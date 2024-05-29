ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Байер» впервые в истории стал чемпионом ГерманииИсторический «Байер» и провальная «Бавария»: итоги сезона в Бундеслиге «Манчестер Сити»Бенефис «Манчестер Сити», прощание Клоппа с Туманным Альбионом. Итоги сезона АПЛ 2023/2024 Матвей Сафонов — голкипер «Краснодара»Трансферный дайджест. 21-27 мая
  • 21:45
    • Котов одолел Норри в первом круге «Ролан Гаррос»
  • 21:41
    • «Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» и увеличил преимущество в серии
    Все новости спорта

    Сможет ли «Актобе» переиграть «Елимай»?

    «Актобе» — «Елимай». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Кубок Казахстана, 29 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Актобе
    Прогноз и ставки на «Актобе» — «Елимай»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Актобе»
    29 мая в 1/2 финала плей-офф Кубка Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Елимай». Начало игры — в 18:00 мск. «Актобе» — «Елимай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Актобе»

    Турнирное положение: «Актобе» вполне прилично стартовал в чемпионате Казахстана. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Актобе» опережает преследователей лишь по дополнительным показателям. Плюс пропускает команда в среднем менее гола за матч.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не смогла победить. «Актобе» подписал мировую с «Ордабасами» (0:0).

    А вот до того команда в Кубке лиги переиграла «Кайсар» (2:0). Да и не пропускает «Актобе» уже в 3 поединках подряд.

    В 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках «Актобе» забил 7 мячей при всего лишь 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела весьма монолитно. Да и надежные тылы пока перекрывают проблемы с реализацией.

    А вот не проигрывает команда уже на протяжении 5 матчей. Да и мотивация на Кубок Казахстана у нее максимальная!

    В этой встрече хозяева явно постараются улучшить реализацию. Несмотря на всю колючесть оппонента, «Актобе» будет пытаться соорудить голевой задел перед ответной встречей.

    «Елимай»

    Турнирное положение: Эта команда стартовала в чемпионате неожиданно мощно. Ныне «Елимай» располагается на 2 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Елимай» проиграл всего в 1 раз в чемпионате. А вот забила команда лишь 10 мячей в 8 матчах.

  • Звездный час тен Хага. Достаточно ли триумфа в Кубке Англии, чтобы спасти карьеру тренера в «МЮ»?
  • Реакция споривных СМИ на исход финального матча Кубка Англии по футболу
  • 26/05/2024

    • Последние матчи: в предыдущем туре команда не смогла взять три очка. «Елимай» не смог переиграть «Кайрат» (1:1).

    А вот после того команда учинила разгром «Турану» в матче Кубка лиги (3:0). Да и карагандинский «Шахтер» был обыгран (2:1).

    Забивает команда в среднем чуть более гола за матч. Да и вообще, «Елимай» претендует на звание открытия сезона!

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Елимай» выглядит весьма убедительно. Вот только реализация несколько прихрамывает.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Зато оборона команды действует не столь монолитно. «Елимай» пропустил в свои ворота 8 раз в 8 поединках чемпионата.

    Более того, последнее поражение случилось еще в самом начале весны. После него команда набрала обороты и успешно сражается на нескольких фронтах.

    Нет сомнений, что номинальные гости постараются добыть нужный результат. Отсиживаться в тылах они явно не планируют!

    Статистика для ставок

    • «Актобе» не проигрывает 5 матчей подряд

    • «Елимай» не проигрывает с начала марта

    • Обе команды в чемпионате в среднем забивают чуть более гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 3.12.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько сходными коэффициентами — 2.01 и 1.80.

    Прогноз: «Актобе» опытнее соперника, и уж точно будет действовать с позиции силы.

    Номинальные хозяева явно намерены соорудить голевой задел перед ответным поединком.

    Ставка: Победа «Актобе» за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.01

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Френх — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Миннен — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Крюгер — Корпач
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кырстя — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Нисиока — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Де Минор — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Андреева — Бектас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Азаренко — Подороска
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Этчеверри — Казо
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вашеро — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Кимчхон Санму — Сеул
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кванджу — Пхохан Стилерс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •
  • Прогноз на матч Рус — Кербер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Мелихени Родригес — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Актобе» — «Елимай». 29 мая в 1/2 финала плей-офф Кубка Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Елимай». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Актобе» — «Елимай» с коэффициентом 2.08.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры