29 мая в 1/2 финала плей-офф Кубка Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Елимай». Начало игры — в 18:00 мск. «Актобе» — «Елимай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» вполне прилично стартовал в чемпионате Казахстана. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Актобе» опережает преследователей лишь по дополнительным показателям. Плюс пропускает команда в среднем менее гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не смогла победить. «Актобе» подписал мировую с «Ордабасами» (0:0).

А вот до того команда в Кубке лиги переиграла «Кайсар» (2:0). Да и не пропускает «Актобе» уже в 3 поединках подряд.

В 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках «Актобе» забил 7 мячей при всего лишь 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела весьма монолитно. Да и надежные тылы пока перекрывают проблемы с реализацией.

А вот не проигрывает команда уже на протяжении 5 матчей. Да и мотивация на Кубок Казахстана у нее максимальная!

В этой встрече хозяева явно постараются улучшить реализацию. Несмотря на всю колючесть оппонента, «Актобе» будет пытаться соорудить голевой задел перед ответной встречей.

«Елимай»

Турнирное положение: Эта команда стартовала в чемпионате неожиданно мощно. Ныне «Елимай» располагается на 2 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Елимай» проиграл всего в 1 раз в чемпионате. А вот забила команда лишь 10 мячей в 8 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре команда не смогла взять три очка. «Елимай» не смог переиграть «Кайрат» (1:1).

А вот после того команда учинила разгром «Турану» в матче Кубка лиги (3:0). Да и карагандинский «Шахтер» был обыгран (2:1).

Забивает команда в среднем чуть более гола за матч. Да и вообще, «Елимай» претендует на звание открытия сезона!

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Елимай» выглядит весьма убедительно. Вот только реализация несколько прихрамывает.

Зато оборона команды действует не столь монолитно. «Елимай» пропустил в свои ворота 8 раз в 8 поединках чемпионата.

Более того, последнее поражение случилось еще в самом начале весны. После него команда набрала обороты и успешно сражается на нескольких фронтах.

Нет сомнений, что номинальные гости постараются добыть нужный результат. Отсиживаться в тылах они явно не планируют!

Статистика для ставок

«Актобе» не проигрывает 5 матчей подряд

«Елимай» не проигрывает с начала марта

Обе команды в чемпионате в среднем забивают чуть более гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 3.12.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько сходными коэффициентами — 2.01 и 1.80.

Прогноз: «Актобе» опытнее соперника, и уж точно будет действовать с позиции силы.

Номинальные хозяева явно намерены соорудить голевой задел перед ответным поединком.

Ставка: Победа «Актобе» за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01