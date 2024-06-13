Deportivo Riestra
Ривер Плейт
«Депортиво Риестра»
Турнирное положение: «Депортиво Риестра» сражается за выживание в элите аргентинского футбола. Сейчас команда находится на 23 месте турнирной таблицы.
При этом «Депортиво Риестра» забил всего 1 раз в 4 матчах чемпионата. Причем этот мяч оказался победным во встрече с «Сан-Лоренсо».
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Депортиво Риестра» минимально уступил «Расингу».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Депортиво Риестра» выиграл лишь единожды. В этих поединках игроки команды забили 1 мяч при 6 пропущенных.
В четырех последних поединках команда потерпела поражения. Причем в них ей не удалось отличиться ни разу.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ныне «Депортиво Риестра» никак не может преуспеть в плане реализации. Да и вообще, команда по игре явно стоит на вылет.
Против «Ривер Плейта» команда играла всего один раз. В феврале нынешнего года она уступила сопернику со счетом 0:3.
Наверняка номинальные хозяева постараются дать бой местному гранду. Да и пора бы команде поднатореть в плане реализации.
«Ривер Плейт»
Турнирное положение: «Ривер Плейт» текущий чемпионат проводит не столь уверенно. Команда ныне расположилась на 5 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Ривер Плейт» в 4 матчах набрал 9 очков. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч: 2 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Ривер Плейт» нанес поражение «Тигре» (3:1).
До того команда выиграла еще и в матче Кубка Либертадорес. Со счетом 2:0 она нанесла поражение «Депортиво Тачире».
В пяти своих последних матчах «Ривер Плейт» выиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Ривер Плейт» выглядит весьма прилично. Да и оборона команды редко допускает результативные ошибки.
При этом «Ривер Плейт» выиграла в двух своих последних матчах. И лишь поражение от «Аргентинос Хуниорс» (0:1) несколько портит общую картину.
И уж точно команда мечтает подняться на трон. Ей вполне по силам побороться за чемпионство, да и отставание от лидера ныне минимальное.
Наверняка номинальные гости постараются разжиться тремя очками. «Ривер Плейт» явно будет активно атаковать.
Статистика для ставок
- «Депортиво Риестра» забил всего 1 мяч в 4 матчах чемпионата
- «Депортиво Риестра» проиграл в 4 своих последних поединках
- «Ривер Плейт» выиграл в 2 своих последних матчах
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 8.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.98 и 1.83.
- 2.14Эйбар — Овьедо: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Ривер Плейт» на голову сильнее соперника, что наверняка докажет на поле.
«Депортиво Риестра» имеет серьезные проблемы в плане реализации, не забивая уже в 4 матчах кряду.
Ставка: Фора «Ривер Плейта» -1.5 за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить смогут оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.31