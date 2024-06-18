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    «Пайде» уверенно одолеет пярнусцев

    «Пайде» — «Пярну Вапрус». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 18 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Премиум-лига Эстонии Прогнозы на Вапрус
    Прогноз и ставки на «Пайде» — «Пярну Вапрус»
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    «Пайде»
    18 июня в 16-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Пайде» и «Пярну Вапрус». Начало игры — в 18:00 мск. «Пайде» — «Пярну Вапрус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 18 Июня 2024 года

    Пайде

  • Пайде
    •  Пайде 18:00 Вапрус

    Вапрус

  • Пярну
    •

    «Пайде»

    Турнирное положение: «Пайде» сражается за попадание на пьедестал. На данный момент команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Пайде» лишь на один зачетный балл отстает от третьей позиции. Да и средняя результативность не дотягивает 2 голов за матч.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла три очка. «Пайде» нанес поражение «Калеву» (5:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Пайде» выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Вот только до последней виктории команда проиграла в 4 матчах кряду. Да и 7 поражений в 17 матчах — явно многовато для претендента на высокие места.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: прервав серию неудач, «Пайде» несколько улучшил свои турнирные перспективы. Да и пропускает команда в среднем фактически гол за матч.

    Матчи с «Пярну Вапрусом» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Пайде» выиграл 2 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и в двух последних очных встречах они побеждали пярнусцев.

    «Пярну Вапрус»

    Турнирное положение: Пярнусцы стартовали весьма неплохо, но затем привычно скатились в нижнюю часть таблицы. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Пярну Вапрус» имеет заметные проблемы с реализацией. В 15 матчах чемпионата Эстонии команда сумела отличиться лишь 15 голами.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. Дома она разгромно уступила «Нарве» (1:4).

    Причем до того команда проиграла «Нымме Юнайтед» (1:2). А вот встреча с «Курессааре» принесла один зачетный балл в копилочку (2:2).

    Вот только не побеждает команда уже 5 матчей кряду. Хотя до того «Пярну Вапрус» сотворил сенсацию, переиграв «Флору» (1:0).

    Не сыграют: Анри Валя — дисквалифицирован.

    Состояние команды: в последнее время команда выглядит крайне неуверенно. Два поражения кряду явно угнетают.

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    Между тем, «Пярну Вапрус» выиграл лишь в 3 матчах чемпионата из 15. Да и гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.

    В двух последних очных поединках с «Пайде» команда уступила с одинаковым счетом 0:3. А вот последняя виктория над соперником случилась еще год назад.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться зацепиться за очки. Да и выдать отдельный качественный поединок команда способна.

    Статистика для ставок

    • «Пайде» в 2 последних очных поединках обыграл пярнусцев

    • «Пярну Вапрус» не побеждает 5 матчей кряду

    • «Пайде» до последней виктории проиграл 4 раза кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пайде» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 7.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.83 и 1.90.

    Прогноз: «Пайде» бьется за самые высокие места, и уж точно будет максимально агрессивно атаковать.

    Номинальные гости в своих последних поединках испытывают явные проблемы в плане надежности тылов.

    Ставка: Фора «Пайде» -1.5 за 2.16.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.03

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    «Пайде» — «Пярну Вапрус». 18 июня в 16-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Пайде» и «Пярну Вапрус». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Пайде» — «Пярну Вапрус» с коэффициентом 2.16.
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