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    Сумеет ли «Пахтакор» приблизиться к лидеру?

    АГМК — «Пахтакор». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 21 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана Прогнозы на Пахтакор
    Прогноз и ставки на АГМК — «Пахтакор»
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    Максим Шацких
    21 июня в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют АГМК и «Пахтакор». Начало игры — в 18:00 мск. АГМК — «Пахтакор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 21 Июня 2024 года

    AGMK

  • Узбекистан. Суперлига
    •  AGMK 18:00 Пахтакор

    Пахтакор

  • Ташкент
    •

    АГМК

    Турнирное положение: АГМК явно поборется за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом АГМК лишь на один пункт опережает своего ближайшего преследователя. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч: 18 мячей в 11 поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. АГМК минимально переиграл «олимпийцев».

    До того команда дома одолела еще и «Металлург» Бекабад (1:0). Вот только общую картину подпортила минимальная коллизия в Фергане.

    В 5 своих последних матчах команда сумела 4 раза. В этих поединках игроки АГМК отличились 9 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась весьма выгодно. Да и с реализацией у нее полный ажур.

    Матчи против «Пахтакора» для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных поединков она проиграла трижды при 2 паритетах.

    Несомненно, АГМК будет действовать с позиции силы. И соперник нынче нестабилен, и желание удержаться на вершине огромное.

    «Пахтакор»

    Турнирное положение: Ташкентцы в текущем чемпионате явно пробуксовывают. Ныне «Пахтакор» располагается на 6 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Пахтакор» победил лишь в 4 матчах из 10. Да и пропустил действующий чемпион Узбекистана уже 13 мячей.

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  • 18/06/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. Ничья с «Навбахором» (0:0) явно не устроила чемпиона.

    До того команда переиграла скромный «Андижан» (3:1). Да и поражение в Суперкубке явно не прибавило подопечным Максима Шацких положительных эмоций…

    При этом «Пахтакор» забил 16 мячей в 10 матчах. Вот только Драган Черан пока настрелял всего 5 мячей в ворота соперников.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ташкентцы лишь на 4 очка отстают от лидера. Да и состав команды по именам смотрится выгодно.

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    Вот только «Пахтакор» уже растерял немало турнирных баллов. Да и пресловутого везения команде явно недостает.

    По своему потенциалу команда вполне способна подняться в группу лидеров. Вот только нужно срочно что-то делать с повышением надежности своих тылов.

    Нет сомнений, что «Пахтакор» отправляется в Алмалык за тремя очками. Плюс ташкентцы традиционно успешно противостоят АГМК.

    Статистика для ставок

    • «Пахтакор» уже более 5 лет не проигрывает АГМК

    • Обе команды в среднем забивают менее 2 голов за матч

    • АГМК выиграл и не пропустил в двух своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 2.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.92 и 1.82.

    Прогноз: Команда Шацких мотивирована приблизиться к лидеру, так что наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, к тому же традиционно успешно играют с АГМК.

    Ставка: Победа «Пахтакора» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится лишь у одного из соперников.

    Ставка: Обе не забьют за 2.08

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    АГМК — «Пахтакор». 21 июня в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют АГМК и «Пахтакор». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч АГМК — «Пахтакор» с коэффициентом 2.30.
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