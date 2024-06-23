23 июня в 11-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Равшан» и «Истиклол». Начало игры — в 17:00 мск. «Равшан» — «Истиклол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Равшан»

Турнирное положение: «Равшан» сражается за медали чемпионата. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Равшан» лишь по дополнительным показателям отстает от 3 места. Вот только забила команда всего 12 мячей в 10 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Равшан» минимально переиграл «Регар-ТадАЗ».

А вот до того команда расписала мировую с «Хосилотом» (0:0). Да и «Худжанд» обыграть ей не удалось — 1:1.

В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Равшан» забил 5 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в двух своих последних поединках команда весьма надежно оборонялась, не пропустив ни разу. Вот только в плане реализации имеются проблемы.

Матчи против «Истиклола» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Равшан» победил 3 раза при 2 коллизиях.

Причем «Равшан» в двух последних очных поединках уступил «Истиклолу». В обоих команда пропустила по 2 мяча.

«Истиклол»

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате не имеет себе равных. Ныне «Истиклол» находится на 1 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Истиклол» выиграл во всех своих 9 матчах. А вот средняя результативность почти достигает 4 забитых мячей за матч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сняла очередной скальп. «Истиклол» буквально уничтожил оборону «Баркчи» (9:1).

А вот до того команда нанесла поражение «ЦСКА-Памиру» (2:0). Чуть ранее лидер поглумился еще и над «Эсхатой» (6:1).

Ныне «Истиклол» на голову превосходит всех оппонентов на внутренней арене. Да и пропустил лидер всего лишь 5 мячей в 9 поединках.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Истиклол» сносит всех и вся на своем пути. Команда уверенно несется к чемпионству.

При этом «Истиклол» уже на 6 очков опережает ближайшего конкурента. Лидер в отличной форме, что наверняка продемонстрирует в очередной раз.

Главной ценностью команды является мощная линия атаки. Причем форвард Манучехр Джалилов отличился уже 9 голами.

Очевидно, что гости постараются еще дальше оторваться от конкурентов. Да и добыть 10 победу кряду — отличная мотивация для лидера!

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч

«Истиклол» в среднем забивает почти 4 гола за матч

«Равшан» не проигрывал в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Истиклол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 5.72.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.58 и 2.27.

Прогноз: Номинальные гости смотрятся в разы монолитнее соперника, да и в атаке по-настоящему блистают.

«Истиклол» еще не терял очки в нынешнем чемпионате, и явно мотивирован продлить свой впечатляющий победный сериал.

Ставка: Фора «Истиклола» -1.5 за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40