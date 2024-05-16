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    Встреча обещает быть результативной

    «Миннесота Юнайтед» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, регулярный чемпионат МЛС, 16 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота Юнайтед» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
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    «Миннесота Юнайтед»
    16 мая пройдет очередной тур в регулярном чемпионате МЛС, в котором «Миннесота Юнайтед» дома сыграет против «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало — в 03:30 по мск. «Миннесота Юнайтед» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 16 Мая 2024 года

    Миннесота Юнайтед

  • США. MLS
    •  Миннесота Юнайтед 03:30 Лос-Анджелес Гэлакси

    Лос-Анджелес Гэлакси

  • Лос-Анджелес
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    «Миннесота Юнайтед»

    Турнирное положение: С 20 набранными баллами данный коллектив идет вторым в Западной конференции, уступая два пункта лидеру.

    «Миннесота Юнайтед» за всю дистанцию смогла выиграть шесть встреч из 10 проведенных, а также по два раза играла вничью и уступала. Разница мячей — 17:11.

    Миннесота Юнайтед — Лос-Анджелес Гэлакси: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Гагары» вышли победителями из трех своих минувших игр чемпионата. В этот период они на своем поле одолели «Канзас Сити» 2:1, а также в гостевых поединках переиграли «Шарлотт» 3:0 и «Атланту» 2:1.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Миннесота Юнайтед» прекрасно провела свои три последние игры чемпионата, все их выиграв, забив в них семь мячей при всего двух пропущенных. Перед этой же удачной серией команда имела 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды проиграла и раз сыграла вничью.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Турнирное положение: Калифорнийская команда также имеет на счету 20 баллов, но идет на третьей строке в Западной конференции.

    «Лос-Анджелес Гэлакси» отпраздновал пять викторий за 12 игр, столько же раз сыграл вничью и потерпел два фиаско, разница мячей — 23:19.

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    • Последние матчи: В своей последней проведенной встрече чемпионата «галактикос» на своем поле поделил очки с лидирующим «Реал Солт-Лейк», сыграв вничью со счетом 2:2. До этого матча они расписали мировую в гостях с «Сиэтлом» — 0:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Лос-Анджелес Гэлакси» не может выиграть на протяжении последних трех поединков. Сперва в этом отрезке команда потерпела поражение, а затем дважды кряду играла вничью. Перед этой же серией коллектив выиграл четыре матча из пяти при одном поражении.

    Статистика для ставок

    • В пяти предыдущих очных встречах этих клубов играла ставка на обе забьют

    • Шесть последних игр между этими клубами завершались на верховой тотал

    • «Миннесота Юнайтед» выиграла «Лос-Анджелес Гэлакси» в двух из трех минувших матчей при одной мировой

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Миннесота Юнайтед» — 2.12, победа «Лос-Анджелес Гэлакси» — 3.00, ничья — 4.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.44 и 2.70 соответственно.

    Прогноз: Исходя из встреч очной статистики этих клубов ставим здесь также на результативный поединок, а именно на такой исход — ТБ 3,5 + обе забьют.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 3,5 + обе забьют за 2.21.

    Прогноз: А вторым вариантом здесь будет ставка на то, что в обоих таймах будет превышен тотал в 1,5 гола.

    Ставка: обе забьют за 3.40.

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    «Миннесота Юнайтед» — «Лос-Анджелес Гэлакси». 16 мая пройдет очередной тур в регулярном чемпионате МЛС, в котором «Миннесота Юнайтед» дома сыграет против «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало — в 03:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Миннесота Юнайтед» — «Лос-Анджелес Гэлакси» с коэффициентом 2.21.
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