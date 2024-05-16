Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
«Миннесота Юнайтед»
Турнирное положение: С 20 набранными баллами данный коллектив идет вторым в Западной конференции, уступая два пункта лидеру.
«Миннесота Юнайтед» за всю дистанцию смогла выиграть шесть встреч из 10 проведенных, а также по два раза играла вничью и уступала. Разница мячей — 17:11.
Миннесота Юнайтед — Лос-Анджелес Гэлакси: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Гагары» вышли победителями из трех своих минувших игр чемпионата. В этот период они на своем поле одолели «Канзас Сити» 2:1, а также в гостевых поединках переиграли «Шарлотт» 3:0 и «Атланту» 2:1.
Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.
Состояние команды: «Миннесота Юнайтед» прекрасно провела свои три последние игры чемпионата, все их выиграв, забив в них семь мячей при всего двух пропущенных. Перед этой же удачной серией команда имела 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды проиграла и раз сыграла вничью.
«Лос-Анджелес Гэлакси»
Турнирное положение: Калифорнийская команда также имеет на счету 20 баллов, но идет на третьей строке в Западной конференции.
«Лос-Анджелес Гэлакси» отпраздновал пять викторий за 12 игр, столько же раз сыграл вничью и потерпел два фиаско, разница мячей — 23:19.
Последние матчи: В своей последней проведенной встрече чемпионата «галактикос» на своем поле поделил очки с лидирующим «Реал Солт-Лейк», сыграв вничью со счетом 2:2. До этого матча они расписали мировую в гостях с «Сиэтлом» — 0:0.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Лос-Анджелес Гэлакси» не может выиграть на протяжении последних трех поединков. Сперва в этом отрезке команда потерпела поражение, а затем дважды кряду играла вничью. Перед этой же серией коллектив выиграл четыре матча из пяти при одном поражении.
Статистика для ставок
- В пяти предыдущих очных встречах этих клубов играла ставка на обе забьют
- Шесть последних игр между этими клубами завершались на верховой тотал
- «Миннесота Юнайтед» выиграла «Лос-Анджелес Гэлакси» в двух из трех минувших матчей при одной мировой
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Миннесота Юнайтед» — 2.12, победа «Лос-Анджелес Гэлакси» — 3.00, ничья — 4.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.44 и 2.70 соответственно.
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Прогноз: Исходя из встреч очной статистики этих клубов ставим здесь также на результативный поединок, а именно на такой исход — ТБ 3,5 + обе забьют.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3,5 + обе забьют за 2.21.
Прогноз: А вторым вариантом здесь будет ставка на то, что в обоих таймах будет превышен тотал в 1,5 гола.
Ставка: обе забьют за 3.40.