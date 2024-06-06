6 июня в квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Сингапура и Южной Кореи. Начало игры — в 15:00 мск. Сингапур — Южная Корея: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Сингапур

Турнирное положение: главная команда Сингапура вряд ли сможет побороться за выход на чемпионат мира.

В настоящий момент сингапурская национальная команда имеет в своем активе только одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице.

Сингапурцы смогли четыре раза поразить ворота соперника и 14 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в марте Сингапур крупно уступил Китаю (1:4) и сыграл вничью с тем же Китаем (2:2).

До этого в квалификации мирового первенства сборная Сингапура проиграла Таиланду (1:3) и Южной Корее (0:5).

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Перед этим же в первом раунде квалификации сингапурская «националка» дважды одолела Гуам (1:0, 2:1).

Не сыграют: на поле смогут выйти все, вызванные на сбор футболисты.

Состояние команды: подопечные Такаюки Нисигайя еще ни разу не выступали на крупном турнире и не будут претендовать на это и в этот раз.

В этом году в планах у сборной Сингапура также участие в еще одном азиатском турнире, где их соперниками будут Таиланд, Камбоджа и Малайзия.

Южная Корея

Турнирное положение: южнокорейская национальная команда практически обеспечила себе выход в следующий раунд квалификации.

В настоящий момент южнокорейцы имеют в своем активе 10 очков и лидируют в своей группе.

Главная команда Южной Кореи смогли 12 раз поразить ворота соперника и один раз пропустила в свои.

Последние матчи: во время мартовских матчей южнокорейская «националка» разгромила Таиланд (3:0) и сыграла вничью с тем же Таиландом (1:1).

Также в отборе на ЧМ-2024 Южная Корея разгромила Китай (3:0) и Сингапур (5:0).

В начале года сборная Южной Кореи приняла участие в Кубке Азии, где дошла до полуфинала, но уступила Иордании (0:2).

Не сыграют: в составе «азиатских тигров» смогут выйти все футболисты, которые были вызваны.

Состояние команды: «красные дьяволы», безусловно, являются одними из фаворитов в борьбе за выход на ЧМ-2024 из Азии.

«Воины Тэджу» на минувшем чемпионате мира смогли выйти из группы, однако сразу же уступили Бразилии (1:4).

Сборная Южной Кореи, начиная с 1986 года, не пропустила ни один чемпионат мира.

Статистика для ставок

Сингапур не может выиграть на протяжении 4 матчей

Южная Корея проиграла только 1 из последних 16 матчей

Сингапур выиграл только 1 очный матч у Южной Кореи

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 20.0, а победа Сингапура — в 35.0.

ТБ 2,5 оценивается в 1.03, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 10.00.

Прогноз: матч должен получиться результативным, поэтому думается, что команды смогут забить минимум шесть мячей на двоих.

Ставка: тотал больше 5,5 за 1.70.

Прогноз: Южная Корея намного сильнее соперника, однако думается, то не сможет очень сильно разгромить Сингапур.

Ставка: победа Сингапура с форой+5 за 1.70.