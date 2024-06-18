Пайде
Вапрус
«Пайде»
Турнирное положение: «Пайде» сражается за попадание на пьедестал. На данный момент команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Пайде» лишь на один зачетный балл отстает от третьей позиции. Да и средняя результативность не дотягивает 2 голов за матч.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла три очка. «Пайде» нанес поражение «Калеву» (5:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Пайде» выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Вот только до последней виктории команда проиграла в 4 матчах кряду. Да и 7 поражений в 17 матчах — явно многовато для претендента на высокие места.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: прервав серию неудач, «Пайде» несколько улучшил свои турнирные перспективы. Да и пропускает команда в среднем фактически гол за матч.
Матчи с «Пярну Вапрусом» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Пайде» выиграл 2 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и в двух последних очных встречах они побеждали пярнусцев.
«Пярну Вапрус»
Турнирное положение: Пярнусцы стартовали весьма неплохо, но затем привычно скатились в нижнюю часть таблицы. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Пярну Вапрус» имеет заметные проблемы с реализацией. В 15 матчах чемпионата Эстонии команда сумела отличиться лишь 15 голами.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. Дома она разгромно уступила «Нарве» (1:4).
Причем до того команда проиграла «Нымме Юнайтед» (1:2). А вот встреча с «Курессааре» принесла один зачетный балл в копилочку (2:2).
Вот только не побеждает команда уже 5 матчей кряду. Хотя до того «Пярну Вапрус» сотворил сенсацию, переиграв «Флору» (1:0).
Не сыграют: Анри Валя — дисквалифицирован.
Состояние команды: в последнее время команда выглядит крайне неуверенно. Два поражения кряду явно угнетают.
Между тем, «Пярну Вапрус» выиграл лишь в 3 матчах чемпионата из 15. Да и гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.
В двух последних очных поединках с «Пайде» команда уступила с одинаковым счетом 0:3. А вот последняя виктория над соперником случилась еще год назад.
Нет сомнений, что гости будут стремиться зацепиться за очки. Да и выдать отдельный качественный поединок команда способна.
Статистика для ставок
- «Пайде» в 2 последних очных поединках обыграл пярнусцев
- «Пярну Вапрус» не побеждает 5 матчей кряду
- «Пайде» до последней виктории проиграл 4 раза кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пайде» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 7.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.83 и 1.90.
- 2.02Австрия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Бельгия — Словакия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.03Румыния — Украина: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Прогноз: «Пайде» бьется за самые высокие места, и уж точно будет максимально агрессивно атаковать.
Номинальные гости в своих последних поединках испытывают явные проблемы в плане надежности тылов.
Ставка: Фора «Пайде» -1.5 за 2.16.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют и те, и другие.
Ставка: Обе забьют за 2.03