы двух голов команды в Кубке Америки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Чили забивали больше 2,5 голов

    • в восьми из девяти последних матчей Чили хотя бы одна команда не забивала

    • в 13 из 15 последних матчей Аргентины забивала только одна команда.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.40, победа Чили — в 8.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 2.00 и 1.82.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. После нулевой ничьей в стартовом туре «Ла Роха» важно забивать.

    При этом в трех из пяти последних матчей Аргентины был реализован такой же сценарем.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти их последних поединков.

    Ставка: Аргентина выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.30.

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    Чили — Аргентина. 26 июня во втором туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Чили и Аргентина. Начало игры — в 04:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Чили — Аргентина с коэффициентом 2.00.
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