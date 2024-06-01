Тобол
Кайсар
«Тобол»
Турнирное положение: «Тобол» не столь ярко стартовал в чемпионате Казахстана. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Тобол» отстает от лидера всего на 3 очка. Плюс пропускает команда в среднем менее гола за матч.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не смогла зацепиться за очки. «Тобол» уступил «Женису» (0:2).
А вот после того команда в Кубке Казахстана переиграла «Атырау» (1:0). Да и забивает «Тобол» в среднем чуть более гола за матч: 10 мячей в 8 матчах.
В 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках «Тобол» забил всего 2 мяча при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не столь монолитно. Да и надежные тылы пока не перекрывают проблемы с реализацией.
Поединки с «Кайсаром» для костанайцев складываются непросто. Из 5 последних очных поединков выиграны 3 при 2 коллизиях.
В этой встрече хозяева явно постараются улучшить реализацию. Да и оппонент в последних матчах выглядел бледновато.
«Кайсар»
Турнирное положение: Эта команда стартовала в чемпионате не лучшим образом. Ныне «Кайсар» располагается на 10 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Кайсар» добыл всего 2 виктории в чемпионате. А вот забила команда лишь 5 мячей в 8 матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре команда не смогла взять три очка. «Кайсар» не смог переиграть «Женис» (1:0).
А вот после того команда уступила «Актобе» (0:2) в кубковом матче. Зато совсем недавно «Кайсар» расписал мировую с «Астаной» (1:1).
Забивает команда с огромнейшим скрипом. Да и отрыв от опасной зоны нынче составляет всего лишь 2 очка.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кайсар» выглядит откровенно неубедительно. Да и реализация заметно прихрамывает.
К тому же, оборона команды действует не столь монолитно. «Кайсар» пропустил в свои ворота 9 раз в 8 поединках чемпионата.
Более того, до последней коллизии команда не проигрывала в 5 матчах кряду. Да и отомстить «Тоболу» за недавнюю кубковую коллизию (0:3) необходимо!
Нет сомнений, что номинальные гости постараются добыть хотя бы балл. Отсиживаться в тылах они явно не планируют!
Статистика для ставок
- «Тобол» в среднем пропускает гол за матч
- «Кайсар» до последней неудачи не проигрывал 5 матчей кряду
- Полтора месяца назад «Тобол» в Кубке страны переиграл «Кайсар» (3:0)
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.69, а победа оппонента — в скромные 3.49.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.97 и 1.83.
- 3.40Акрон — Урал: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.50БАТЭ — Слуцк: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Копенгаген — Раннерс: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: «Тобол» опытнее соперника, и уж точно будет действовать с позиции силы.
Номинальные хозяева явно намерены подтянуться к лидерам, и начнут встречу максимально активно.
Ставка: Победа «Тобола» в 1 тайме за 2.49.
Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок завершится ничейным результатом.
Ставка: Ничья за 3.69