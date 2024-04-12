В рамках 2-го тура группового этапа Кубка Либертадорес аргентинский «Ривер Плейт» на своем поле сыграет против уругвайского «Насьоналя» из Монтевидео. Поединок пройдет в ночь на 12 апреля и начнется в 03:00 по мск. «Ривер Плейт» — «Насьональ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ривер Плейт»

Турнирное положение: Аргентинская команда из-за своего высокого положения была освобождена от квалификационных игр и сразу же стартовала на групповой стадии.

И в первом туре основного этапа «Ривер Плейт» в гостях смог переиграть венесуэльскую «Депортиво Тачиру» со счетом 2:0, дожав соперника только в конце матча.

Последние матчи: В преддверии этой встречи «миллионеры» на своем поле обыграли «Росарио Сентраль» 2:1 в рамках Кубка лиги Аргентины, где они идут среди лидеров и почти обеспечили себе участие в плей-офф турнира.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Ривер Плейт» в новом сезоне с учетом всех турниров проиграл только один поединок из 15 проведенных. И это фиаско случилось с командой в конце марта. После этого клуб из Буэнос-Айреса выиграл два последующих поединка, забивая в каждом из них ровно по два мяча и пропустив только один гол.

«Насьональ»

Турнирное положение: Уругвайскому коллективу пришлось в этом турнире стартовать еще с квалификации, где он прошел венесуэльский «Пуэрто Кабелло» и боливийский «Олвейз Рэди».

А в первом туре группового этапа «Насьональ» в родных стенах справился с парагвайским «Либертадом» 2:0, забив сопернику по голу в каждом тайме.

Последние матчи: Несколько дней ому назад «трехцветные» в рамках чемпионата Уругвая на своем поле смогли обыграть скромный «Серро-Ларго» 1:0. И эта виктория стала для них второй кряду.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Насьональ» к этому поединку подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией. В этот период клуб из Монтевидео смог добиться трех викторий и столько же встреч свел вничью. И в двух поединках данного периода коллектив не смог забить.

Статистика для ставок

В новом сезоне «Ривер Плейт» дома еще не уступал, выиграв шесть игр из девяти проведенных

У «Насьоналя» в гостях всего одна виктория за минувшие шесть встреч и три ничьи

«Ривер Плейт» выиграл у «Насьоналя» в трех из четырех последних очных противостояний

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ривер Плейт» — 1.41, победа «Насьоналя» — 8.00, ничья — 4.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.86 и 1.95 соответственно.

Прогноз: Аргентинская команда по многим компонентам сильнее своего уругвайского визави и на своем поле не должна иметь с ним проблем. К тому же «Ривер Плейт» «Насьоналя» является удобным соперником.

Рекомендуемая ставка: победа «Ривер Плейт» с форой (-1,5) за 2.12.

Прогноз: А вторым вариантом ставки в этой игре будет ИТ «Ривер Плейт» больше 2, ведь аргентинцы на своем поле, как правило, забивают немало.

Ставка: ИТ «Ривер Плейт» больше 2 за 2.03.