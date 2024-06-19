19 июня в 1/2 финала плей-офф Кубка Казахстана по футболу сыграют «Елимай» и «Актобе». Начало игры — в 18:00 мск. «Елимай» — «Актобе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Елимай»

Турнирное положение: «Елимай» проводит весьма продуктивный сезон. На данный момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы чемпионата Казахстана.

При этом «Елимай» в 10 матчах выиграл лишь 4 раза. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч — 13 мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда смогла разжиться одним баллом. «Елимай» расписал мировую как раз с «Актобе» (2:2).

А вот до того команда не смогла переиграть «Кызылжар» (2:2). Да и в первом полуфинальном поединке Кубка «Елимай» уступил «Актобе» (0:2).

В 5 своих последних матчах команда победила всего 1 раз. В этих поединках игроки клуба забили 7 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не столь стабильные результаты. Да и оборона частенько результативно ошибается.

В первом полуфинальном поединке команда оба мяча пропустила еще до перерыва. Не помогли и замены, сделанные во втором тайме.

Несомненно, хозяева постараются забить быстрый гол. Отыграть гандикап в 2 мяча будет задачей крайне непростой.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» является одним из главных фаворитов чемпионата Казахстана. Ныне команда располагается на 1 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Актобе» лишь по дополнительным показателям опережает «Ордабасы». Зато атака команды является сильнейшей в лиге — 17 забитых мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Актобе» упустил победу над «Елимаем» (2:2).

А вот до того команда минимально одолела «Туран». Да и вообще, до последней ничьей в активе у нее было 3 победы кряду.

Забивает команда в среднем чуть меньше двух голов за матч. А вот оборона дала результативный сбой 8 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Актобе» смотрится весьма грозно. Да и шансы на выход в финал Кубка у команды предпочтительные.

При этом «Актобе» явно мотивирован рассчитаться за обидную потерю очков в чемпионате. Да и по игре команда выглядит сильнее оппонента.

Весьма продуктивный сезон выдает Максим Самородов. 21-летний нападающий отличился уже 5 голами в текущем чемпионате Казахстана.

Нет сомнений, что «Актобе» будет действовать по результату первой встречи. А вот в контригре гости вполне способны преуспеть.

Статистика для ставок

«Актобе» проиграл лишь 1 раз в чемпионате

«Актобе» забивает чаще всех в лиге — 17 мячей

«Елимай» в обеих очных встречах с «Актобе» пропустил по 2 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Елимай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.59. Ничья оценена в 3.21, а победа оппонента — в скромные 2.69.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.31 и 1.57.

Прогноз: «Актобе» сейчас на подъеме, да и «Елимаю» нужно действовать максимально активно.

Номинальные гости наверняка постараются сыграть на контратаках, к тому же традиционно успешно противостоят «Елимаю».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обоим оппонентам удастся отличиться.

Ставка: Обе забьют за 2.11