«Витория» сыграет против «Ботафого» в ответном матче 3-го раунда Кубка Бразилии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 01:00 мск. «Витория» — «Ботафого»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Витория»

Выступления в турнире: в первом матче данной стадии Кубка Бразилии «Витория» на выезде потерпела поражение со счетом 0:1.

Поэтому для выхода в финальные раунды турнира команде необходимо выигрывать с разницей в два мяча на своем поле в ответном поединке.

Последние матчи: клуб в своем предыдущем поединке в рамках Серии А на чужом поле проиграл «Васку да Гама» (1:2).

Эта неудача стала четвертой кряду в поединках, которые пришлись как на бразильское первенство, так и на Кубок страны.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в семи последних поединках в разных турнирах «Витория» ни разу не выиграл при пяти поражениях и двух ничьих.

Такие результаты не только подвели коллектив под риск вылета из Кубка Бразилии, но и привели к тому, что он опустился в зону вылета Серии А с одним баллом — на 18-е место.

Команда не забивала в Кубке Бразилии нынешнего сезона, а в чемпионате страны авторами пяти голов были разные игроки.

«Ботафого»

Выступления в турнире: в первом матче данной стадии Кубка Бразилии «Ботафого» на своем поле обыграл нынешнего соперника со счетом 1:0.

Поэтому для выхода в финальные раунды турнира команде можно даже не выигрывать в ответном поединке, а достаточно сыграть даже вничью.

Последние матчи: клуб в своем предыдущем поединке в рамках группового раунда Кубка Либертадорес на чужом поле обыграл «Университарио» (1:0).

Этот успех стал вторым для клуба в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат страны и Кубок Либертадорес.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в девяти последних поединках в разных турнирах «Ботафого» один раз проиграл при семи победах и одной ничьей.

Такая форма не только позволила коллективу сделать заявку на выход в следующий круг Кубка Бразилии, но и выиграть путевку в плей-офф Кубка Либертадорес, а также идти на 4-м месте в Серии А.

Эдуарду — пока что автор единственного гола команды в Кубке Бразилии нынешнего сезона.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Витории» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Витории» было забито больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Ботафого» было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.20, победа «Витории» — в 2.65.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с разными коэффициентами — 1.65 и 2.10.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали обе команды. При этом в трех из четырех их последних домашних поединков был реализован такой же сценарий.

В то же время, в трех из четырех последних матчей гостей сыграл тот же расклад.

Ставка: обе команды забьют за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей «Витории» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.