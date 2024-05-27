27 мая в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Вахда» и «Аль-Хиляль». Начало игры — в 21:00 мск. «Аль-Вахда» — «Аль-Хиляль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Вахда»

Турнирное положение: «Аль-Вахда» располагается на 13-м месте в таблице. У клуба 10 побед, 6 ничьих и 17 поражений. Всего в активе 36 очков.

Последние матчи: «Аль-Вахда» в мае из четырех матчей выиграла лишь один. Была одержана победа над «Аль-Халиджем» со счетом 2:1.

В последних 10 встречах у «Аль-Вахды» только две победы. Команда находится в плохой форме.

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Состояние команды: «Аль-Вахда» уже не вылетит. Команда смогла сохранить прописку в элитном дивизионе.

В предстоящей встрече вряд ли возможна сенсация. Букмекеры считают, что не стоит ждать сюрприза. Между командами слишком большая разница в классе.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: «Аль-Хиляль» лидирует в чемпионате с огромным отрывом. Команда давно досрочно обеспечила себе золотые медали.

В 33-х встречах «Аль-Хиляль» набрал 93 очка. У команды нет ни одного поражения.

Последние матчи: «Аль-Хиляль» в мае одержал четыре победы в пяти матчах. Не удалось выиграть только одну встречу. 17 мая клуб разошелся миром с «Аль-Насром».

Состояние команды: «Аль-Хиляль» находится в прекрасной форме. Клуб выигрывает один матч за другим. Предстоящая игра вряд ли станет исключением.

В первом круге «Аль-Хиляль» уже обыгрывал «Аль-Вахду». Клуб одолел соперника со счетом 2:0.

Статистика для ставок

«Аль-Вахда» в мае из четырех матчей выиграла лишь один

«Аль-Хиляль» в текущем чемпионате не проиграл ни одного матча

В первом круге «Аль-Хиляль» победил «Аль-Вахду» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.29. Ничья — в 6.00, победа хозяев — в 7.50.

ТМ 2,5 считается букмекерами куда менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.98 и 1.32.

Прогноз: «Аль-Хиляль» окажется сильнее. Команда находится в отличной форме. Стоит ждать уверенную победу гостей.

Ставка: победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5) за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз заключается в том, что одна из команд не сможет забить.

Ставка: обе команды не забьют за 2.25