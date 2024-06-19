«Елимай»
Турнирное положение: «Елимай» проводит весьма продуктивный сезон. На данный момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы чемпионата Казахстана.
При этом «Елимай» в 10 матчах выиграл лишь 4 раза. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч — 13 мячей.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда смогла разжиться одним баллом. «Елимай» расписал мировую как раз с «Актобе» (2:2).
А вот до того команда не смогла переиграть «Кызылжар» (2:2). Да и в первом полуфинальном поединке Кубка «Елимай» уступил «Актобе» (0:2).
В 5 своих последних матчах команда победила всего 1 раз. В этих поединках игроки клуба забили 7 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не столь стабильные результаты. Да и оборона частенько результативно ошибается.
В первом полуфинальном поединке команда оба мяча пропустила еще до перерыва. Не помогли и замены, сделанные во втором тайме.
Несомненно, хозяева постараются забить быстрый гол. Отыграть гандикап в 2 мяча будет задачей крайне непростой.
«Актобе»
Турнирное положение: «Актобе» является одним из главных фаворитов чемпионата Казахстана. Ныне команда располагается на 1 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Актобе» лишь по дополнительным показателям опережает «Ордабасы». Зато атака команды является сильнейшей в лиге — 17 забитых мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Актобе» упустил победу над «Елимаем» (2:2).
А вот до того команда минимально одолела «Туран». Да и вообще, до последней ничьей в активе у нее было 3 победы кряду.
Забивает команда в среднем чуть меньше двух голов за матч. А вот оборона дала результативный сбой 8 раз.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Актобе» смотрится весьма грозно. Да и шансы на выход в финал Кубка у команды предпочтительные.
При этом «Актобе» явно мотивирован рассчитаться за обидную потерю очков в чемпионате. Да и по игре команда выглядит сильнее оппонента.
Весьма продуктивный сезон выдает Максим Самородов. 21-летний нападающий отличился уже 5 голами в текущем чемпионате Казахстана.
Нет сомнений, что «Актобе» будет действовать по результату первой встречи. А вот в контригре гости вполне способны преуспеть.
Статистика для ставок
- «Актобе» проиграл лишь 1 раз в чемпионате
- «Актобе» забивает чаще всех в лиге — 17 мячей
- «Елимай» в обеих очных встречах с «Актобе» пропустил по 2 мяча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Елимай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.59. Ничья оценена в 3.21, а победа оппонента — в скромные 2.69.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.31 и 1.57.
- 3.75Турция — Грузия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.95Португалия — Чехия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.26Германия — Венгрия: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: «Актобе» сейчас на подъеме, да и «Елимаю» нужно действовать максимально активно.
Номинальные гости наверняка постараются сыграть на контратаках, к тому же традиционно успешно противостоят «Елимаю».
Ставка: ТБ 2.5 за 2.31.
Прогноз: более рискованный прогноз, что обоим оппонентам удастся отличиться.
Ставка: Обе забьют за 2.11