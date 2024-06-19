19 июня в 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Хорватия и Албания. Начало игры — в 16:00 мск. Хорватия — Албания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Хорватия

Турнирное положение: Хорватия после первого тура в группе занимает последнюю, четвертую позицию, не набрав ни одного балла.

Команда успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в своей подгруппе, которую выиграла Турция.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче на старте Евро-2024 потерпела не просто поражение, а разгром от Испании — 0:3.

Этк неудача прервала серию побед коллектива в шесть поединков, которые пришлись как на квалификацию чемпионата Европы, так и товарищеские встречи 2024 года.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Ориентировочный состав: Ливакович — Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол — Модрич, Брозович, Ковачич — Майер, Будимир, Крамарич

Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Хорватия проиграла лишь раз при шести победах.

Такая форма позволяет сборной рассчитывать на выигрыш, особенно против соперника, который все же уступает ему в классе, а также с учетом поражения на старте Евро-2024.

Андрей Крамарич — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с четырьмя голами.

Албания

Турнирное положение: Албания после первого тура в группе занимает предпоследнюю, третью позицию, не набрав ни одного балла.

Команда успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря первому месту в своей подгруппе, где опередила Чехию и Польшу.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче на старте Евро-2024 в упорном поединке потерпела поражение от действующего чемпиона Италии — 1:2.

Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на товарищеские встречи текущего года.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Ориентировочный состав: Стракоша — Хюсай, Айети, Джимсити, Митай — Рамадани, Аслани — Асани, Байрами, Сефери — Броя

Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Албания выиграла лишь два раза при трех поражениях и двух ничьих.

Такая форма должна беспокоить гостей, но в то же время, если они выдадут такую же неплохую игру, как против Италии, шансы на ничью у них определенно будут.

Ясир Асани и Недим Байрами — лучшие бомбардиры команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчей Хорватии забивали больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей Хорватии хотя бы одна команда не забивала

в двух из трех последних матчей Албания не проиграла.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Хорватия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.30, победа Албании — в 7.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.85.

Прогноз: в шести из семи последних матчей Хорватия победила. В двух из трех последних из них выиграла и первый тайм.

Номинальные гости проиграли с таким сценарием стартовый поединок на Евро-2024.

Ставка: Хорватия выиграет 1-й тайм и матч за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева забьют в обоих таймах, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.

Ставка: Хорватия забьет в каждом из таймов за 2.30.