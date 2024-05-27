27 мая в 1/2 финала плей-офф Копа де Нордесте Бразилии по футболу сыграют «Байя» и «Регатас». Начало игры — в 00:00 мск. «Байя» — «Регатас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Байя»

Турнирное положение: «Байя» стартовала в чемпионате блестяще. Там команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Байя» в 6 матчах выиграла 4 раза. Вот только забивает команда Рожерио Сени в среднем гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Байя» минимально одолела «Ред Булл Брагантино».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Байя» выиграла 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при всего одном пропущенном.

Более того, команда в двух последних поединках оставила свои ворота сухими. Да и в Кубке Бразилии «Байя» вышла в 1/8 финала.

Не сыграют: травмированных нет.

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Состояние команды: подопечные Рожерио Сени не боятся никого! «Байя» нынче пребывает в накате.

Матчи против «Регатаса» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Байя» выиграла 4 раза при одной ничьей.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Да и в трех последних очных поединках «Байя» обыгрывала «Регатас».

«Регатас»

Турнирное положение: «Регатас» не столь ярко стартовала в Серии B. Команда там расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Регатас» в 6 стартовых турах выиграл лишь 2 раза. Забила команда 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке чемпионата команда выиграла. «Регатас» смог одолеть «Вила Нову» (1:0).

В пяти последних матчах «Регатас» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

В двух последних поединках команда не пропустила ни разу. Да и в 1/8 финала Кубка Бразилии она пробилась.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Регатас» выглядит достаточно выгодно. Да и с обороной у команды относительный порядок.

При этом «Регатас» еще ни разу в истории не обыгрывал «Байю». Да и сейчас шансы на успех у команды небольшие.

Команда выигрывает с огромной натугой. Да и голы даются сложно, плюс нынешний оппонент в последних матчах преуспевал.

Наверняка номинальные гости наверняка постараются сыграть надежно в обороне. Да и контрвыпады никуда не денутся.

Статистика для ставок

«Регатас» еще ни разу не обыгрывал «Байю»

«Регатас» выиграл в 2 своих последних поединках

«Байя» выиграла в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байя» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 6.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.06 и 1.70.

Прогноз: «Байя» смотрится сильнее соперника, к тому же прекрасно играла в своих последних матчах.

Хозяева нынче выглядят блестяще, к тому же еще ни разу в истории не проигрывали «Регатасу».

Ставка: Фора «Байи» -1.5 за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.06