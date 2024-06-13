13 июня в 3-м туре первого этапа Серии C чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сампайо Корреа» и «Кашиас-ду-Сул». Начало игры — в 01:00 мск. «Сампайо Корреа» — «Кашиас-ду-Сул»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сампайо Корреа»

Турнирное положение: «Сампайо Корреа» выступает в третьем по силе бразильском дивизионе. Сейчас команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Сампайо Корреа» набрала лишь 2 очка в 7 матчах. Да и забить команде удалось всего 2 раза.

Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Сампайо Корреа» по всем статьям уступила «Лондрине» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сампайо Корреа» добыла лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 7 пропущенных.

Причем команда уступила в 2 матчах кряду. Да и отставание от спасительного 16 места измеряется 3 зачетными баллами.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ныне «Сампайо Корреа» смотрится бледновато. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

Против «Кашиас-ду-Сул» команда играла лишь однажды. Тот поединок 22-летней давности принес ей минимальную викторию.

Наверняка номинальные хозяева постараются добыть свою первую викторию в нынешнем чемпионате. Да и соперник выглядит не столь уверенно.

«Кашиас-ду-Сул»

Турнирное положение: «Кашиас-ду-Сул» выдал слабоватый старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 16 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Кашиас-ду-Сул» в 4 матчах забил всего 5 мячей. Да и гандикап от опасной зоны составляет лишь два балла.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный балл. «Кашиас-ду-Сул» расписал мировую с «Наутико» (2:2).

До того команда переиграла «Фигейренсе» (2:1). А вот поединок с «Ботафого» ПБ завершился боевым паритетом (1:1).

В пяти последних матчах «Кашиас-ду-Сул» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей в ворота соперников при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Кашиас-ду-Сул» выглядит довольно выгодно. Да и пора бы команде выбираться из низов таблицы.

При этом «Кашиас-ду-Сул» не проигрывает уже 3 матча кряду. Да и в атаке команда прибавляет с каждым поединком.

Вот только стартовые потери очков пока еще ощущаются. Да и пропускает «Кашиас-ду-Сул» в среднем 2 гола за матч.

Наверняка номинальные гости будут действовать в привычном для себя ключе. Команда постарается оторваться от группы аутсайдеров.

Статистика для ставок

«Кашиас-ду-Сул» не проигрывает в 3 матчах кряду

«Сампайо Корреа» еще не добыл ни одной победы в чемпионате

«Сампайо Корреа» забивает реже всех в лиге — всего 2 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сампайо Корреа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.45 и 1.50.

Прогноз: Хозяева намерены выбраться из опасной зоны, и уж точно будут активны в атаке.

«Сампайо Корреа» явно постарается добыть свою первую викторию, и уж точно прибавят в плане реализации.

Ставка: Победа «Сампайо Корреа» за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче сумеют отличиться оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.03