Шотландия
Швейцария
Шотландия
Турнирное положение: Шотландия после первого тура в группе занимает последнюю, четвертую позицию, не набрав ни одного балла.
Команда успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в своей подгруппе, которую выиграла Испания.
Шотландия — Швейцария: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем матче на старте Евро-2024 потерпела не просто поражение, а разгром от Германии — 1:5.
Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись как на товарищеские встречи 2024 года.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Райан Портеус.
Ориентировочный состав: Ганн — Хэндри, Хэнли, Тирни — Ролстон, Гилмор, Мактоминэй, Робертсон — Макгинн, Кристи — Шэнкленд
Состояние команды: в последних 10-ти матчах в разных турнирах Шотландия выиграла лишь раз при шести поражениях и трех ничьих.
Такая форма говорит о не лучшей форме сборной, и в игре против соперника, который уж точно не уступает ему в классе, «Тартановой армии» будет непросто набрать очки.
Команда на Евро-2024 пока не забивала, ведь ее единственный забитый мяч — автогол защитника сборной Германии Антонио Рюдигера.
Швейцария
Турнирное положение: Швейцария успешно провела первый тур, после которого занимает вторую позицию в группе, набрав три балла.
Команда успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в своей подгруппе, где уступила Румынии.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче на старте Евро-2024 смогла увереннл обыграть Венгрию — 3:1.
Этот успех для третьим для коллектива в трех последних поединках, которые пришлись на отбор на Евро-2024 и товарищеские встречи.
Не сыграют: травмированы — Денис Закария, Стивен Зубер, дисквалифицированных игроков нет.
Ориентировочный состав: Зоммер — Шер, Аканджи, Родригес — Видмер, Джака, Фройлер, Эбишер — Варгас, Ндойе — Дуа
Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Швейцария ни разу не проиграла при трех поражениях и двух ничьих.
Такая форма делает коллектив из нейтральной страны фаворитом матча, особенно против соперника, который сейчас не демонстрирует своей лучшей игры.
Все три гола команды в первом туре Евро-2024 забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в пяти из восьми последних матчей Шотландии забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Швейцария победила
- в четырех из шести последних матчей Швейцарии хотя бы одна команда не забивала.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Швейцария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.65, победа Албании — в 4.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.12 и 1.75.
- 2.26Германия — Венгрия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.17Шотландия — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.02Хорватия — Албания: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. Как показала игра против Венгрии, она умеет дожимать неуступчивого соперника.
При этом гости проиграли семь из 10 последних официальных и товарищеских матчей.
Ставка: Швейцария победит за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости выиграют 1-й тайм и матч, ведь так было в трех из четырех их последних поединков.
Ставка: Швейцария выиграет 1-й тайм и матч за 3.00.