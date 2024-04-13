13 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Тулуза». Начало игры — в 22:00 мск. «Ренн» — «Тулуза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ренн»

Турнирное положение: Нынешний сезон для бретонцев складывается неровно. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом «Ренн» на 4 очка отстает от зоны еврокубков. Бретонцы уже умудрились растерять немало очков в матчах со скромными оппонентами.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела взять очков. «Ренн» минимально уступил «Монако».

Вообще, в 5 своих последних матчах бретонцы добыли лишь 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Плюс ко всему, «Ренн» проиграл уже в 3 матчах подряд. Причем в них бретонцы не сумели отличиться ни разу.

Не сыграют: Мартен Терье — дисквалифицирован.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: бретонцы нынче угодили в психологическую яму. Да и атака команды явно проседает.

Матчи против «Тулузы» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Ренн» выиграл 3 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Вот только отсутствие дисквалифицированного Мартена Терье не может не сказаться на креативе команды.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Тулуза» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

Команда считается середняком чемпионата. Вот только с победами у «Тулузы» все складывается не ахти — всего 8 викторий.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла лишь один зачетный балл. «Тулуза» не смогла одолеть «Страсбург» (0:0).

В пяти последних матчах команда добыла всего 2 победы. В этих поединках игроки «Тулузы» забили 7 мячей при 5 пропущенных в собственные ворота.

А вот проблемы с реализацией никуда не делись. В 28 матчах Лиги 1 игроки команды отличились всего 32 мячами.

Не сыграют: Ибрагим Сиссоко, Наатан Скитта, Миккель Деслер — травмированы. Венсан Сьерро — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Тулуза» выглядит довольно прилично. В двух последних матчах команда не пропускала.

В кадровом плане у команды имеются явные пробоины. Впрочем, даже в таких условиях «Тулуза» набирает очки.

В первом круге команда расписала мировую с бретонцами. Та встреча завершилась без забитых мячей.

Наверняка гости будут стремиться сыграть на своих лучших качествах. «Тулуза» сыграет с оглядкой на свои тылы.

Статистика для ставок

«Тулуза» не пропускала в 2 своих последних матчах

«Ренн» имеет действующую трехматчевую пораженческую серию

«Ренн» не забивал в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 4.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.94 и 2.01.

Прогноз: «Тулуза» в последних матчах отлично обороняется, тогда как бретонцы не забивали в 3 поединках кряду.

Без Терье бретонцам придется крайне непросто в атаке, да и соперник чересчур ершист.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится вничью.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.22