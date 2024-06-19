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    «Елимай» — «Актобе». Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, Кубок Казахстана, 19 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Актобе
    Прогноз и ставки на «Елимай» — «Актобе»
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    Максим Самородов
    19 июня в 1/2 финала плей-офф Кубка Казахстана по футболу сыграют «Елимай» и «Актобе». Начало игры — в 18:00 мск. «Елимай» — «Актобе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Елимай»

    Турнирное положение: «Елимай» проводит весьма продуктивный сезон. На данный момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы чемпионата Казахстана.

    При этом «Елимай» в 10 матчах выиграл лишь 4 раза. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч — 13 мячей.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда смогла разжиться одним баллом. «Елимай» расписал мировую как раз с «Актобе» (2:2).

    А вот до того команда не смогла переиграть «Кызылжар» (2:2). Да и в первом полуфинальном поединке Кубка «Елимай» уступил «Актобе» (0:2).

    В 5 своих последних матчах команда победила всего 1 раз. В этих поединках игроки клуба забили 7 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не столь стабильные результаты. Да и оборона частенько результативно ошибается.

    В первом полуфинальном поединке команда оба мяча пропустила еще до перерыва. Не помогли и замены, сделанные во втором тайме.

    Несомненно, хозяева постараются забить быстрый гол. Отыграть гандикап в 2 мяча будет задачей крайне непростой.

    «Актобе»

    Турнирное положение: «Актобе» является одним из главных фаворитов чемпионата Казахстана. Ныне команда располагается на 1 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Актобе» лишь по дополнительным показателям опережает «Ордабасы». Зато атака команды является сильнейшей в лиге — 17 забитых мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Актобе» упустил победу над «Елимаем» (2:2).

    А вот до того команда минимально одолела «Туран». Да и вообще, до последней ничьей в активе у нее было 3 победы кряду.

    Забивает команда в среднем чуть меньше двух голов за матч. А вот оборона дала результативный сбой 8 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Актобе» смотрится весьма грозно. Да и шансы на выход в финал Кубка у команды предпочтительные.

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    При этом «Актобе» явно мотивирован рассчитаться за обидную потерю очков в чемпионате. Да и по игре команда выглядит сильнее оппонента.

    Весьма продуктивный сезон выдает Максим Самородов. 21-летний нападающий отличился уже 5 голами в текущем чемпионате Казахстана.

    Нет сомнений, что «Актобе» будет действовать по результату первой встречи. А вот в контригре гости вполне способны преуспеть.

    Статистика для ставок

    • «Актобе» проиграл лишь 1 раз в чемпионате

    • «Актобе» забивает чаще всех в лиге — 17 мячей

    • «Елимай» в обеих очных встречах с «Актобе» пропустил по 2 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Елимай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.59. Ничья оценена в 3.21, а победа оппонента — в скромные 2.69.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.31 и 1.57.

    Прогноз: «Актобе» сейчас на подъеме, да и «Елимаю» нужно действовать максимально активно.

    Номинальные гости наверняка постараются сыграть на контратаках, к тому же традиционно успешно противостоят «Елимаю».

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.31.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обоим оппонентам удастся отличиться.

    Ставка: Обе забьют за 2.11

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    «Елимай» — «Актобе». 19 июня в 1/2 финала плей-офф Кубка Казахстана по футболу сыграют «Елимай» и «Актобе». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Елимай» — «Актобе» с коэффициентом 2.31.
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