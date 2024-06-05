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    Голевому обмену снова быть?

    «Токио» — «Санфречче Хиросима». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Кубок японской лиги, 5 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Токио» — «Санфречче Хиросима»
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    «Санфречче Хиросима»
    5 июня в первом матче 1/8 финала кубка японской лиги ФК «Токио» на своем поле сыграет против «Санфречче Хиросима». Начало — в 13:00 по мск. «Токио» — «Санфречче Хиросима»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Токио»

    Турнирный путь: Этот коллектив в данном соревновании преодолел уже два этапа, обыгрывая своих соперников в одноматчевом противостоянии.

    На стадии 1/32 финала ФК «Токио» разгромил в гостях «Иокогаму» со счетом 4:0, а на предыдущем этапе только по пенальти справился с «Саган Тосу» на выезде.

    Последние матчи: Несколько дней тому назад «сине-красные» в гостевой игре чемпионата справились с «Саган Тосу», одолев его со счетом 1:0. Немногим ранее они с таким же результатом на своей арене уступили «Гамба Осаке».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: За прошедшие шести матчей с учетом всех турниров столичный клуб смог выиграть всего лишь в одном из них. Три раза за этот период он еще сыграл вничью и дважды уступал. В таблице чемпионата страны ФК «Токио» сейчас идет шестым и претендует еще на медали.

    «Санфречче Хиросима»

    Турнирный путь: Данный коллектив также преодолел в этом соревновании два раунда, победив дважды в гостевых встречах.

    В 1/32 финала «Санфречче Хиросима» крупно обыграла «Нара Клуб» со счетом 6:0, а в 1/16 финала был повержен «Токио Верди» — 3:2.

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    • Последние матчи: В преддверии этого поединка «фиолетовые» на своем поле обыграли со счетом 2:0 «Ивату» в рамках чемпионата Японии. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до четырех встреч, где было три виктории.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Санфречче Хиросима» отлично провела свои четыре последние игры, выиграв три из них при одной мировой, забив за это время 11 мячей при трех пропущенных. До этого же команда проиграла две встречи кряду, но каждый раз забивала в них. В таблице чемпионата Японии она идет вровень со своим предстоящим противником.

    Статистика для ставок

    • У «Токио» дома лишь одна победа за минувшие пять игр и два фиаско

    • «Санфречче Хиросима» в гостях не уступает вот уже в 13 поединках кряду, выиграв шесть из них

    • «Токио» выиграл у «Санфречче Хиросима» в трех из пяти предыдущих очных противостояниях при одном проигрыше. И во всех этих случаях забивали обе стороны

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Токио» — 4.26, победа «Санфречче Хиросима» — 1.78, ничья — 3.74.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: Исходя из того, что эти клубы в своих предыдущих очных встречах неизменно забивали друг другу, то и на этот раз также поставим на обмен голами.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

    Прогноз: И также еще здесь поставим с Х на хозяев поля, ведь они весьма неплохо играют против предстоящего противника.

    Ставка: 1Х за 1.95.

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    «Токио» — «Санфречче Хиросима». 5 июня в первом матче 1/8 финала кубка японской лиги ФК «Токио» на своем поле сыграет против «Санфречче Хиросима». Начало — в 13:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Токио» — «Санфречче Хиросима» с коэффициентом 1.80.
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