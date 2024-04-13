«Ренн»
Турнирное положение: Нынешний сезон для бретонцев складывается неровно. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы Лиги 1.
При этом «Ренн» на 4 очка отстает от зоны еврокубков. Бретонцы уже умудрились растерять немало очков в матчах со скромными оппонентами.
Ренн — Тулуза: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела взять очков. «Ренн» минимально уступил «Монако».
Вообще, в 5 своих последних матчах бретонцы добыли лишь 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Плюс ко всему, «Ренн» проиграл уже в 3 матчах подряд. Причем в них бретонцы не сумели отличиться ни разу.
Не сыграют: Мартен Терье — дисквалифицирован.
Состояние команды: бретонцы нынче угодили в психологическую яму. Да и атака команды явно проседает.
Матчи против «Тулузы» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Ренн» выиграл 3 раза при одной коллизии.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Вот только отсутствие дисквалифицированного Мартена Терье не может не сказаться на креативе команды.
«Тулуза»
Турнирное положение: «Тулуза» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.
Команда считается середняком чемпионата. Вот только с победами у «Тулузы» все складывается не ахти — всего 8 викторий.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла лишь один зачетный балл. «Тулуза» не смогла одолеть «Страсбург» (0:0).
В пяти последних матчах команда добыла всего 2 победы. В этих поединках игроки «Тулузы» забили 7 мячей при 5 пропущенных в собственные ворота.
А вот проблемы с реализацией никуда не делись. В 28 матчах Лиги 1 игроки команды отличились всего 32 мячами.
Не сыграют: Ибрагим Сиссоко, Наатан Скитта, Миккель Деслер — травмированы. Венсан Сьерро — дисквалифицирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Тулуза» выглядит довольно прилично. В двух последних матчах команда не пропускала.
В кадровом плане у команды имеются явные пробоины. Впрочем, даже в таких условиях «Тулуза» набирает очки.
В первом круге команда расписала мировую с бретонцами. Та встреча завершилась без забитых мячей.
Наверняка гости будут стремиться сыграть на своих лучших качествах. «Тулуза» сыграет с оглядкой на свои тылы.
Статистика для ставок
- «Тулуза» не пропускала в 2 своих последних матчах
- «Ренн» имеет действующую трехматчевую пораженческую серию
- «Ренн» не забивал в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 4.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.94 и 2.01.
- 1.95Лацио — Салернитана: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.85Плимут — Лестер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Бетис — Сельта: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Тулуза» в последних матчах отлично обороняется, тогда как бретонцы не забивали в 3 поединках кряду.
Без Терье бретонцам придется крайне непросто в атаке, да и соперник чересчур ершист.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится вничью.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.22