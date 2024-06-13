«Сампайо Корреа»
Турнирное положение: «Сампайо Корреа» выступает в третьем по силе бразильском дивизионе. Сейчас команда находится на 19 месте турнирной таблицы.
При этом «Сампайо Корреа» набрала лишь 2 очка в 7 матчах. Да и забить команде удалось всего 2 раза.
Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Сампайо Корреа» по всем статьям уступила «Лондрине» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сампайо Корреа» добыла лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 7 пропущенных.
Причем команда уступила в 2 матчах кряду. Да и отставание от спасительного 16 места измеряется 3 зачетными баллами.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ныне «Сампайо Корреа» смотрится бледновато. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.
Против «Кашиас-ду-Сул» команда играла лишь однажды. Тот поединок 22-летней давности принес ей минимальную викторию.
Наверняка номинальные хозяева постараются добыть свою первую викторию в нынешнем чемпионате. Да и соперник выглядит не столь уверенно.
«Кашиас-ду-Сул»
Турнирное положение: «Кашиас-ду-Сул» выдал слабоватый старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 16 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Кашиас-ду-Сул» в 4 матчах забил всего 5 мячей. Да и гандикап от опасной зоны составляет лишь два балла.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный балл. «Кашиас-ду-Сул» расписал мировую с «Наутико» (2:2).
До того команда переиграла «Фигейренсе» (2:1). А вот поединок с «Ботафого» ПБ завершился боевым паритетом (1:1).
В пяти последних матчах «Кашиас-ду-Сул» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей в ворота соперников при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Кашиас-ду-Сул» выглядит довольно выгодно. Да и пора бы команде выбираться из низов таблицы.
При этом «Кашиас-ду-Сул» не проигрывает уже 3 матча кряду. Да и в атаке команда прибавляет с каждым поединком.
Вот только стартовые потери очков пока еще ощущаются. Да и пропускает «Кашиас-ду-Сул» в среднем 2 гола за матч.
Наверняка номинальные гости будут действовать в привычном для себя ключе. Команда постарается оторваться от группы аутсайдеров.
Статистика для ставок
- «Кашиас-ду-Сул» не проигрывает в 3 матчах кряду
- «Сампайо Корреа» еще не добыл ни одной победы в чемпионате
- «Сампайо Корреа» забивает реже всех в лиге — всего 2 гола
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сампайо Корреа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.45 и 1.50.
- 1.95Португалия — Ирландия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.95Мальта — Греция: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.88Молдова — Украина: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Хозяева намерены выбраться из опасной зоны, и уж точно будут активны в атаке.
«Сампайо Корреа» явно постарается добыть свою первую викторию, и уж точно прибавят в плане реализации.
Ставка: Победа «Сампайо Корреа» за 2.36.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче сумеют отличиться оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.03