1 июня в 10-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Тобол» и «Кайсар». Начало игры — в 17:00 мск. «Тобол» — «Кайсар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Тобол»

Турнирное положение: «Тобол» не столь ярко стартовал в чемпионате Казахстана. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Тобол» отстает от лидера всего на 3 очка. Плюс пропускает команда в среднем менее гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не смогла зацепиться за очки. «Тобол» уступил «Женису» (0:2).

А вот после того команда в Кубке Казахстана переиграла «Атырау» (1:0). Да и забивает «Тобол» в среднем чуть более гола за матч: 10 мячей в 8 матчах.

В 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках «Тобол» забил всего 2 мяча при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не столь монолитно. Да и надежные тылы пока не перекрывают проблемы с реализацией.

Поединки с «Кайсаром» для костанайцев складываются непросто. Из 5 последних очных поединков выиграны 3 при 2 коллизиях.

В этой встрече хозяева явно постараются улучшить реализацию. Да и оппонент в последних матчах выглядел бледновато.

«Кайсар»

Турнирное положение: Эта команда стартовала в чемпионате не лучшим образом. Ныне «Кайсар» располагается на 10 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Кайсар» добыл всего 2 виктории в чемпионате. А вот забила команда лишь 5 мячей в 8 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре команда не смогла взять три очка. «Кайсар» не смог переиграть «Женис» (1:0).

А вот после того команда уступила «Актобе» (0:2) в кубковом матче. Зато совсем недавно «Кайсар» расписал мировую с «Астаной» (1:1).

Забивает команда с огромнейшим скрипом. Да и отрыв от опасной зоны нынче составляет всего лишь 2 очка.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кайсар» выглядит откровенно неубедительно. Да и реализация заметно прихрамывает.

К тому же, оборона команды действует не столь монолитно. «Кайсар» пропустил в свои ворота 9 раз в 8 поединках чемпионата.

Более того, до последней коллизии команда не проигрывала в 5 матчах кряду. Да и отомстить «Тоболу» за недавнюю кубковую коллизию (0:3) необходимо!

Нет сомнений, что номинальные гости постараются добыть хотя бы балл. Отсиживаться в тылах они явно не планируют!

Статистика для ставок

«Тобол» в среднем пропускает гол за матч

«Кайсар» до последней неудачи не проигрывал 5 матчей кряду

Полтора месяца назад «Тобол» в Кубке страны переиграл «Кайсар» (3:0)

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.69, а победа оппонента — в скромные 3.49.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: «Тобол» опытнее соперника, и уж точно будет действовать с позиции силы.

Номинальные хозяева явно намерены подтянуться к лидерам, и начнут встречу максимально активно.

Ставка: Победа «Тобола» в 1 тайме за 2.49.

Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок завершится ничейным результатом.

Ставка: Ничья за 3.69