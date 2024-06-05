5 июня в 4-м туре группового этапа Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Реал Томайпо» и «Интернасьонал». Начало игры — в 03:30 мск. «Реал Томайпо» — «Интернасьонал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Реал Томайпо»

Турнирное положение: «Реал Томайпо» уже утратил шансы выход в 1/8 финала плей-офф Южноамериканского кубка. Сейчас команда находится на 4 месте в группе.

При этом «Реал Томайпо» в 5 поединках забил всего 3 мяча. А вот в свои ворота боливийцы пропустили 9 раз.

Последние матчи: в предыдущем туре группового этапа команда снова потерпела поражение. Боливийцы драматично уступили «Дельфину» (3:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Томайпо» проиграл. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

Причем и в своем чемпионате команда отнюдь не преуспевает. На текущий момент она находится на 13 месте среди 16 участников.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Реал Томайпо» никак не может преуспеть в плане реализации. В 4 матчах боливийского чемпионата команда забила всего 3 мяча.

Серия из 5 поражений кряду явно негативно скажется на игроках. Да и турнирного значения эта игра для боливийцев уже не имеет.

Наверняка номинальные хозяева постараются проявить себя на фоне сильного соперника. Причем именно в первом матче с ним команда набрала свой единственный балл на турнире.

«Интернасьонал»

Турнирное положение: Бразильцы изо всех сил бьются за 2 место в квартете. Команда ныне расположилась на 3 строчке турнирной таблицы группы.

Притом, что «Интернасьонал» в 4 матчах турнира набрал всего 5 очков. Да и забила команда всего лишь 3 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Интернасьонал» в своем чемпионате переиграл «Куябу» (1:0).

До того команда в Южноамериканском кубке уступила «Бельграно» (1:2). А вот с «Атлетико Гойаненсе» была подписана мировая (1:1).

В пяти своих последних матчах «Интернасьонал» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 же пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Интернасьонал» не блещет стабильностью. Зато у бразильцев еще имеются 2 матча в запасе.

При этом «Интернасьонал» имеет весьма качественный подбор исполнителей во всех линиях. Вот только в этой встрече команду стратегически устроит лишь виктория.

Вот только в первом поединке обыграть «Реал Томайпо» бразильцам не удалось. Однако нынче команда явно будет действовать более агрессивно.

Наверняка номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и терять очки бразильцам больше никак нельзя.

Статистика для ставок

«Интернасьонал» в среднем забивает менее гола за матч

«Реал Томайпо» проиграл в 5 своих последних матчах

«Интернасьонал» в первом матче расписал сухую мировую с «Реал Томайпо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.90, а победа оппонента — в скромные 10.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.63 и 2.28.

Прогноз: Гости смотрятся куда сильнее боливийцев, и уж точно будут активны в атаке.

«Интернасьонал» имеет в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей, способных найти бреши в обороне проблемного оппонента.

Ставка: Фора «Интернасьоналя» -2.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50