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    «Сампайо Корреа» наконец-то победит?

    «Сампайо Корреа» — «Кашиас-ду-Сул». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 13 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сампайо Корреа» — «Кашиас-ду-Сул»
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    «Сампайо Корреа»
    13 июня в 3-м туре первого этапа Серии C чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сампайо Корреа» и «Кашиас-ду-Сул». Начало игры — в 01:00 мск. «Сампайо Корреа» — «Кашиас-ду-Сул»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Сампайо Корреа»

    Турнирное положение: «Сампайо Корреа» выступает в третьем по силе бразильском дивизионе. Сейчас команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сампайо Корреа» набрала лишь 2 очка в 7 матчах. Да и забить команде удалось всего 2 раза.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Сампайо Корреа» по всем статьям уступила «Лондрине» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сампайо Корреа» добыла лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 7 пропущенных.

    Причем команда уступила в 2 матчах кряду. Да и отставание от спасительного 16 места измеряется 3 зачетными баллами.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ныне «Сампайо Корреа» смотрится бледновато. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

    Против «Кашиас-ду-Сул» команда играла лишь однажды. Тот поединок 22-летней давности принес ей минимальную викторию.

    Наверняка номинальные хозяева постараются добыть свою первую викторию в нынешнем чемпионате. Да и соперник выглядит не столь уверенно.

    «Кашиас-ду-Сул»

    Турнирное положение: «Кашиас-ду-Сул» выдал слабоватый старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 16 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Кашиас-ду-Сул» в 4 матчах забил всего 5 мячей. Да и гандикап от опасной зоны составляет лишь два балла.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный балл. «Кашиас-ду-Сул» расписал мировую с «Наутико» (2:2).

    До того команда переиграла «Фигейренсе» (2:1). А вот поединок с «Ботафого» ПБ завершился боевым паритетом (1:1).

    В пяти последних матчах «Кашиас-ду-Сул» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей в ворота соперников при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Кашиас-ду-Сул» выглядит довольно выгодно. Да и пора бы команде выбираться из низов таблицы.

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    При этом «Кашиас-ду-Сул» не проигрывает уже 3 матча кряду. Да и в атаке команда прибавляет с каждым поединком.

    Вот только стартовые потери очков пока еще ощущаются. Да и пропускает «Кашиас-ду-Сул» в среднем 2 гола за матч.

    Наверняка номинальные гости будут действовать в привычном для себя ключе. Команда постарается оторваться от группы аутсайдеров.

    Статистика для ставок

    • «Кашиас-ду-Сул» не проигрывает в 3 матчах кряду

    • «Сампайо Корреа» еще не добыл ни одной победы в чемпионате

    • «Сампайо Корреа» забивает реже всех в лиге — всего 2 гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сампайо Корреа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.45 и 1.50.

    Прогноз: Хозяева намерены выбраться из опасной зоны, и уж точно будут активны в атаке.

    «Сампайо Корреа» явно постарается добыть свою первую викторию, и уж точно прибавят в плане реализации.

    Ставка: Победа «Сампайо Корреа» за 2.36.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче сумеют отличиться оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.03

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    «Сампайо Корреа» — «Кашиас-ду-Сул». 13 июня в 3-м туре первого этапа Серии C чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сампайо Корреа» и «Кашиас-ду-Сул». Начало игры — в 01:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Сампайо Корреа» — «Кашиас-ду-Сул» с коэффициентом 2.36.
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