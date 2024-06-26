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    Сумеет ли «Навбахор» вернуться на победный путь?

    «Андижан» — «Навбахор». Ставка (к. 2.61) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 26 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Андижан» — «Навбахор»
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    «Навбахор»
    26 июня в 13-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Андижан» и «Навбахор». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Андижан» — «Навбахор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 26 Июня 2024 года

    Андижан

  • Андижан
    •  Андижан 18:00 Навбахор

    Навбахор

  • Наманган
    •

    «Андижан»

    Турнирное положение: Андижанцы проводят не столь яркий сезон. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Андижан» в нынешнем чемпионате выиграл лишь 3 раза. Зато забивает команда весьма исправно: 19 мячей в 12 сыгранных поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова не сумела победить. Андижанцы расписали мировую с «Динамо» Самарканд (1:1).

    До того команда расписала боевой паритет с «Кызылкумом» (3:3). А вот встреча с «Пахтакором» завершилась поражением (1:3).

    В 5 своих последних матчах команда четырежды сыграла вничью при одной коллизии. В этих поединках «Андижан» забил 6 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Исламбек Маматказин — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась бледновато. Да и оборона андижанцев, мягко говоря, не впечатляет.

    Матчи против «Навбахора» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза одолели друг друга.

    Несомненно, «Андижан» изо всех сил будет биться за очки. Да и отставание от медальной зоны составляет всего 4 очка.

    «Навбахор»

    Турнирное положение: Эта команда бьется за чемпионский титул. На текущий момент «Навбахор» располагается на 4 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Навбахор» пропустил всего 8 мячей в 11 матчах. Зато команда остается единственной, не проигравшей ни одного матча в чемпионате.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в седьмой раз сыграла вничью. «Навбахор» не смог одолеть «Кызылкум» (0:0).

    До того команда подписала мировое соглашение с «Пахтакором» (0:0). Да и вообще, ничейная серия выросла до 4 матчей кряду.

    При этом «Навбахор» не пропускал в 3 своих последних поединках. А вот отставание от лидера составляет 4 очка при имеющемся матче в запасе.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: В последних матчах «Навбахор» не преуспевал. Вот только проблемы с реализацией явно мешают команде подняться повыше в таблице.

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    Причем «Навбахор» уступил андижанцам в последней очной встрече (1:2). Решающий мяч команда пропустила в самом эндшпиле встречи.

    По своему потенциалу команда вполне способна прибавить. Вот только пресловутой стабильности ей все время не хватает.

    Нет сомнений, что «Навбахор» будет действовать с позиции силы. Да и пора бы команде возвращаться на забивной путь.

    Статистика для ставок

    • «Навбахор» имеет действующую четырехматчевую ничейную серию

    • «Навбахор» не забивает 3 матча кряду

    • «Андижан» не побеждает в 7 матчах подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Навбахор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.68 и 1.47.

    Прогноз: «Навбахор» мотивирован вернуться на победную дорогу, так что наверняка будет активно атаковать с первых минут матча.

    Оборона «Андижана» частенько допускает результативные сбои, да и гости постараются поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Навбахора» в 1 тайме за 2.61.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники обменяются забитыми мячами.

    Ставка: Обе забьют за 2.40

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    «Андижан» — «Навбахор»: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 26.06.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Навбахор» вернуться на победный путь?
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