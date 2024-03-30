«Тоттенхэм» — «Лутон Таун». Матч пройдет в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги, начало — 18:00 (мск) «Тоттенхэм» — «Лутон Таун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: По итогам 29 матчей АПЛ «Тоттенхэм» занимает пятое место с 53 очками и разницей мячей 59-42.

Команда на три очка отстает от зоны Лиги чемпионов, что начинается с четвертой строчки, которую занимает «Астон Вилла», и при этом та сыграла на матч больше.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. «Шпоры» неожиданно потерпели разгром от «Фулхэма» — 0:3.

Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на английскую Премьер-лигу.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: ван де Вен, Сессеньон и Форстер — у всех травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних шести поединках во всех турнирах «Тоттенхэм» одержал три победы при двух поражениях и одной ничьей.

Очевидно, что такая форма говорит о нестабильности, которая отличает последние игры лондонцев, а это мешает их шансам попасть в Лигу чемпионов.

Сон Хын Мин — самый результативный игрок команды в АПЛ с 14 голами, что позволяет ему быть пятым бомбардиром лиги.

«Лутон Таун»

Турнирное положение: «Лутон Таун» занимает 17-е место, опережая на один балл зону вылета — 18-ю строчку. Он забил 42 мяча, пропустил — 60.

Очевидно, что в такой ситуации команде нельзя терять очки, чтобы не свалиться в зону вылета, тем более у нижестоящего конкурента «Ноттингем Форест» лучшая разница мячей.

Последние матчи: «Шляпники» в последней игре АПЛ сыграли вничью. На своем поле они поделили очки как раз с «Лесниками» (1:1).

Эта ничья стала второй в трех последних поединках, что, по крайней мере, говорит о стремлении клуба набирать хоть какое-то количество баллов, чтобы оставаться на безопасных позициях.

Не сыграют: Травмированные — Огбене, Мпанзу, Даути, Ошо, Белл, Джонсон, Поттс, Самби Локонга, Браун, Адебайо, Локьер, Андерсен, Накамба, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних играх во всех турнирах «Лутон Таун» не смог победить при трех ничьих и шести поражениях.

Очевидно, что с такой формой коллектив каким-то чудом не оказался в зоне вылета, и еще одна потеря очков обещает упасть в «трясину».

Элайджа Адебайо — самый результативный игрок «Лутона» в АПЛ с девятью голами, но проблема в том, что он травмирован.

Статистика для ставок

в семи последних матчах «Тоттенхэма» было забито больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Тоттенхэм» выиграл при тотал больше 2,5 голов

в девяти последних матчах «Лутона» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.20. Ничья — в 7.20, победа «Лутона» — в 11.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.25 и 3.85.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гости проиграли. При этом было забито больше 3,5 голов.

При этом в двух из трех последних матчей хозяева выиграли при таком же минимуме забитых мячей

Ставка: «Тоттенхэм» выиграет и тотал больше 3,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют и будет забито больше 3,5 голов, ведь в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.25