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    «Тобол» быстро добьется своего

    «Тобол» — «Кайсар». Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 1 июня 2024 года

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    «Тобол»
    1 июня в 10-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Тобол» и «Кайсар». Начало игры — в 17:00 мск. «Тобол» — «Кайсар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 01 Июня 2024 года

    Тобол

  • Костанай
    •  Тобол 17:00 Кайсар

    Кайсар

  • Кызылорда
    •

    «Тобол»

    Турнирное положение: «Тобол» не столь ярко стартовал в чемпионате Казахстана. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Тобол» отстает от лидера всего на 3 очка. Плюс пропускает команда в среднем менее гола за матч.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не смогла зацепиться за очки. «Тобол» уступил «Женису» (0:2).

    А вот после того команда в Кубке Казахстана переиграла «Атырау» (1:0). Да и забивает «Тобол» в среднем чуть более гола за матч: 10 мячей в 8 матчах.

    В 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках «Тобол» забил всего 2 мяча при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не столь монолитно. Да и надежные тылы пока не перекрывают проблемы с реализацией.

    Поединки с «Кайсаром» для костанайцев складываются непросто. Из 5 последних очных поединков выиграны 3 при 2 коллизиях.

    В этой встрече хозяева явно постараются улучшить реализацию. Да и оппонент в последних матчах выглядел бледновато.

    «Кайсар»

    Турнирное положение: Эта команда стартовала в чемпионате не лучшим образом. Ныне «Кайсар» располагается на 10 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Кайсар» добыл всего 2 виктории в чемпионате. А вот забила команда лишь 5 мячей в 8 матчах.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре команда не смогла взять три очка. «Кайсар» не смог переиграть «Женис» (1:0).

    А вот после того команда уступила «Актобе» (0:2) в кубковом матче. Зато совсем недавно «Кайсар» расписал мировую с «Астаной» (1:1).

    Забивает команда с огромнейшим скрипом. Да и отрыв от опасной зоны нынче составляет всего лишь 2 очка.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кайсар» выглядит откровенно неубедительно. Да и реализация заметно прихрамывает.

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    К тому же, оборона команды действует не столь монолитно. «Кайсар» пропустил в свои ворота 9 раз в 8 поединках чемпионата.

    Более того, до последней коллизии команда не проигрывала в 5 матчах кряду. Да и отомстить «Тоболу» за недавнюю кубковую коллизию (0:3) необходимо!

    Нет сомнений, что номинальные гости постараются добыть хотя бы балл. Отсиживаться в тылах они явно не планируют!

    Статистика для ставок

    • «Тобол» в среднем пропускает гол за матч

    • «Кайсар» до последней неудачи не проигрывал 5 матчей кряду

    • Полтора месяца назад «Тобол» в Кубке страны переиграл «Кайсар» (3:0)

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.69, а победа оппонента — в скромные 3.49.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

    Прогноз: «Тобол» опытнее соперника, и уж точно будет действовать с позиции силы.

    Номинальные хозяева явно намерены подтянуться к лидерам, и начнут встречу максимально активно.

    Ставка: Победа «Тобола» в 1 тайме за 2.49.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок завершится ничейным результатом.

    Ставка: Ничья за 3.69

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    «Тобол» — «Кайсар». 1 июня в 10-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Тобол» и «Кайсар». Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Тобол» — «Кайсар» с коэффициентом 2.49.
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