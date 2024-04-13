ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Аталанта»Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде» «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. Огненное шоу в Мадриде, спасительный Троссард и джокеры Хави Серия между «Айлендерс» и «Эдмонтоном»Обратно к истокам: Почему возвращение формата плей-офф «1-против-16» стало бы лучшим решением для НХЛ?
    Все новости спорта

    С голами будет напряженка?!

    «Ренн» — «Тулуза». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Лига 1, 13 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Ренн Прогнозы на Тулузу Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Тулуза»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ренн»
    13 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Тулуза». Начало игры — в 22:00 мск. «Ренн» — «Тулуза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 13 Апреля 2024 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 22:00 Тулуза Тулуза
  • Франция. Лига 1
    •

    «Ренн»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для бретонцев складывается неровно. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом «Ренн» на 4 очка отстает от зоны еврокубков. Бретонцы уже умудрились растерять немало очков в матчах со скромными оппонентами.

    Ренн — Тулуза: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.853.754.40Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела взять очков. «Ренн» минимально уступил «Монако».

    Вообще, в 5 своих последних матчах бретонцы добыли лишь 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Плюс ко всему, «Ренн» проиграл уже в 3 матчах подряд. Причем в них бретонцы не сумели отличиться ни разу.

    Не сыграют: Мартен Терье — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: бретонцы нынче угодили в психологическую яму. Да и атака команды явно проседает.

    Матчи против «Тулузы» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Ренн» выиграл 3 раза при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Вот только отсутствие дисквалифицированного Мартена Терье не может не сказаться на креативе команды.

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Тулуза» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

    Команда считается середняком чемпионата. Вот только с победами у «Тулузы» все складывается не ахти — всего 8 викторий.

  • Трансферный дайджест. 2-8 апреля
  • Бомбардир «Спортинга» переедет в АПЛ, Тикнизян может оказаться в «Болонье», «Ювентус» хочет купить Бонифейса
  • 08/04/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла лишь один зачетный балл. «Тулуза» не смогла одолеть «Страсбург» (0:0).

    В пяти последних матчах команда добыла всего 2 победы. В этих поединках игроки «Тулузы» забили 7 мячей при 5 пропущенных в собственные ворота.

    А вот проблемы с реализацией никуда не делись. В 28 матчах Лиги 1 игроки команды отличились всего 32 мячами.

    Не сыграют: Ибрагим Сиссоко, Наатан Скитта, Миккель Деслер — травмированы. Венсан Сьерро — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Тулуза» выглядит довольно прилично. В двух последних матчах команда не пропускала.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В кадровом плане у команды имеются явные пробоины. Впрочем, даже в таких условиях «Тулуза» набирает очки.

    В первом круге команда расписала мировую с бретонцами. Та встреча завершилась без забитых мячей.

    Наверняка гости будут стремиться сыграть на своих лучших качествах. «Тулуза» сыграет с оглядкой на свои тылы.

    Статистика для ставок

    • «Тулуза» не пропускала в 2 своих последних матчах

    • «Ренн» имеет действующую трехматчевую пораженческую серию

    • «Ренн» не забивал в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 4.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.94 и 2.01.

    Прогноз: «Тулуза» в последних матчах отлично обороняется, тогда как бретонцы не забивали в 3 поединках кряду.

    Без Терье бретонцам придется крайне непросто в атаке, да и соперник чересчур ершист.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится вничью.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.22

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руне — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Худжанд — Хосилот Фархор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Куктош — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пюник — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Витебск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рига — Даугавпилс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Герта — Ганза
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Кайзерслаутерн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЛАСК — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Эксельсиор — Волендам
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Ренн» — «Тулуза» с коэффициентом 2.01. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на футбол. С голами будет напряженка?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры