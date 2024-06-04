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    Испанки не заметят датчанок

    Испания (жен) — Дания (жен). Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, отборочный этап чемпионата Европы среди женщин, 4 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Испания (жен) — Дания (жен)
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    Женская сборная Испании
    4 июня в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Испания (жен) и Дания (жен). Начало игры — в 22:30 мск. Испания (жен) — Дания (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Испания (жен)

    Турнирное положение: Испанки подтверждают статус фавориток своего квартета. В своей отборочной группе они идут на 1 строчке турнирной таблицы.

    При этом Испания (жен) выиграла все 3 стартовых матча. Да и средняя результативность составляет 4 гола за матч.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно победила. Испания (жен) переиграла датчанок (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Испания (жен) победила 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 17 мячей, пропустив в свои ворота 1.

    Испанки побеждают в 6 поединках кряду. А ведь до того случилось обидное поражение от итальянок (2:3).

    Не сыграют: травмированных нет.

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    Состояние команды: нынче испанки, что называется, несутся. Да и укрепиться в лидерах группы явно постараются.

    Поединки с датчанками для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних встреч Испания (жен) выиграла 4 раза при одной ничьей.

    Очевидно, что номинальные хозяйки будут активно атаковать. Да и в четырех последних очных поединках испанки обыгрывали скандинавок.

    Дания (жен)

    Турнирное положение: Датчанки бьются за одно из двух проходных мест. Вот и на данный момент команда пребывает на 2 строчке таблицы своей группы.

    При этом Дания (жен) имеет заметные проблемы с надежностью своих тылов. В 3 матчах команда пропустила в свои ворота 5 мячей.

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    • Последние матчи: в трех матчах отбора команда набрала 6 очков. Да и забивают датчанки в среднем 2 гола за матч.

    Причем в минувшем туре команда уступила как раз испанкам (0:2). А вот бельгийки были обыграны весьма уверенно (4:2).

    Между тем, команда переиграла и чешек (3:1). Да и дать бой одному из фаворитов Дания (жен) явно постарается.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: команда по игре выглядит достаточно монолитно. Вот только противостоять испанкам ей будет чрезвычайно сложно.

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    Между тем, Дания (жен) не раз и не два давала бой более сильным оппонентам. Плюс вполне можно постараться побороться за первое место.

    В 5 своих последних поединках команда выиграла 2 раза. В этих матчах датчанки отличились 8 раз при 7 пропущенных мячах.

    Номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только в воротах испанок они не расписывались уже 4 матча кряду.

    Статистика для ставок

    • Испания (жен) выиграла все 3 своих матча в отборочном цикле

    • Испания (жен) в 3 матчах отбора забила 12 мячей

    • Последний очный поединок завершился победой испанок (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 14.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.38 и 2.81.

    Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно постараются утвердиться на первом месте.

    Испания (жен) прекрасно атакует, к тому же команда традиционно успешно противостоит датчанкам.

    Ставка: Фора Испании (жен) -2.5 за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более трех голов.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.03

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    Испания (жен) — Дания (жен). 4 июня в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Испания (жен) и Дания (жен). Начало игры — в 22:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Испания (жен) — Дания (жен) с коэффициентом 2.17.
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