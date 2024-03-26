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    Чехи одолеют кризисных армян

    Чехия — Армения. Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 марта 2024 года

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    Сборная Чехии
    26 марта в Праге пройдет товарищеский поединок, в котором сборная Чехии сыграет против национальной команды Армении. Начало встречи запланировано на 22:00 по мск. Чехия — Армения: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2024 года
    Чехия
  • Прага
    •  Чехия 22:00 Армения Армения
  • Ереван
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    Чехия

    Положение в рейтинге: На текущий момент национальная команда Чехии в рейтинге мирового футбола занимает 39 место.

    Она является постоянным участником финальной части чемпионата Европы и раз в своей истории была на чемпионате мира (в 2006 году).

    Чехия — Армения: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Несколько дней тому назад чехи провели товарищеский поединок против сборной Норвегии в гостях и выиграли его со счетом 2:1. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до четырех матчей, где трижды победили и расписали одну мировую.

    Не сыграют: Почти все основные футболисты команды смогут принять участие в этом поединке.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Состояние команды: Сборная Чехии в отрезке своих последних десяти проведенных встреч в различных турнирах потерпела только одно фиаско, проиграв в гостях 0:3 Албании в отборе Евро-2024, но оно не помешало команде пробиться в финальную часть. Также в этот период чехи четыре поединка завершили вничью и добились пяти выигрышей.

    Армения

    Положение в рейтинге: В мировом рейтинге футбола национальная команд Армении сейчас разместилась на 93 позиции.

    Команда ни разу ни квалифицировалась в финальные части чемпионата Европы и мира, завершая каждый раз свое выступление еще на отборочной стадии.

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    • Последние матчи: В преддверии данного поединка армяне на своей территории уступили сборной Косово со счетом 0:1 в товарняке. И тем самым они продлили свою безвыигрышную серию до семи матчей, в которой пять раз проигрывали.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: Сборная Армении к этой игре подходит с 7-матчевой серией без побед, где она пять раз уступала и дважды играла вничью. Причем в четырех поединках данного отрезка она даже не забивала, а в остальных трех случаях провела по голу. Последний раз армяне побеждали еще прошлым летом, одолев тогда дома скромную команду Латвии 2:1 в отборе Евро-2024.

    Статистика для ставок

    • Чехия не смогла забить лишь в одной встрече из девяти предыдущих

    • У Армении только два забитых мяча за минувшие пять поединков

    • В четырех из пяти противостояний этих сборных побеждали чехи при одном выигрыше армян

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Чехии — 1.37, победа Армении — 8.00, ничья — 4.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.76 и 2.04 соответственно.

    Прогноз: Даже несмотря на то, что это поединок будет носить товарищеский характер, чехи при своих зрителях вряд ли будут жалеть армян, которые на текущий момент пребывает в откровенно плохой форме.

    Рекомендуемая ставка: победа Чехии с форой (-1,5) за 2.07.

    Прогноз: И плюс к этому ждем, что поединок получится результативным, ведь матч то товарищеский и наверняка обе команды будут играть с небольшой оглядкой на тылы.

    Ставка: ТБ 3,0 за 2.30.

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    Ставка и прогноз на матч Чехия — Армения с коэффициентом 2.07. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. Чехи одолеют кризисных армян
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