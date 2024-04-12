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    «Ривер Плейт» положит на лопатки «Насьональ»

    «Ривер Плейт» — «Насьональ». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Кубок Либертадорес, 12 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт» — «Насьональ»
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    «Ривер Плейт»
    В рамках 2-го тура группового этапа Кубка Либертадорес аргентинский «Ривер Плейт» на своем поле сыграет против уругвайского «Насьоналя» из Монтевидео. Поединок пройдет в ночь на 12 апреля и начнется в 03:00 по мск. «Ривер Плейт» — «Насьональ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес 12 Апреля 2024 года
    Ривер Плейт
  • Кубок Либертадорес
    •  Ривер Плейт 03:00 Насьонал Насьонал
  • Монтевидео
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    «Ривер Плейт»

    Турнирное положение: Аргентинская команда из-за своего высокого положения была освобождена от квалификационных игр и сразу же стартовала на групповой стадии.

    И в первом туре основного этапа «Ривер Плейт» в гостях смог переиграть венесуэльскую «Депортиво Тачиру» со счетом 2:0, дожав соперника только в конце матча.

    Последние матчи: В преддверии этой встречи «миллионеры» на своем поле обыграли «Росарио Сентраль» 2:1 в рамках Кубка лиги Аргентины, где они идут среди лидеров и почти обеспечили себе участие в плей-офф турнира.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Ривер Плейт» в новом сезоне с учетом всех турниров проиграл только один поединок из 15 проведенных. И это фиаско случилось с командой в конце марта. После этого клуб из Буэнос-Айреса выиграл два последующих поединка, забивая в каждом из них ровно по два мяча и пропустив только один гол.

    «Насьональ»

    Турнирное положение: Уругвайскому коллективу пришлось в этом турнире стартовать еще с квалификации, где он прошел венесуэльский «Пуэрто Кабелло» и боливийский «Олвейз Рэди».

    А в первом туре группового этапа «Насьональ» в родных стенах справился с парагвайским «Либертадом» 2:0, забив сопернику по голу в каждом тайме.

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    • Последние матчи: Несколько дней ому назад «трехцветные» в рамках чемпионата Уругвая на своем поле смогли обыграть скромный «Серро-Ларго» 1:0. И эта виктория стала для них второй кряду.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: «Насьональ» к этому поединку подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией. В этот период клуб из Монтевидео смог добиться трех викторий и столько же встреч свел вничью. И в двух поединках данного периода коллектив не смог забить.

    Статистика для ставок

    • В новом сезоне «Ривер Плейт» дома еще не уступал, выиграв шесть игр из девяти проведенных

    • У «Насьоналя» в гостях всего одна виктория за минувшие шесть встреч и три ничьи

    • «Ривер Плейт» выиграл у «Насьоналя» в трех из четырех последних очных противостояний

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ривер Плейт» — 1.41, победа «Насьоналя» — 8.00, ничья — 4.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.86 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: Аргентинская команда по многим компонентам сильнее своего уругвайского визави и на своем поле не должна иметь с ним проблем. К тому же «Ривер Плейт» «Насьоналя» является удобным соперником.

    Рекомендуемая ставка: победа «Ривер Плейт» с форой (-1,5) за 2.12.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки в этой игре будет ИТ «Ривер Плейт» больше 2, ведь аргентинцы на своем поле, как правило, забивают немало.

    Ставка: ИТ «Ривер Плейт» больше 2 за 2.03.

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    Ставка и прогноз на матч «Ривер Плейт» — «Насьональ» с коэффициентом 2.12. Дата матча: 12.04.2024. Прогнозы на футбол. «Ривер Плейт» положит на лопатки «Насьональ»
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