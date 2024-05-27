Аль-Вахда
Аль-Хиляль
«Аль-Вахда»
Турнирное положение: «Аль-Вахда» располагается на 13-м месте в таблице. У клуба 10 побед, 6 ничьих и 17 поражений. Всего в активе 36 очков.
Последние матчи: «Аль-Вахда» в мае из четырех матчей выиграла лишь один. Была одержана победа над «Аль-Халиджем» со счетом 2:1.
В последних 10 встречах у «Аль-Вахды» только две победы. Команда находится в плохой форме.
Состояние команды: «Аль-Вахда» уже не вылетит. Команда смогла сохранить прописку в элитном дивизионе.
В предстоящей встрече вряд ли возможна сенсация. Букмекеры считают, что не стоит ждать сюрприза. Между командами слишком большая разница в классе.
«Аль-Хиляль»
Турнирное положение: «Аль-Хиляль» лидирует в чемпионате с огромным отрывом. Команда давно досрочно обеспечила себе золотые медали.
В 33-х встречах «Аль-Хиляль» набрал 93 очка. У команды нет ни одного поражения.
Последние матчи: «Аль-Хиляль» в мае одержал четыре победы в пяти матчах. Не удалось выиграть только одну встречу. 17 мая клуб разошелся миром с «Аль-Насром».
Состояние команды: «Аль-Хиляль» находится в прекрасной форме. Клуб выигрывает один матч за другим. Предстоящая игра вряд ли станет исключением.
В первом круге «Аль-Хиляль» уже обыгрывал «Аль-Вахду». Клуб одолел соперника со счетом 2:0.
Статистика для ставок
- «Аль-Вахда» в мае из четырех матчей выиграла лишь один
- «Аль-Хиляль» в текущем чемпионате не проиграл ни одного матча
- В первом круге «Аль-Хиляль» победил «Аль-Вахду» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.29. Ничья — в 6.00, победа хозяев — в 7.50.
ТМ 2,5 считается букмекерами куда менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.98 и 1.32.
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Прогноз: «Аль-Хиляль» окажется сильнее. Команда находится в отличной форме. Стоит ждать уверенную победу гостей.
Ставка: победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5) за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз заключается в том, что одна из команд не сможет забить.
Ставка: обе команды не забьют за 2.25