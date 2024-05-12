12 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Лилль». Начало игры — в 22:00 мск. «Нант» — «Лилль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» еще не обеспечили себе спокойную жизнь. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Нант» на 4 очка опережает зону стыков. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл в копилку. «Нант» расписал мировую с «Брестом» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Нант» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили всего 3 мяча при 7 пропущенных.

Вот только серия без побед выросла уже до трех поединков. Да и забивают «канарейки» с огромнейшей натугой.

Не сыграют: Дуглас Аугусто, Игнатиус Ганаго, Реми Дешам, Мозес Симон — травмированы.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: «канарейки» в последних матчах явно не преуспевают. Да и в кадровом плане у «Нанта» имеются проблемы.

Матчи против «догов» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Нант» проиграл трижды при 2 ничьих.

Наверняка хозяева постараются разжиться хотя бы баллом. А вот в случае победы команда де-юре сохранит место в Лиге 1.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» изо всех сил сражаются за попадание в тройку. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

Команда имеет достаточно надежные тылы, давшие сбой 31 раз в 32 матчах. Вот только «Лилль» выиграл менее чем в половине своих матчей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда проиграла. «Лилль» в перестрелке уступил «Лиону» (3:4).

В пяти последних матчах «Лилль» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Вот только пресловутой стабильности «догам» недостает. Да и кадровая ситуация у «Лилля» не самая позитивная.

Не сыграют: Бенджамин Андре, Самуэль Умтити, Юсуф Языджы — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лилль» выглядит нестабильно. Однако шансы на подъем в тройку не потеряны.

В двух последних очных поединках «Лилль» переиграл «канареек». А вот не проигрывает команда «Нанту» уже почти 9 лет.

Явно удручил «догов» и вылет из Лиги конференций. В 1/4 финала подопечные Паулу Фонсеки в серии пенальти уступили «Астон Вилле».

Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Лилль» явно постарается сыграть на своих козырях.

Статистика для ставок

«Лилль» обыграл «канареек» в двух последних очных встречах

«Нант» не побеждает 3 матча кряду

«Нант» в среднем забивает меньше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.02.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно полярными коэффициентами — 2.16 и 1.81.

Прогноз: «Лилль» явно сильнее соперника, к тому же борется за попадание в тройку.

Гости имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей, тогда как «Нант» крайне слаб в плане реализации.

Ставка: Победа «Лилля» за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперник на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.16