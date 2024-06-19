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    Поставит ли Швейцария на грань вылета Шотландию?

    Шотландия — Швейцария. Ставка на исход (к. 1.85) в матче Евро-2024 19 июня 2024 года

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    Скотт Мактоминэй
    19 июня в 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Шотландия и Швейцария. Начало игры — в 22:00 мск. Шотландия — Швейцария: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа A 19 Июня 2024 года

    Шотландия

  • Эдинбург
    •  Шотландия 22:00 Швейцария

    Швейцария

  • Берн
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    Шотландия

    Турнирное положение: Шотландия после первого тура в группе занимает последнюю, четвертую позицию, не набрав ни одного балла.

    Команда успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в своей подгруппе, которую выиграла Испания.

    Шотландия — Швейцария: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче на старте Евро-2024 потерпела не просто поражение, а разгром от Германии — 1:5.

    Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись как на товарищеские встречи 2024 года.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Райан Портеус.

    Ориентировочный состав: Ганн — Хэндри, Хэнли, Тирни — Ролстон, Гилмор, Мактоминэй, Робертсон — Макгинн, Кристи — Шэнкленд

    Состояние команды: в последних 10-ти матчах в разных турнирах Шотландия выиграла лишь раз при шести поражениях и трех ничьих.

    Такая форма говорит о не лучшей форме сборной, и в игре против соперника, который уж точно не уступает ему в классе, «Тартановой армии» будет непросто набрать очки.

    Команда на Евро-2024 пока не забивала, ведь ее единственный забитый мяч — автогол защитника сборной Германии Антонио Рюдигера.

    Швейцария

    Турнирное положение: Швейцария успешно провела первый тур, после которого занимает вторую позицию в группе, набрав три балла.

    Команда успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в своей подгруппе, где уступила Румынии.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче на старте Евро-2024 смогла увереннл обыграть Венгрию — 3:1.

    Этот успех для третьим для коллектива в трех последних поединках, которые пришлись на отбор на Евро-2024 и товарищеские встречи.

    Не сыграют: травмированы — Денис Закария, Стивен Зубер, дисквалифицированных игроков нет.

    Ориентировочный состав: Зоммер — Шер, Аканджи, Родригес — Видмер, Джака, Фройлер, Эбишер — Варгас, Ндойе — Дуа

    Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Швейцария ни разу не проиграла при трех поражениях и двух ничьих.

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    Такая форма делает коллектив из нейтральной страны фаворитом матча, особенно против соперника, который сейчас не демонстрирует своей лучшей игры.

    Все три гола команды в первом туре Евро-2024 забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в пяти из восьми последних матчей Шотландии забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Швейцария победила

    • в четырех из шести последних матчей Швейцарии хотя бы одна команда не забивала.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Швейцария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.65, победа Албании — в 4.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.12 и 1.75.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. Как показала игра против Венгрии, она умеет дожимать неуступчивого соперника.

    При этом гости проиграли семь из 10 последних официальных и товарищеских матчей.

    Ставка: Швейцария победит за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости выиграют 1-й тайм и матч, ведь так было в трех из четырех их последних поединков.

    Ставка: Швейцария выиграет 1-й тайм и матч за 3.00.

    А еще есть прогноз на тоталы в матче Шотландия — Швейцария с коэффициентом 2.17.

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    Шотландия — Швейцария. 19 июня в 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Шотландия и Швейцария. Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Шотландия — Швейцария с коэффициентом 1.85.
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