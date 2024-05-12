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    Смогут ли «доги» загрызть «канареек»?

    «Нант» — «Лилль». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Лига 1, 12 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Лилль»
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    Исмаили
    12 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Лилль». Начало игры — в 22:00 мск. «Нант» — «Лилль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Мая 2024 года

    Нант

  • Франция. Лига 1
    •  Нант 22:00 Лилль

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •

    «Нант»

    Турнирное положение: «Канарейки» еще не обеспечили себе спокойную жизнь. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Нант» на 4 очка опережает зону стыков. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч.

    Нант — Лилль: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл в копилку. «Нант» расписал мировую с «Брестом» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нант» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили всего 3 мяча при 7 пропущенных.

    Вот только серия без побед выросла уже до трех поединков. Да и забивают «канарейки» с огромнейшей натугой.

    Не сыграют: Дуглас Аугусто, Игнатиус Ганаго, Реми Дешам, Мозес Симон — травмированы.

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    Состояние команды: «канарейки» в последних матчах явно не преуспевают. Да и в кадровом плане у «Нанта» имеются проблемы.

    Матчи против «догов» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Нант» проиграл трижды при 2 ничьих.

    Наверняка хозяева постараются разжиться хотя бы баллом. А вот в случае победы команда де-юре сохранит место в Лиге 1.

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Доги» изо всех сил сражаются за попадание в тройку. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

    Команда имеет достаточно надежные тылы, давшие сбой 31 раз в 32 матчах. Вот только «Лилль» выиграл менее чем в половине своих матчей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда проиграла. «Лилль» в перестрелке уступил «Лиону» (3:4).

    В пяти последних матчах «Лилль» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Вот только пресловутой стабильности «догам» недостает. Да и кадровая ситуация у «Лилля» не самая позитивная.

    Не сыграют: Бенджамин Андре, Самуэль Умтити, Юсуф Языджы — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лилль» выглядит нестабильно. Однако шансы на подъем в тройку не потеряны.

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    В двух последних очных поединках «Лилль» переиграл «канареек». А вот не проигрывает команда «Нанту» уже почти 9 лет.

    Явно удручил «догов» и вылет из Лиги конференций. В 1/4 финала подопечные Паулу Фонсеки в серии пенальти уступили «Астон Вилле».

    Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Лилль» явно постарается сыграть на своих козырях.

    Статистика для ставок

    • «Лилль» обыграл «канареек» в двух последних очных встречах

    • «Нант» не побеждает 3 матча кряду

    • «Нант» в среднем забивает меньше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.02.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно полярными коэффициентами — 2.16 и 1.81.

    Прогноз: «Лилль» явно сильнее соперника, к тому же борется за попадание в тройку.

    Гости имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей, тогда как «Нант» крайне слаб в плане реализации.

    Ставка: Победа «Лилля» за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперник на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.16

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    «Нант» — «Лилль». 12 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Лилль». Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Нант» — «Лилль» с коэффициентом 2.03.
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