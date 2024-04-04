«Ред Булл» Зальцбург — «Штурм» Грац. Матч пройдет в рамках полуфинала Кубка Австрии 4 апреля, начало — 21:45 (мск) «Ред Булл» Зальцбург — «Штурм» Грац: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ред Булл» Зальцбург

Турнирное положение: на пути к полуфиналу Кубка Австрии команда успешно преодолела три раунда. В национальном чемпионате «Ред Булл» Зальцбург уверенно лидирует с отрывом в пять очков.

Последние матчи: в четвертьфинале Кубка Австрии был на выезде обыгран ЛАСК (3:2).

В предыдущем круге «Ред Булл» Зальцбург пришлось повозиться со скромным «Хартбергом», додавив его лишь в серии пенальти.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмирована целая группа футболистов, но в качестве основных к ним можно отнести только Плавотича, Потцманна, Тимо Хорна, Вучича.

Состояние команды: по традиции «Ред Булл» Зальцбург борется за победу во всех турнирах, команда очень сбалансирована и обладает большим выбором талантливых футболистов, на которых давно положили глаз европейские топ-клубы.

«Штурм» Грац

Турнирное положение: команда довольно легко преодолела четыре предыдущих круга, почти не встретив серьезного сопротивления. В чемпионате Австрии «Штурм» ведет погоню за «Ред Булл» Зальцбург, отставание от него сейчас равно пяти очкам.

Последние матчи: в четвертьфинале Кубка Австрии «Штурм» на своем поле обыграл «Аустрию» (2:0).

В 1/8 финала был обыгран в гостях «Грацер» (3:2).

Не сыграют: травмированы основной вратарь Схерпен и полузащитник Саркария. Это серьезные потери.

Состояние команды: в этом сезоне «Штурм» пытается конкурировать с «Ред Булл» Зальцбург и местами это у него получается, хотя дотянуться в итоге так и не получается. Команда имеет неплохой состав по местным меркам, а несколько игроков уже привлекли внимание немецких клубов.

Статистика для ставок

Последний матч в финальном раунде завершился победой «Ред Булл» Зальцбург (2:1)

На первой стадии чемпионата соперники обменялсь ничейными результатами (2:2, 1:1)

«Ред Булл» Зальцбург выиграл пять последних матчей, у «Штурма» в пяти играх три победы и две ничьи

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ред Булл» Зальцбург« дают 1,76, а на "Штурм" — 4,90. Ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше и тотал больше 2,5 можно взять по равной линии за 1,90.

Прогноз: "Ред Булл" Зальцбург — гораздо более классная команда, с очень мощным подбором талантливых футболистов, они имеют менталитет победитей и должны добиться успеха в этом матче.

Ставка: победа "Ред Булл" Зальцбург за 1,76.

Прогноз: в качестве более рискового варианта можно попробовать взять уверенную победу хозяев, с учетом потерь в составе гостей, она выглядит вполне реально.

Ставка: победа "Ред Булл" Зальцбург с форой -1,5 за 2,80.