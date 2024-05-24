24 мая в 10-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Витебск» и «Нафтан». Начало игры — в 19:00 мск. «Витебск» — «Нафтан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Витебск»

Турнирное положение: Витебляне на старте сезона приятно удивляют. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Витебск» вполне способен покусаться за медали. Правда, забила команда всего 10 мячей в 9 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. «Витебск» не оставил шансов «Минску» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Витебск» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 3 пропущенных.

Вот только до последней виктории витебляне уступили «Сморгони» (0:1). Зато удалось дать бой действующему чемпиону минскому «Динамо» (1:1).

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма выгодно. Да и прибавить витебляне вполне способны.

Матчи против «Нафтана» для команды традиционно проходят весьма удачно. Из 5 последних очных встреч «Витебск» выиграл трижды при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Да и оппонент нынче не блещет.

«Нафтан»

Турнирное положение: Клуб из Новополоцка ждет привычная борьба за выживание. На текущий момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Нафтан» в 9 матчах выиграл всего лишь 1 раз. При этом «Нафтан» забивает не так уже мало: 10 результативных выстрелов.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных пункта. «Нафтан» смог переиграть могилевский «Днепр» (2:1).

Отрыв от опасной зоны составляет всего один пункт. Да и вообще, команда слишком часто играет вничью — 5 паритетов.

Вообще, «Нафтан» в 5 последних матчах выиграл 1 раз. Забила в них команда 6 мячей при всего 8 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «нефтяники» смотрятся убогенько. Да и результаты команды весьма скромны.

До последней виктории команда уступила дважды кряду. Да и сама игра «нефтяников» не вызывает ярких симпатий.

Причем «Нафтан» уже почти 9 лет не обыгрывают витеблян. Да и в трех последних очных встречах команда не сумела огорчить ворота соперника.

Нет сомнений, что гости будут стремиться как минимум не уступить. Да и в плане реализации «нефтяники» явно попытаются прибавить.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают гол за матч

«Нафтан» уже почти 9 лет не обыгрывают витеблян

«Витебск» не пропускал от «нефтяников» в 3 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Витебск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.16 и 1.70.

Прогноз: Витебляне по игре выглядят куда сильнее соперника, к тому же сильны на своем поле.

«Витебск» борется за высокие места, и уж точно будет максимально активно атаковать с первых минут матча.

Ставка: Победа «Витебска» в 1 тайме за 2.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.16