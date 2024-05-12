Нант
Лилль
«Нант»
Турнирное положение: «Канарейки» еще не обеспечили себе спокойную жизнь. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Нант» на 4 очка опережает зону стыков. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч.
Нант — Лилль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл в копилку. «Нант» расписал мировую с «Брестом» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Нант» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили всего 3 мяча при 7 пропущенных.
Вот только серия без побед выросла уже до трех поединков. Да и забивают «канарейки» с огромнейшей натугой.
Не сыграют: Дуглас Аугусто, Игнатиус Ганаго, Реми Дешам, Мозес Симон — травмированы.
Состояние команды: «канарейки» в последних матчах явно не преуспевают. Да и в кадровом плане у «Нанта» имеются проблемы.
Матчи против «догов» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Нант» проиграл трижды при 2 ничьих.
Наверняка хозяева постараются разжиться хотя бы баллом. А вот в случае победы команда де-юре сохранит место в Лиге 1.
«Лилль»
Турнирное положение: «Доги» изо всех сил сражаются за попадание в тройку. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.
Команда имеет достаточно надежные тылы, давшие сбой 31 раз в 32 матчах. Вот только «Лилль» выиграл менее чем в половине своих матчей.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда проиграла. «Лилль» в перестрелке уступил «Лиону» (3:4).
В пяти последних матчах «Лилль» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Вот только пресловутой стабильности «догам» недостает. Да и кадровая ситуация у «Лилля» не самая позитивная.
Не сыграют: Бенджамин Андре, Самуэль Умтити, Юсуф Языджы — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лилль» выглядит нестабильно. Однако шансы на подъем в тройку не потеряны.
В двух последних очных поединках «Лилль» переиграл «канареек». А вот не проигрывает команда «Нанту» уже почти 9 лет.
Явно удручил «догов» и вылет из Лиги конференций. В 1/4 финала подопечные Паулу Фонсеки в серии пенальти уступили «Астон Вилле».
Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Лилль» явно постарается сыграть на своих козырях.
Статистика для ставок
- «Лилль» обыграл «канареек» в двух последних очных встречах
- «Нант» не побеждает 3 матча кряду
- «Нант» в среднем забивает меньше гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.02.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно полярными коэффициентами — 2.16 и 1.81.
- 1.72Спартак — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.93Фулхэм — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.74Зенит — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Лилль» явно сильнее соперника, к тому же борется за попадание в тройку.
Гости имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей, тогда как «Нант» крайне слаб в плане реализации.
Ставка: Победа «Лилля» за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперник на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.16