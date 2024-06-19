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    Одержит ли Хорватия первую победу на Евро-2024?

    Хорватия — Албания. Ставка на победителя (к. 2.10) в матче Евро-2024 19 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Хорватия — Албания
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    Андрей Крамарич
    19 июня в 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Хорватия и Албания. Начало игры — в 16:00 мск. Хорватия — Албания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа B 19 Июня 2024 года

    Хорватия

  • Загреб
    •  Хорватия 16:00 Албания

    Албания

  • Тирана
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    Хорватия

    Турнирное положение: Хорватия после первого тура в группе занимает последнюю, четвертую позицию, не набрав ни одного балла.

    Команда успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в своей подгруппе, которую выиграла Турция.

    Хорватия — Албания: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче на старте Евро-2024 потерпела не просто поражение, а разгром от Испании — 0:3.

    Этк неудача прервала серию побед коллектива в шесть поединков, которые пришлись как на квалификацию чемпионата Европы, так и товарищеские встречи 2024 года.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Ориентировочный состав: Ливакович — Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол — Модрич, Брозович, Ковачич — Майер, Будимир, Крамарич

    Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Хорватия проиграла лишь раз при шести победах.

    Такая форма позволяет сборной рассчитывать на выигрыш, особенно против соперника, который все же уступает ему в классе, а также с учетом поражения на старте Евро-2024.

    Андрей Крамарич — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с четырьмя голами.

    Албания

    Турнирное положение: Албания после первого тура в группе занимает предпоследнюю, третью позицию, не набрав ни одного балла.

    Команда успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря первому месту в своей подгруппе, где опередила Чехию и Польшу.

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  • 16/06/2024

    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче на старте Евро-2024 в упорном поединке потерпела поражение от действующего чемпиона Италии — 1:2.

    Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на товарищеские встречи текущего года.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Ориентировочный состав: Стракоша — Хюсай, Айети, Джимсити, Митай — Рамадани, Аслани — Асани, Байрами, Сефери — Броя

    Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Албания выиграла лишь два раза при трех поражениях и двух ничьих.

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    Такая форма должна беспокоить гостей, но в то же время, если они выдадут такую же неплохую игру, как против Италии, шансы на ничью у них определенно будут.

    Ясир Асани и Недим Байрами — лучшие бомбардиры команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчей Хорватии забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей Хорватии хотя бы одна команда не забивала

    • в двух из трех последних матчей Албания не проиграла.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: Хорватия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.30, победа Албании — в 7.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.85.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей Хорватия победила. В двух из трех последних из них выиграла и первый тайм.

    Номинальные гости проиграли с таким сценарием стартовый поединок на Евро-2024.

    Ставка: Хорватия выиграет 1-й тайм и матч за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева забьют в обоих таймах, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.

    Ставка: Хорватия забьет в каждом из таймов за 2.30.

    А еще есть прогноз на тоталы в матче Хорватия — Албания с коэффициентом 2.02.

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    Хорватия — Албания. 19 июня в 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Хорватия и Албания. Начало игры — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Хорватия — Албания с коэффициентом 2.10.
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