«Равшан»
Турнирное положение: «Равшан» сражается за медали чемпионата. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Равшан» лишь по дополнительным показателям отстает от 3 места. Вот только забила команда всего 12 мячей в 10 матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Равшан» минимально переиграл «Регар-ТадАЗ».
А вот до того команда расписала мировую с «Хосилотом» (0:0). Да и «Худжанд» обыграть ей не удалось — 1:1.
В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Равшан» забил 5 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в двух своих последних поединках команда весьма надежно оборонялась, не пропустив ни разу. Вот только в плане реализации имеются проблемы.
Матчи против «Истиклола» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Равшан» победил 3 раза при 2 коллизиях.
Причем «Равшан» в двух последних очных поединках уступил «Истиклолу». В обоих команда пропустила по 2 мяча.
«Истиклол»
Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате не имеет себе равных. Ныне «Истиклол» находится на 1 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Истиклол» выиграл во всех своих 9 матчах. А вот средняя результативность почти достигает 4 забитых мячей за матч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сняла очередной скальп. «Истиклол» буквально уничтожил оборону «Баркчи» (9:1).
А вот до того команда нанесла поражение «ЦСКА-Памиру» (2:0). Чуть ранее лидер поглумился еще и над «Эсхатой» (6:1).
Ныне «Истиклол» на голову превосходит всех оппонентов на внутренней арене. Да и пропустил лидер всего лишь 5 мячей в 9 поединках.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Истиклол» сносит всех и вся на своем пути. Команда уверенно несется к чемпионству.
При этом «Истиклол» уже на 6 очков опережает ближайшего конкурента. Лидер в отличной форме, что наверняка продемонстрирует в очередной раз.
Главной ценностью команды является мощная линия атаки. Причем форвард Манучехр Джалилов отличился уже 9 голами.
Очевидно, что гости постараются еще дальше оторваться от конкурентов. Да и добыть 10 победу кряду — отличная мотивация для лидера!
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч
- «Истиклол» в среднем забивает почти 4 гола за матч
- «Равшан» не проигрывал в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Истиклол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 5.72.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.58 и 2.27.
- 1.87Грузия — Чехия: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.03Турция — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.10Бельгия — Румыния: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Номинальные гости смотрятся в разы монолитнее соперника, да и в атаке по-настоящему блистают.
«Истиклол» еще не терял очки в нынешнем чемпионате, и явно мотивирован продлить свой впечатляющий победный сериал.
Ставка: Фора «Истиклола» -1.5 за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.40