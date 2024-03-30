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    Поднимется ли «Тоттенхэм» в топ-4?

    «Тоттенхэм» — «Лутон Таун». Ставка за 1.85 и прогноз на АПЛ 30 марта 2024 года

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    «Тоттенхэм» — фаворит матча
    «Тоттенхэм» — «Лутон Таун». Матч пройдет в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги, начало — 18:00 (мск) «Тоттенхэм» — «Лутон Таун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Марта 2024 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 18:00 Лутон Таун Лутон Таун
  • Лутон
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    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: По итогам 29 матчей АПЛ «Тоттенхэм» занимает пятое место с 53 очками и разницей мячей 59-42.

    Команда на три очка отстает от зоны Лиги чемпионов, что начинается с четвертой строчки, которую занимает «Астон Вилла», и при этом та сыграла на матч больше.

    Тоттенхэм — Лутон Таун: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. «Шпоры» неожиданно потерпели разгром от «Фулхэма» — 0:3.

    Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на английскую Премьер-лигу.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: ван де Вен, Сессеньон и Форстер — у всех травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести поединках во всех турнирах «Тоттенхэм» одержал три победы при двух поражениях и одной ничьей.

    Очевидно, что такая форма говорит о нестабильности, которая отличает последние игры лондонцев, а это мешает их шансам попасть в Лигу чемпионов.

    Сон Хын Мин — самый результативный игрок команды в АПЛ с 14 голами, что позволяет ему быть пятым бомбардиром лиги.

    «Лутон Таун»

    Турнирное положение: «Лутон Таун» занимает 17-е место, опережая на один балл зону вылета — 18-ю строчку. Он забил 42 мяча, пропустил — 60.

    Очевидно, что в такой ситуации команде нельзя терять очки, чтобы не свалиться в зону вылета, тем более у нижестоящего конкурента «Ноттингем Форест» лучшая разница мячей.

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  • 26/03/2024

    • Последние матчи: «Шляпники» в последней игре АПЛ сыграли вничью. На своем поле они поделили очки как раз с «Лесниками» (1:1).

    Эта ничья стала второй в трех последних поединках, что, по крайней мере, говорит о стремлении клуба набирать хоть какое-то количество баллов, чтобы оставаться на безопасных позициях.

    Не сыграют: Травмированные — Огбене, Мпанзу, Даути, Ошо, Белл, Джонсон, Поттс, Самби Локонга, Браун, Адебайо, Локьер, Андерсен, Накамба, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних играх во всех турнирах «Лутон Таун» не смог победить при трех ничьих и шести поражениях.

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    Очевидно, что с такой формой коллектив каким-то чудом не оказался в зоне вылета, и еще одна потеря очков обещает упасть в «трясину».

    Элайджа Адебайо — самый результативный игрок «Лутона» в АПЛ с девятью голами, но проблема в том, что он травмирован.

    Статистика для ставок

    • в семи последних матчах «Тоттенхэма» было забито больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Тоттенхэм» выиграл при тотал больше 2,5 голов

    • в девяти последних матчах «Лутона» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.20. Ничья — в 7.20, победа «Лутона» — в 11.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.25 и 3.85.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей гости проиграли. При этом было забито больше 3,5 голов.

    При этом в двух из трех последних матчей хозяева выиграли при таком же минимуме забитых мячей

    Ставка: «Тоттенхэм» выиграет и тотал больше 3,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют и будет забито больше 3,5 голов, ведь в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.25

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    Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Лутон Таун» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 30.03.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Тоттенхэм» в топ-4?
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