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    «Ред Булл» подтвердит статус фаворита

    «Ред Булл» Зальцбург — «Штурм» Грац. Ставка (к. 1.76) и прогноз на Кубок Австрии 4 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ред Булл» Зальцбург — «Штурм» Грац
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    «Ред Булл» Зальцбург — «Штурм» Грац. Матч пройдет в рамках полуфинала Кубка Австрии 4 апреля, начало — 21:45 (мск) «Ред Булл» Зальцбург — «Штурм» Грац: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Польша. Экстракласа 08 Апреля 2024 года
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    «Ред Булл» Зальцбург

    Турнирное положение: на пути к полуфиналу Кубка Австрии команда успешно преодолела три раунда. В национальном чемпионате «Ред Булл» Зальцбург уверенно лидирует с отрывом в пять очков.

    Последние матчи: в четвертьфинале Кубка Австрии был на выезде обыгран ЛАСК (3:2).

    В предыдущем круге «Ред Булл» Зальцбург пришлось повозиться со скромным «Хартбергом», додавив его лишь в серии пенальти.

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    Не сыграют: травмирована целая группа футболистов, но в качестве основных к ним можно отнести только Плавотича, Потцманна, Тимо Хорна, Вучича.

    Состояние команды: по традиции «Ред Булл» Зальцбург борется за победу во всех турнирах, команда очень сбалансирована и обладает большим выбором талантливых футболистов, на которых давно положили глаз европейские топ-клубы.

    «Штурм» Грац

    Турнирное положение: команда довольно легко преодолела четыре предыдущих круга, почти не встретив серьезного сопротивления. В чемпионате Австрии «Штурм» ведет погоню за «Ред Булл» Зальцбург, отставание от него сейчас равно пяти очкам.

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    • Последние матчи: в четвертьфинале Кубка Австрии «Штурм» на своем поле обыграл «Аустрию» (2:0).

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    В 1/8 финала был обыгран в гостях «Грацер» (3:2).

    Не сыграют: травмированы основной вратарь Схерпен и полузащитник Саркария. Это серьезные потери.

    Состояние команды: в этом сезоне «Штурм» пытается конкурировать с «Ред Булл» Зальцбург и местами это у него получается, хотя дотянуться в итоге так и не получается. Команда имеет неплохой состав по местным меркам, а несколько игроков уже привлекли внимание немецких клубов.

    Статистика для ставок

    • Последний матч в финальном раунде завершился победой «Ред Булл» Зальцбург (2:1)

    • На первой стадии чемпионата соперники обменялсь ничейными результатами (2:2, 1:1)

    • «Ред Булл» Зальцбург выиграл пять последних матчей, у «Штурма» в пяти играх три победы и две ничьи

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ред Булл» Зальцбург« дают 1,76, а на "Штурм" — 4,90. Ничью букмекеры оценивают в 3,90.

    Тотал меньше и тотал больше 2,5 можно взять по равной линии за 1,90.

    Прогноз: "Ред Булл" Зальцбург — гораздо более классная команда, с очень мощным подбором талантливых футболистов, они имеют менталитет победитей и должны добиться успеха в этом матче.

    Ставка: победа "Ред Булл" Зальцбург за 1,76.

    Прогноз: в качестве более рискового варианта можно попробовать взять уверенную победу хозяев, с учетом потерь в составе гостей, она выглядит вполне реально.

    Ставка: победа "Ред Булл" Зальцбург с форой -1,5 за 2,80.

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    Ставка и прогноз на матч «Ред Булл» Зальцбург — «Штурм» Грац с коэффициентом 1.76. Дата матча: 04.04.2024. Прогнозы на футбол. «Ред Булл» подтвердит статус фаворита
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