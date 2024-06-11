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    Продолжит ли «Сеара» побеждать?!

    «Вила Нова» — «Сеара». Ставка (к. 3.11) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 11 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вила Нова» — «Сеара»
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    «Сеара»
    11 июня в 9-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Вила Нова» и «Сеара». Начало игры — в 01:00 мск. «Вила Нова» — «Сеара»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Вила Нова»

    Турнирное положение: «Вила Нова» нынче ходит в середняках второго по рангу бразильского дивизиона. Сейчас команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вила Нова» лишь на 4 очка опережает опасную зону. Да и забивает команда в среднем гол за матч.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Вила Нова» расписала мировую с «Шапекоэнсе» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вила Нова» проиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 14 пропущенных.

    Причем команда не может выиграть в 5 матчах кряду. Да и в финале Кубка Верде она по сумме двух встреч уступила «Пайсанду» с общим счетом 0:10.

    Не сыграют: Ральф — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ныне «Вила Нова» смотрится бледновато. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

    Матчи против «Сеары» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Вила Нова» выиграл 2 раза при 2 поражениях.

    Наверняка номинальные хозяева постараются дать бой одному из лидеров. Да и поднатореть в плане реализации команда способна.

    «Сеара»

    Турнирное положение: «Сеара» выдала приличный старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Сеара» в 8 матчах настреляла 13 мячей в ворота соперников. Да и уступила команда всего однажды.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Сеара» с минимальным счетом переиграла «Коритибу».

    До того команда переиграла еще и «Шапекоэнсе» (2:1). А вот из Кубка Бразилии она вылетела, уступив «Регатасу».

    В пяти последних матчах «Сеара» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Сеара» выглядит довольно выгодно. Да и шанс продлить победную серию имеется.

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    При этом «Сеара» лишь на 2 очка отстает от лидера. Да и в кадровом плане у команды фактически полная идиллия.

    Вот только очки теряет команда все равно частенько. Да и пропускает «Сеара» в среднем гол за матч.

    Наверняка номинальные гости будут действовать активно. Мотивация добыть третью победу кряду у них огромная!

    Статистика для ставок

    • «Сеара» имеет действующую двухматчевую победную серию

    • «Вила Нова» не может победить 5 матчей кряду

    • И те, и другие в среднем пропускают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вила Нова» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.11.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

    Прогноз: Гости намерены побороться за повышение в классе, и уж точно будут активны в атаке.

    «Сеара» в последних матчах выглядела весьма прилично, да и оппонент крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Сеары» за 3.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38

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    «Вила Нова» — «Сеара». 11 июня в 9-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Вила Нова» и «Сеара». Начало игры — в 01:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Вила Нова» — «Сеара» с коэффициентом 3.11.
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