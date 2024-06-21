21 июня в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бунедкор» и «Олимпик». Начало игры — в 18:00 мск. «Бунедкор» — «Олимпик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бунедкор»

Турнирное положение: «Бунедкор» сенсационно оказался в зоне вылета. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Бунедкор» в нынешнем чемпионате выиграл лишь однажды. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: всего 7 мячей в 11 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. Поединок с «Металлургом» Бекабад завершился без забитых мячей.

До того команда дома уступила ферганскому «Нефтчи» (0:3). Да и поражение от «Согдианы» получилось крупным (0:4).

В 5 своих последних матчах команда сумела победить всего 1 раз. В этих поединках «Бунедкор» забил всего 3 мяча при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась откровенно блекло. Да и атака, мягко говоря, не блещет.

Матчи против «Олимпика» для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных поединков она проиграла один раз при 3 паритетах.

Несомненно, «Бунедкор» будет действовать с позиции силы. Отступать команде банально уже просто некуда!

«Олимпик»

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате борется за выживание. Ныне «Олимпик» располагается на 10 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Олимпик» победил лишь в 3 матчах из 10. Да и забила команда всего 9 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. «Олимпийцы» минимально уступили АГМК.

До того команда переиграла самаркандское «Динамо» (1:0). А вот поединок с «Навбахором» завершился вполне достойным ничейным результатом (0:0).

При этом «Олимпик» в среднем пропускает ровно гол за матч. Да и дать бой команда способна любому сопернику.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: отрыв от опасной зоны составляет всего 3 очка. Зато команда уже успела отобрать очки у более статусных оппонентов.

Вот только «Олимпик» забивает с заметной натугой. Да и пресловутого везения команде явно недостает.

По своему потенциалу команда вполне способна подняться в середину таблицы. Вот только нужно срочно что-то делать с реализацией.

Нет сомнений, что «Олимпик» постарается разжиться очками. Вот только три последних очных встречи с «Бунедкором» завершились вничью.

Статистика для ставок

«Олимпик» еще ни разу не проигрывал «Бунедкору»

Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

«Бунедкор» не побеждает в 3 матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бунедкор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 4.56.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.06 и 1.71.

Прогноз: «Бунедкор» мотивирован выбраться из опасной зоны, так что наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева явно поднатореют в плане реализации, да и «олимпийцы» не блещут стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Бунедкора» в 1 тайме за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.06