ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеЛебединая песня Мбаппе и сенсационный «Брест»: итоги сезона в Лиге 1 Владимир ФедотовЦСКА начал перезагрузку. Армейцы уволили Владимира Федотова Матс ХуммельсТрансферный дайджест. 28 мая-3 июня
  • 23:55
    • Германия и Украина не выявили сильнейшего
  • 23:41
    • Англия уверенно справилась с Боснией и Герцеговиной в спарринге
  • 23:30
    • Рууд выиграл у Фритца и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 22:00
    • Джокович в пяти сетах обыграл Черундоло и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 20:38
    • Официально: Мбаппе — игрок «Реала»
  • 19:24
    • Андреева уверенно пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    «Интернасьонал» учинит разгром боливийцам

    «Реал Томайпо» — «Интернасьонал». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 5 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Реал Томайпо» — «Интернасьонал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интернасьонал»
    5 июня в 4-м туре группового этапа Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Реал Томайпо» и «Интернасьонал». Начало игры — в 03:30 мск. «Реал Томайпо» — «Интернасьонал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Реал Томайпо»

    Турнирное положение: «Реал Томайпо» уже утратил шансы выход в 1/8 финала плей-офф Южноамериканского кубка. Сейчас команда находится на 4 месте в группе.

    При этом «Реал Томайпо» в 5 поединках забил всего 3 мяча. А вот в свои ворота боливийцы пропустили 9 раз.

    Последние матчи: в предыдущем туре группового этапа команда снова потерпела поражение. Боливийцы драматично уступили «Дельфину» (3:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Томайпо» проиграл. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

    Причем и в своем чемпионате команда отнюдь не преуспевает. На текущий момент она находится на 13 месте среди 16 участников.

    Не сыграют: травмированных нет.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: ныне «Реал Томайпо» никак не может преуспеть в плане реализации. В 4 матчах боливийского чемпионата команда забила всего 3 мяча.

    Серия из 5 поражений кряду явно негативно скажется на игроках. Да и турнирного значения эта игра для боливийцев уже не имеет.

    Наверняка номинальные хозяева постараются проявить себя на фоне сильного соперника. Причем именно в первом матче с ним команда набрала свой единственный балл на турнире.

    «Интернасьонал»

    Турнирное положение: Бразильцы изо всех сил бьются за 2 место в квартете. Команда ныне расположилась на 3 строчке турнирной таблицы группы.

    Притом, что «Интернасьонал» в 4 матчах турнира набрал всего 5 очков. Да и забила команда всего лишь 3 мяча.

  • Неизбежность «Реала». Мадридцы сдержали «Боруссию», выиграв «Десимоквинту»
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Реала» над «Боруссией» в финале Лиги чемпионов
  • 02/06/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Интернасьонал» в своем чемпионате переиграл «Куябу» (1:0).

    До того команда в Южноамериканском кубке уступила «Бельграно» (1:2). А вот с «Атлетико Гойаненсе» была подписана мировая (1:1).

    В пяти своих последних матчах «Интернасьонал» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 же пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Интернасьонал» не блещет стабильностью. Зато у бразильцев еще имеются 2 матча в запасе.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    При этом «Интернасьонал» имеет весьма качественный подбор исполнителей во всех линиях. Вот только в этой встрече команду стратегически устроит лишь виктория.

    Вот только в первом поединке обыграть «Реал Томайпо» бразильцам не удалось. Однако нынче команда явно будет действовать более агрессивно.

    Наверняка номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и терять очки бразильцам больше никак нельзя.

    Статистика для ставок

    • «Интернасьонал» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Реал Томайпо» проиграл в 5 своих последних матчах

    • «Интернасьонал» в первом матче расписал сухую мировую с «Реал Томайпо»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.90, а победа оппонента — в скромные 10.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.63 и 2.28.

    Прогноз: Гости смотрятся куда сильнее боливийцев, и уж точно будут активны в атаке.

    «Интернасьонал» имеет в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей, способных найти бреши в обороне проблемного оппонента.

    Ставка: Фора «Интернасьоналя» -2.5 за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Сантос — Ботафого Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Шаповалов — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Свентек — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Микельсен — Джабб
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Димитров — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Финляндия (жен) — Нидерланды (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Польша (жен) — Германия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Словения — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Италия (жен) — Норвегия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  3.25
  • Прогноз на матч Швеция (жен) — Ирландия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Швейцария — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.51
  • Прогноз на матч Циципас — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  2.08
  • Прогноз на матч Румыния — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Португалия — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реал Томайпо» — «Интернасьонал». 5 июня в 4-м туре группового этапа Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Реал Томайпо» и «Интернасьонал». Начало игры — в 03:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Реал Томайпо» — «Интернасьонал» с коэффициентом 3.00.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры