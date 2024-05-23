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    Отыграется ли «Витория» против «Ботафого»?

    «Витория» — «Ботафого». Ставка (к. 1.82) и прогноз на Кубок Бразилии 23 мая 2024 года

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    Оскар («Ботафого»)
    «Витория» сыграет против «Ботафого» в ответном матче 3-го раунда Кубка Бразилии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 01:00 мск. «Витория» — «Ботафого»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Витория»

    Выступления в турнире: в первом матче данной стадии Кубка Бразилии «Витория» на выезде потерпела поражение со счетом 0:1.

    Поэтому для выхода в финальные раунды турнира команде необходимо выигрывать с разницей в два мяча на своем поле в ответном поединке.

    Последние матчи: клуб в своем предыдущем поединке в рамках Серии А на чужом поле проиграл «Васку да Гама» (1:2).

    Эта неудача стала четвертой кряду в поединках, которые пришлись как на бразильское первенство, так и на Кубок страны.

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    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в семи последних поединках в разных турнирах «Витория» ни разу не выиграл при пяти поражениях и двух ничьих.

    Такие результаты не только подвели коллектив под риск вылета из Кубка Бразилии, но и привели к тому, что он опустился в зону вылета Серии А с одним баллом — на 18-е место.

    Команда не забивала в Кубке Бразилии нынешнего сезона, а в чемпионате страны авторами пяти голов были разные игроки.

    «Ботафого»

    Выступления в турнире: в первом матче данной стадии Кубка Бразилии «Ботафого» на своем поле обыграл нынешнего соперника со счетом 1:0.

    Поэтому для выхода в финальные раунды турнира команде можно даже не выигрывать в ответном поединке, а достаточно сыграть даже вничью.

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    • Последние матчи: клуб в своем предыдущем поединке в рамках группового раунда Кубка Либертадорес на чужом поле обыграл «Университарио» (1:0).

    Этот успех стал вторым для клуба в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат страны и Кубок Либертадорес.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в девяти последних поединках в разных турнирах «Ботафого» один раз проиграл при семи победах и одной ничьей.

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    Такая форма не только позволила коллективу сделать заявку на выход в следующий круг Кубка Бразилии, но и выиграть путевку в плей-офф Кубка Либертадорес, а также идти на 4-м месте в Серии А.

    Эдуарду — пока что автор единственного гола команды в Кубке Бразилии нынешнего сезона.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Витории» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Витории» было забито больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Ботафого» было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.20, победа «Витории» — в 2.65.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с разными коэффициентами — 1.65 и 2.10.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали обе команды. При этом в трех из четырех их последних домашних поединков был реализован такой же сценарий.

    В то же время, в трех из четырех последних матчей гостей сыграл тот же расклад.

    Ставка: обе команды забьют за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей «Витории» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.

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    «Витория» — «Ботафого». «Витория» сыграет против «Ботафого» в ответном матче 3-го раунда Кубка Бразилии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 01:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Витория» — «Ботафого» с коэффициентом 1.82.
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