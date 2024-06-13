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    «Ривер Плейт» добудет уверенную викторию

    «Депортиво Риестра» — «Ривер Плейт». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Лига Професиональ, 13 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Депортиво Риестра» — «Ривер Плейт»
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    «Ривер Плейт»
    13 июня в 5-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Депортиво Риестра» и «Ривер Плейт». Начало игры — в 21:00 мск. «Депортиво Риестра» — «Ривер Плейт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 13 Июня 2024 года

    Deportivo Riestra

  • Аргентина. Примера
    •  Deportivo Riestra 21:00 Ривер Плейт

    Ривер Плейт

  • Аргентина. Примера
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    «Депортиво Риестра»

    Турнирное положение: «Депортиво Риестра» сражается за выживание в элите аргентинского футбола. Сейчас команда находится на 23 месте турнирной таблицы.

    При этом «Депортиво Риестра» забил всего 1 раз в 4 матчах чемпионата. Причем этот мяч оказался победным во встрече с «Сан-Лоренсо».

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Депортиво Риестра» минимально уступил «Расингу».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Депортиво Риестра» выиграл лишь единожды. В этих поединках игроки команды забили 1 мяч при 6 пропущенных.

    В четырех последних поединках команда потерпела поражения. Причем в них ей не удалось отличиться ни разу.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ныне «Депортиво Риестра» никак не может преуспеть в плане реализации. Да и вообще, команда по игре явно стоит на вылет.

    Против «Ривер Плейта» команда играла всего один раз. В феврале нынешнего года она уступила сопернику со счетом 0:3.

    Наверняка номинальные хозяева постараются дать бой местному гранду. Да и пора бы команде поднатореть в плане реализации.

    «Ривер Плейт»

    Турнирное положение: «Ривер Плейт» текущий чемпионат проводит не столь уверенно. Команда ныне расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Ривер Плейт» в 4 матчах набрал 9 очков. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч: 2 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Ривер Плейт» нанес поражение «Тигре» (3:1).

    До того команда выиграла еще и в матче Кубка Либертадорес. Со счетом 2:0 она нанесла поражение «Депортиво Тачире».

    В пяти своих последних матчах «Ривер Плейт» выиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Ривер Плейт» выглядит весьма прилично. Да и оборона команды редко допускает результативные ошибки.

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    При этом «Ривер Плейт» выиграла в двух своих последних матчах. И лишь поражение от «Аргентинос Хуниорс» (0:1) несколько портит общую картину.

    И уж точно команда мечтает подняться на трон. Ей вполне по силам побороться за чемпионство, да и отставание от лидера ныне минимальное.

    Наверняка номинальные гости постараются разжиться тремя очками. «Ривер Плейт» явно будет активно атаковать.

    Статистика для ставок

    • «Депортиво Риестра» забил всего 1 мяч в 4 матчах чемпионата

    • «Депортиво Риестра» проиграл в 4 своих последних поединках

    • «Ривер Плейт» выиграл в 2 своих последних матчах

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 8.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.98 и 1.83.

    Прогноз: «Ривер Плейт» на голову сильнее соперника, что наверняка докажет на поле.

    «Депортиво Риестра» имеет серьезные проблемы в плане реализации, не забивая уже в 4 матчах кряду.

    Ставка: Фора «Ривер Плейта» -1.5 за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить смогут оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.31

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    «Депортиво Риестра» — «Ривер Плейт». 13 июня в 5-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Депортиво Риестра» и «Ривер Плейт». Начало игры — в 21:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Депортиво Риестра» — «Ривер Плейт» с коэффициентом 2.12.
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