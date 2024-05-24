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    Витебляне сразу полетят в атаку

    «Витебск» — «Нафтан». Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 24 мая 2024 года

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    «Витебск»
    24 мая в 10-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Витебск» и «Нафтан». Начало игры — в 19:00 мск. «Витебск» — «Нафтан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 24 Мая 2024 года

    Витебск

  • Витебск
    •  Витебск 19:00 Нафтан

    Нафтан

  • Новополоцк
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    «Витебск»

    Турнирное положение: Витебляне на старте сезона приятно удивляют. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Витебск» вполне способен покусаться за медали. Правда, забила команда всего 10 мячей в 9 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. «Витебск» не оставил шансов «Минску» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Витебск» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 3 пропущенных.

    Вот только до последней виктории витебляне уступили «Сморгони» (0:1). Зато удалось дать бой действующему чемпиону минскому «Динамо» (1:1).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма выгодно. Да и прибавить витебляне вполне способны.

    Матчи против «Нафтана» для команды традиционно проходят весьма удачно. Из 5 последних очных встреч «Витебск» выиграл трижды при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Да и оппонент нынче не блещет.

    «Нафтан»

    Турнирное положение: Клуб из Новополоцка ждет привычная борьба за выживание. На текущий момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Нафтан» в 9 матчах выиграл всего лишь 1 раз. При этом «Нафтан» забивает не так уже мало: 10 результативных выстрелов.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных пункта. «Нафтан» смог переиграть могилевский «Днепр» (2:1).

    Отрыв от опасной зоны составляет всего один пункт. Да и вообще, команда слишком часто играет вничью — 5 паритетов.

    Вообще, «Нафтан» в 5 последних матчах выиграл 1 раз. Забила в них команда 6 мячей при всего 8 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «нефтяники» смотрятся убогенько. Да и результаты команды весьма скромны.

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    До последней виктории команда уступила дважды кряду. Да и сама игра «нефтяников» не вызывает ярких симпатий.

    Причем «Нафтан» уже почти 9 лет не обыгрывают витеблян. Да и в трех последних очных встречах команда не сумела огорчить ворота соперника.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться как минимум не уступить. Да и в плане реализации «нефтяники» явно попытаются прибавить.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают гол за матч

    • «Нафтан» уже почти 9 лет не обыгрывают витеблян

    • «Витебск» не пропускал от «нефтяников» в 3 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Витебск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.16 и 1.70.

    Прогноз: Витебляне по игре выглядят куда сильнее соперника, к тому же сильны на своем поле.

    «Витебск» борется за высокие места, и уж точно будет максимально активно атаковать с первых минут матча.

    Ставка: Победа «Витебска» в 1 тайме за 2.44.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.16

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    «Витебск» — «Нафтан». 24 мая в 10-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Витебск» и «Нафтан». Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Витебск» — «Нафтан» с коэффициентом 2.44.
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