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    У «Аль-Хиляля» не возникнет проблем?

    «Аль-Вахда» — «Аль-Хиляль». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 27 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Вахда» — «Аль-Хиляль»
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    «Аль-Хиляль»
    27 мая в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Вахда» и «Аль-Хиляль». Начало игры — в 21:00 мск. «Аль-Вахда» — «Аль-Хиляль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 27 Мая 2024 года

    Аль-Вахда

  • Мекка
    •  Аль-Вахда 21:00 Аль-Хиляль

    Аль-Хиляль

  • Эр-Рияд
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    «Аль-Вахда»

    Турнирное положение: «Аль-Вахда» располагается на 13-м месте в таблице. У клуба 10 побед, 6 ничьих и 17 поражений. Всего в активе 36 очков.

    Последние матчи: «Аль-Вахда» в мае из четырех матчей выиграла лишь один. Была одержана победа над «Аль-Халиджем» со счетом 2:1.

    В последних 10 встречах у «Аль-Вахды» только две победы. Команда находится в плохой форме.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Аль-Вахда» уже не вылетит. Команда смогла сохранить прописку в элитном дивизионе.

    В предстоящей встрече вряд ли возможна сенсация. Букмекеры считают, что не стоит ждать сюрприза. Между командами слишком большая разница в классе.

    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: «Аль-Хиляль» лидирует в чемпионате с огромным отрывом. Команда давно досрочно обеспечила себе золотые медали.

    В 33-х встречах «Аль-Хиляль» набрал 93 очка. У команды нет ни одного поражения.

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    • Последние матчи: «Аль-Хиляль» в мае одержал четыре победы в пяти матчах. Не удалось выиграть только одну встречу. 17 мая клуб разошелся миром с «Аль-Насром».

    Состояние команды: «Аль-Хиляль» находится в прекрасной форме. Клуб выигрывает один матч за другим. Предстоящая игра вряд ли станет исключением.

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    В первом круге «Аль-Хиляль» уже обыгрывал «Аль-Вахду». Клуб одолел соперника со счетом 2:0.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Вахда» в мае из четырех матчей выиграла лишь один

    • «Аль-Хиляль» в текущем чемпионате не проиграл ни одного матча

    • В первом круге «Аль-Хиляль» победил «Аль-Вахду» со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.29. Ничья — в 6.00, победа хозяев — в 7.50.

    ТМ 2,5 считается букмекерами куда менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.98 и 1.32.

    Прогноз: «Аль-Хиляль» окажется сильнее. Команда находится в отличной форме. Стоит ждать уверенную победу гостей.

    Ставка: победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5) за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз заключается в том, что одна из команд не сможет забить.

    Ставка: обе команды не забьют за 2.25

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    «Аль-Вахда» — «Аль-Хиляль». 27 мая в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Вахда» и «Аль-Хиляль». Начало игры — в 21:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Аль-Вахда» — «Аль-Хиляль» с коэффициентом 1.87.
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