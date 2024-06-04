4 июня в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Испания (жен) и Дания (жен). Начало игры — в 22:30 мск. Испания (жен) — Дания (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Испания (жен)

Турнирное положение: Испанки подтверждают статус фавориток своего квартета. В своей отборочной группе они идут на 1 строчке турнирной таблицы.

При этом Испания (жен) выиграла все 3 стартовых матча. Да и средняя результативность составляет 4 гола за матч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно победила. Испания (жен) переиграла датчанок (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Испания (жен) победила 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 17 мячей, пропустив в свои ворота 1.

Испанки побеждают в 6 поединках кряду. А ведь до того случилось обидное поражение от итальянок (2:3).

Не сыграют: травмированных нет.

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Состояние команды: нынче испанки, что называется, несутся. Да и укрепиться в лидерах группы явно постараются.

Поединки с датчанками для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних встреч Испания (жен) выиграла 4 раза при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяйки будут активно атаковать. Да и в четырех последних очных поединках испанки обыгрывали скандинавок.

Дания (жен)

Турнирное положение: Датчанки бьются за одно из двух проходных мест. Вот и на данный момент команда пребывает на 2 строчке таблицы своей группы.

При этом Дания (жен) имеет заметные проблемы с надежностью своих тылов. В 3 матчах команда пропустила в свои ворота 5 мячей.

Последние матчи: в трех матчах отбора команда набрала 6 очков. Да и забивают датчанки в среднем 2 гола за матч.

Причем в минувшем туре команда уступила как раз испанкам (0:2). А вот бельгийки были обыграны весьма уверенно (4:2).

Между тем, команда переиграла и чешек (3:1). Да и дать бой одному из фаворитов Дания (жен) явно постарается.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: команда по игре выглядит достаточно монолитно. Вот только противостоять испанкам ей будет чрезвычайно сложно.

Между тем, Дания (жен) не раз и не два давала бой более сильным оппонентам. Плюс вполне можно постараться побороться за первое место.

В 5 своих последних поединках команда выиграла 2 раза. В этих матчах датчанки отличились 8 раз при 7 пропущенных мячах.

Номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только в воротах испанок они не расписывались уже 4 матча кряду.

Статистика для ставок

Испания (жен) выиграла все 3 своих матча в отборочном цикле

Испания (жен) в 3 матчах отбора забила 12 мячей

Последний очный поединок завершился победой испанок (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 14.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.38 и 2.81.

Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно постараются утвердиться на первом месте.

Испания (жен) прекрасно атакует, к тому же команда традиционно успешно противостоит датчанкам.

Ставка: Фора Испании (жен) -2.5 за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более трех голов.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.03