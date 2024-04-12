«Ривер Плейт»
Турнирное положение: Аргентинская команда из-за своего высокого положения была освобождена от квалификационных игр и сразу же стартовала на групповой стадии.
И в первом туре основного этапа «Ривер Плейт» в гостях смог переиграть венесуэльскую «Депортиво Тачиру» со счетом 2:0, дожав соперника только в конце матча.
Последние матчи: В преддверии этой встречи «миллионеры» на своем поле обыграли «Росарио Сентраль» 2:1 в рамках Кубка лиги Аргентины, где они идут среди лидеров и почти обеспечили себе участие в плей-офф турнира.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Ривер Плейт» в новом сезоне с учетом всех турниров проиграл только один поединок из 15 проведенных. И это фиаско случилось с командой в конце марта. После этого клуб из Буэнос-Айреса выиграл два последующих поединка, забивая в каждом из них ровно по два мяча и пропустив только один гол.
«Насьональ»
Турнирное положение: Уругвайскому коллективу пришлось в этом турнире стартовать еще с квалификации, где он прошел венесуэльский «Пуэрто Кабелло» и боливийский «Олвейз Рэди».
А в первом туре группового этапа «Насьональ» в родных стенах справился с парагвайским «Либертадом» 2:0, забив сопернику по голу в каждом тайме.
Последние матчи: Несколько дней ому назад «трехцветные» в рамках чемпионата Уругвая на своем поле смогли обыграть скромный «Серро-Ларго» 1:0. И эта виктория стала для них второй кряду.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Насьональ» к этому поединку подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией. В этот период клуб из Монтевидео смог добиться трех викторий и столько же встреч свел вничью. И в двух поединках данного периода коллектив не смог забить.
Статистика для ставок
- В новом сезоне «Ривер Плейт» дома еще не уступал, выиграв шесть игр из девяти проведенных
- У «Насьоналя» в гостях всего одна виктория за минувшие шесть встреч и три ничьи
- «Ривер Плейт» выиграл у «Насьоналя» в трех из четырех последних очных противостояний
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ривер Плейт» — 1.41, победа «Насьоналя» — 8.00, ничья — 4.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.86 и 1.95 соответственно.
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Прогноз: Аргентинская команда по многим компонентам сильнее своего уругвайского визави и на своем поле не должна иметь с ним проблем. К тому же «Ривер Плейт» «Насьоналя» является удобным соперником.
Рекомендуемая ставка: победа «Ривер Плейт» с форой (-1,5) за 2.12.
Прогноз: А вторым вариантом ставки в этой игре будет ИТ «Ривер Плейт» больше 2, ведь аргентинцы на своем поле, как правило, забивают немало.
Ставка: ИТ «Ривер Плейт» больше 2 за 2.03.