Сингапур
Южная Корея
Сингапур
Турнирное положение: главная команда Сингапура вряд ли сможет побороться за выход на чемпионат мира.
В настоящий момент сингапурская национальная команда имеет в своем активе только одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице.
Сингапурцы смогли четыре раза поразить ворота соперника и 14 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в марте Сингапур крупно уступил Китаю (1:4) и сыграл вничью с тем же Китаем (2:2).
До этого в квалификации мирового первенства сборная Сингапура проиграла Таиланду (1:3) и Южной Корее (0:5).
Перед этим же в первом раунде квалификации сингапурская «националка» дважды одолела Гуам (1:0, 2:1).
Не сыграют: на поле смогут выйти все, вызванные на сбор футболисты.
Состояние команды: подопечные Такаюки Нисигайя еще ни разу не выступали на крупном турнире и не будут претендовать на это и в этот раз.
В этом году в планах у сборной Сингапура также участие в еще одном азиатском турнире, где их соперниками будут Таиланд, Камбоджа и Малайзия.
Южная Корея
Турнирное положение: южнокорейская национальная команда практически обеспечила себе выход в следующий раунд квалификации.
В настоящий момент южнокорейцы имеют в своем активе 10 очков и лидируют в своей группе.
Главная команда Южной Кореи смогли 12 раз поразить ворота соперника и один раз пропустила в свои.
Последние матчи: во время мартовских матчей южнокорейская «националка» разгромила Таиланд (3:0) и сыграла вничью с тем же Таиландом (1:1).
Также в отборе на ЧМ-2024 Южная Корея разгромила Китай (3:0) и Сингапур (5:0).
В начале года сборная Южной Кореи приняла участие в Кубке Азии, где дошла до полуфинала, но уступила Иордании (0:2).
Не сыграют: в составе «азиатских тигров» смогут выйти все футболисты, которые были вызваны.
Состояние команды: «красные дьяволы», безусловно, являются одними из фаворитов в борьбе за выход на ЧМ-2024 из Азии.
«Воины Тэджу» на минувшем чемпионате мира смогли выйти из группы, однако сразу же уступили Бразилии (1:4).
Сборная Южной Кореи, начиная с 1986 года, не пропустила ни один чемпионат мира.
Статистика для ставок
- Сингапур не может выиграть на протяжении 4 матчей
- Южная Корея проиграла только 1 из последних 16 матчей
- Сингапур выиграл только 1 очный матч у Южной Кореи
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 20.0, а победа Сингапура — в 35.0.
ТБ 2,5 оценивается в 1.03, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 10.00.
- 1.95Бельгия — Черногория: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 1.90Дания — Швеция: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.79Франция — Люксембург: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: матч должен получиться результативным, поэтому думается, что команды смогут забить минимум шесть мячей на двоих.
Ставка: тотал больше 5,5 за 1.70.
Прогноз: Южная Корея намного сильнее соперника, однако думается, то не сможет очень сильно разгромить Сингапур.
Ставка: победа Сингапура с форой+5 за 1.70.