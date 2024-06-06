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    Сингапур — Южная Корея. Ставка (к. 1.70) и прогноз на футбол, квалификация чемпионата мира, 6 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Южной Кореи
    Прогноз и ставки на Сингапур — Южная Корея
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    Сборная Южной Кореи
    6 июня в квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Сингапура и Южной Кореи. Начало игры — в 15:00 мск. Сингапур — Южная Корея: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Азия 06 Июня 2024 года

    Сингапур

  • Сингапур
    •  Сингапур 15:00 Южная Корея

    Южная Корея

  • Сеул
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    Сингапур

    Турнирное положение: главная команда Сингапура вряд ли сможет побороться за выход на чемпионат мира.

    В настоящий момент сингапурская национальная команда имеет в своем активе только одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице.

    Сингапурцы смогли четыре раза поразить ворота соперника и 14 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в марте Сингапур крупно уступил Китаю (1:4) и сыграл вничью с тем же Китаем (2:2).

    До этого в квалификации мирового первенства сборная Сингапура проиграла Таиланду (1:3) и Южной Корее (0:5).

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    Перед этим же в первом раунде квалификации сингапурская «националка» дважды одолела Гуам (1:0, 2:1).

    Не сыграют: на поле смогут выйти все, вызванные на сбор футболисты.

    Состояние команды: подопечные Такаюки Нисигайя еще ни разу не выступали на крупном турнире и не будут претендовать на это и в этот раз.

    В этом году в планах у сборной Сингапура также участие в еще одном азиатском турнире, где их соперниками будут Таиланд, Камбоджа и Малайзия.

    Южная Корея

    Турнирное положение: южнокорейская национальная команда практически обеспечила себе выход в следующий раунд квалификации.

    В настоящий момент южнокорейцы имеют в своем активе 10 очков и лидируют в своей группе.

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    • Главная команда Южной Кореи смогли 12 раз поразить ворота соперника и один раз пропустила в свои.

    Последние матчи: во время мартовских матчей южнокорейская «националка» разгромила Таиланд (3:0) и сыграла вничью с тем же Таиландом (1:1).

    Также в отборе на ЧМ-2024 Южная Корея разгромила Китай (3:0) и Сингапур (5:0).

    В начале года сборная Южной Кореи приняла участие в Кубке Азии, где дошла до полуфинала, но уступила Иордании (0:2).

    Не сыграют: в составе «азиатских тигров» смогут выйти все футболисты, которые были вызваны.

    Состояние команды: «красные дьяволы», безусловно, являются одними из фаворитов в борьбе за выход на ЧМ-2024 из Азии.

    «Воины Тэджу» на минувшем чемпионате мира смогли выйти из группы, однако сразу же уступили Бразилии (1:4).

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    Сборная Южной Кореи, начиная с 1986 года, не пропустила ни один чемпионат мира.

    Статистика для ставок

    • Сингапур не может выиграть на протяжении 4 матчей

    • Южная Корея проиграла только 1 из последних 16 матчей

    • Сингапур выиграл только 1 очный матч у Южной Кореи

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 20.0, а победа Сингапура — в 35.0.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.03, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 10.00.

    Прогноз: матч должен получиться результативным, поэтому думается, что команды смогут забить минимум шесть мячей на двоих.

    Ставка: тотал больше 5,5 за 1.70.

    Прогноз: Южная Корея намного сильнее соперника, однако думается, то не сможет очень сильно разгромить Сингапур.

    Ставка: победа Сингапура с форой+5 за 1.70.

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    Сингапур — Южная Корея. 6 июня в квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Сингапура и Южной Кореи. Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Сингапур — Южная Корея с коэффициентом 1.70.
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