«Реал Томайпо»
Турнирное положение: «Реал Томайпо» уже утратил шансы выход в 1/8 финала плей-офф Южноамериканского кубка. Сейчас команда находится на 4 месте в группе.
При этом «Реал Томайпо» в 5 поединках забил всего 3 мяча. А вот в свои ворота боливийцы пропустили 9 раз.
Последние матчи: в предыдущем туре группового этапа команда снова потерпела поражение. Боливийцы драматично уступили «Дельфину» (3:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Томайпо» проиграл. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.
Причем и в своем чемпионате команда отнюдь не преуспевает. На текущий момент она находится на 13 месте среди 16 участников.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ныне «Реал Томайпо» никак не может преуспеть в плане реализации. В 4 матчах боливийского чемпионата команда забила всего 3 мяча.
Серия из 5 поражений кряду явно негативно скажется на игроках. Да и турнирного значения эта игра для боливийцев уже не имеет.
Наверняка номинальные хозяева постараются проявить себя на фоне сильного соперника. Причем именно в первом матче с ним команда набрала свой единственный балл на турнире.
«Интернасьонал»
Турнирное положение: Бразильцы изо всех сил бьются за 2 место в квартете. Команда ныне расположилась на 3 строчке турнирной таблицы группы.
Притом, что «Интернасьонал» в 4 матчах турнира набрал всего 5 очков. Да и забила команда всего лишь 3 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Интернасьонал» в своем чемпионате переиграл «Куябу» (1:0).
До того команда в Южноамериканском кубке уступила «Бельграно» (1:2). А вот с «Атлетико Гойаненсе» была подписана мировая (1:1).
В пяти своих последних матчах «Интернасьонал» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 же пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Интернасьонал» не блещет стабильностью. Зато у бразильцев еще имеются 2 матча в запасе.
При этом «Интернасьонал» имеет весьма качественный подбор исполнителей во всех линиях. Вот только в этой встрече команду стратегически устроит лишь виктория.
Вот только в первом поединке обыграть «Реал Томайпо» бразильцам не удалось. Однако нынче команда явно будет действовать более агрессивно.
Наверняка номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и терять очки бразильцам больше никак нельзя.
Статистика для ставок
- «Интернасьонал» в среднем забивает менее гола за матч
- «Реал Томайпо» проиграл в 5 своих последних матчах
- «Интернасьонал» в первом матче расписал сухую мировую с «Реал Томайпо»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.90, а победа оппонента — в скромные 10.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.63 и 2.28.
- 2.05Италия — Турция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.05Швейцария — Эстония: прогноз и ставкаСегодня в 21:15
- 1.98Португалия — Финляндия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Гости смотрятся куда сильнее боливийцев, и уж точно будут активны в атаке.
«Интернасьонал» имеет в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей, способных найти бреши в обороне проблемного оппонента.
Ставка: Фора «Интернасьоналя» -2.5 за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.50