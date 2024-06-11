11 июня в 9-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Вила Нова» и «Сеара». Начало игры — в 01:00 мск. «Вила Нова» — «Сеара»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вила Нова»

Турнирное положение: «Вила Нова» нынче ходит в середняках второго по рангу бразильского дивизиона. Сейчас команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Вила Нова» лишь на 4 очка опережает опасную зону. Да и забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Вила Нова» расписала мировую с «Шапекоэнсе» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вила Нова» проиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 14 пропущенных.

Причем команда не может выиграть в 5 матчах кряду. Да и в финале Кубка Верде она по сумме двух встреч уступила «Пайсанду» с общим счетом 0:10.

Не сыграют: Ральф — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ныне «Вила Нова» смотрится бледновато. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

Матчи против «Сеары» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Вила Нова» выиграл 2 раза при 2 поражениях.

Наверняка номинальные хозяева постараются дать бой одному из лидеров. Да и поднатореть в плане реализации команда способна.

«Сеара»

Турнирное положение: «Сеара» выдала приличный старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Сеара» в 8 матчах настреляла 13 мячей в ворота соперников. Да и уступила команда всего однажды.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Сеара» с минимальным счетом переиграла «Коритибу».

До того команда переиграла еще и «Шапекоэнсе» (2:1). А вот из Кубка Бразилии она вылетела, уступив «Регатасу».

В пяти последних матчах «Сеара» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Сеара» выглядит довольно выгодно. Да и шанс продлить победную серию имеется.

При этом «Сеара» лишь на 2 очка отстает от лидера. Да и в кадровом плане у команды фактически полная идиллия.

Вот только очки теряет команда все равно частенько. Да и пропускает «Сеара» в среднем гол за матч.

Наверняка номинальные гости будут действовать активно. Мотивация добыть третью победу кряду у них огромная!

Статистика для ставок

«Сеара» имеет действующую двухматчевую победную серию

«Вила Нова» не может победить 5 матчей кряду

И те, и другие в среднем пропускают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вила Нова» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.11.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

Прогноз: Гости намерены побороться за повышение в классе, и уж точно будут активны в атаке.

«Сеара» в последних матчах выглядела весьма прилично, да и оппонент крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Сеары» за 3.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38