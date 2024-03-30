В субботу, 30 марта, в 27-м туре французской Лиги 1 «Лион» дома сыграет против «Реймса». Поединок начнется в 23:00 мск. «Лион» — «Реймс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лион»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице французского первенства подопечные Пьера Сажа с 34 набранными очками идут на десятой строке.

«Лион» выиграл десять матчей из 26 проведенных, четыре раза сыграл вничью и 12 встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 30:40.

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Последние матчи: Перед уходом на перерыв матчей сборных, «ткачи» смогли на выезде обыграть «Тулузу» со счетом 3:2, а туром ранее они смогли одолеть в гостевом поединке «Лорьян» 2:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Лион» смог выиграть в рамках чемпионата страны шесть игр из семи предыдущих и раз за это время он проиграл. Правда, пять из шести викторий были добыты с разницей всего лишь в один мяч. и в пяти из восьми встреч этого периода «дети» неизменно пропускали.

«Реймс»

Турнирное положение: В таблице дружина Уилла Стилла находится на девятой позиции, имея в активе 38 баллов, и от шестой еврокубковой строки отстает на четыре пункта.

За всю турнирную дистанцию «Реймс» отпраздновал 11 викторий, десять встреч он еще проиграл и расписал пять мировых, разница мячей — 34:35.

Последние матчи: «Красно-белые» в прошлом туре чемпионата на своем поле смогли переиграть аутсайдера «Мец» со счетом 2:1, а игровым днем ранее они расписали почетную ничью в Париже против «ПСЖ», сыграв со счетом 2:2.

Не сыграют: Максим Бузи, Тедди Теума и Бенджамин Стамбули травмированы.

Состояние команды: «Реймс» в отрезке последних восьми игр чемпионата смог добыть всего лишь две виктории, одолев оба раза команды из нижней части таблицы. Также в этот период коллектив расписал еще три мировые и столько же встреч проиграл. И трижды за этот период он не смог забить.

Статистика для ставок

Дома «Лион» выиграл четыре игры из шести минувших при двух фиаско

У «Реймса» в гостях четыре проигрыша за последние семь встреч и два выигрыша

«Лион» на своем поле выиграл у «Реймса» в трех из пяти последних игр при одном проигрыше

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лиона» — 2.12, победа «Реймса» — 3.54, ничья — 3.81.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.81 и 2.14 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от данного поединка стоит ждать результативного исхода, ведь эти команды в последнее время демонстрируют отменную результативность, однако и в обороне действуют не всегда лучшим образом.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.81.

Прогноз: А вторым вариантом ставки будет победа «Лиона», который набрал хороший ход, да и дома вполне успешно играет против предстоящего противника.

Ставка: победа «Лиона» за 2.12.