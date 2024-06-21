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    «Бунедкор» сразу возьмется за дело

    «Бунедкор» — «Олимпик». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 21 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Бунедкор» — «Олимпик»
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    «Бунедкор»
    21 июня в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бунедкор» и «Олимпик». Начало игры — в 18:00 мск. «Бунедкор» — «Олимпик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 21 Июня 2024 года

    Бунёдкор

  • Узбекистан. Суперлига
    •  Бунёдкор 18:00 Олимпик Ташкент

    Олимпик Ташкент

  • Ташкент
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    «Бунедкор»

    Турнирное положение: «Бунедкор» сенсационно оказался в зоне вылета. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бунедкор» в нынешнем чемпионате выиграл лишь однажды. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: всего 7 мячей в 11 поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. Поединок с «Металлургом» Бекабад завершился без забитых мячей.

    До того команда дома уступила ферганскому «Нефтчи» (0:3). Да и поражение от «Согдианы» получилось крупным (0:4).

    В 5 своих последних матчах команда сумела победить всего 1 раз. В этих поединках «Бунедкор» забил всего 3 мяча при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась откровенно блекло. Да и атака, мягко говоря, не блещет.

    Матчи против «Олимпика» для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных поединков она проиграла один раз при 3 паритетах.

    Несомненно, «Бунедкор» будет действовать с позиции силы. Отступать команде банально уже просто некуда!

    «Олимпик»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате борется за выживание. Ныне «Олимпик» располагается на 10 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Олимпик» победил лишь в 3 матчах из 10. Да и забила команда всего 9 мячей в ворота соперников.

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  • 18/06/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. «Олимпийцы» минимально уступили АГМК.

    До того команда переиграла самаркандское «Динамо» (1:0). А вот поединок с «Навбахором» завершился вполне достойным ничейным результатом (0:0).

    При этом «Олимпик» в среднем пропускает ровно гол за матч. Да и дать бой команда способна любому сопернику.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: отрыв от опасной зоны составляет всего 3 очка. Зато команда уже успела отобрать очки у более статусных оппонентов.

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    Вот только «Олимпик» забивает с заметной натугой. Да и пресловутого везения команде явно недостает.

    По своему потенциалу команда вполне способна подняться в середину таблицы. Вот только нужно срочно что-то делать с реализацией.

    Нет сомнений, что «Олимпик» постарается разжиться очками. Вот только три последних очных встречи с «Бунедкором» завершились вничью.

    Статистика для ставок

    • «Олимпик» еще ни разу не проигрывал «Бунедкору»

    • Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

    • «Бунедкор» не побеждает в 3 матчах кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бунедкор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 4.56.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.06 и 1.71.

    Прогноз: «Бунедкор» мотивирован выбраться из опасной зоны, так что наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно поднатореют в плане реализации, да и «олимпийцы» не блещут стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Бунедкора» в 1 тайме за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.06

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    «Бунедкор» — «Олимпик». 21 июня в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бунедкор» и «Олимпик». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Бунедкор» — «Олимпик» с коэффициентом 2.29.
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