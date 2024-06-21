21 июня в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют АГМК и «Пахтакор». Начало игры — в 18:00 мск. АГМК — «Пахтакор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

АГМК

Турнирное положение: АГМК явно поборется за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом АГМК лишь на один пункт опережает своего ближайшего преследователя. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч: 18 мячей в 11 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. АГМК минимально переиграл «олимпийцев».

До того команда дома одолела еще и «Металлург» Бекабад (1:0). Вот только общую картину подпортила минимальная коллизия в Фергане.

В 5 своих последних матчах команда сумела 4 раза. В этих поединках игроки АГМК отличились 9 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась весьма выгодно. Да и с реализацией у нее полный ажур.

Матчи против «Пахтакора» для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных поединков она проиграла трижды при 2 паритетах.

Несомненно, АГМК будет действовать с позиции силы. И соперник нынче нестабилен, и желание удержаться на вершине огромное.

«Пахтакор»

Турнирное положение: Ташкентцы в текущем чемпионате явно пробуксовывают. Ныне «Пахтакор» располагается на 6 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Пахтакор» победил лишь в 4 матчах из 10. Да и пропустил действующий чемпион Узбекистана уже 13 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. Ничья с «Навбахором» (0:0) явно не устроила чемпиона.

До того команда переиграла скромный «Андижан» (3:1). Да и поражение в Суперкубке явно не прибавило подопечным Максима Шацких положительных эмоций…

При этом «Пахтакор» забил 16 мячей в 10 матчах. Вот только Драган Черан пока настрелял всего 5 мячей в ворота соперников.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ташкентцы лишь на 4 очка отстают от лидера. Да и состав команды по именам смотрится выгодно.

Вот только «Пахтакор» уже растерял немало турнирных баллов. Да и пресловутого везения команде явно недостает.

По своему потенциалу команда вполне способна подняться в группу лидеров. Вот только нужно срочно что-то делать с повышением надежности своих тылов.

Нет сомнений, что «Пахтакор» отправляется в Алмалык за тремя очками. Плюс ташкентцы традиционно успешно противостоят АГМК.

Статистика для ставок

«Пахтакор» уже более 5 лет не проигрывает АГМК

Обе команды в среднем забивают менее 2 голов за матч

АГМК выиграл и не пропустил в двух своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 2.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.92 и 1.82.

Прогноз: Команда Шацких мотивирована приблизиться к лидеру, так что наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, к тому же традиционно успешно играют с АГМК.

Ставка: Победа «Пахтакора» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится лишь у одного из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.08