Чехия
Положение в рейтинге: На текущий момент национальная команда Чехии в рейтинге мирового футбола занимает 39 место.
Она является постоянным участником финальной части чемпионата Европы и раз в своей истории была на чемпионате мира (в 2006 году).
Чехия — Армения: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Несколько дней тому назад чехи провели товарищеский поединок против сборной Норвегии в гостях и выиграли его со счетом 2:1. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до четырех матчей, где трижды победили и расписали одну мировую.
Не сыграют: Почти все основные футболисты команды смогут принять участие в этом поединке.
Состояние команды: Сборная Чехии в отрезке своих последних десяти проведенных встреч в различных турнирах потерпела только одно фиаско, проиграв в гостях 0:3 Албании в отборе Евро-2024, но оно не помешало команде пробиться в финальную часть. Также в этот период чехи четыре поединка завершили вничью и добились пяти выигрышей.
Армения
Положение в рейтинге: В мировом рейтинге футбола национальная команд Армении сейчас разместилась на 93 позиции.
Команда ни разу ни квалифицировалась в финальные части чемпионата Европы и мира, завершая каждый раз свое выступление еще на отборочной стадии.
Последние матчи: В преддверии данного поединка армяне на своей территории уступили сборной Косово со счетом 0:1 в товарняке. И тем самым они продлили свою безвыигрышную серию до семи матчей, в которой пять раз проигрывали.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: Сборная Армении к этой игре подходит с 7-матчевой серией без побед, где она пять раз уступала и дважды играла вничью. Причем в четырех поединках данного отрезка она даже не забивала, а в остальных трех случаях провела по голу. Последний раз армяне побеждали еще прошлым летом, одолев тогда дома скромную команду Латвии 2:1 в отборе Евро-2024.
Статистика для ставок
- Чехия не смогла забить лишь в одной встрече из девяти предыдущих
- У Армении только два забитых мяча за минувшие пять поединков
- В четырех из пяти противостояний этих сборных побеждали чехи при одном выигрыше армян
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Чехии — 1.37, победа Армении — 8.00, ничья — 4.75.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.76 и 2.04 соответственно.
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Прогноз: Даже несмотря на то, что это поединок будет носить товарищеский характер, чехи при своих зрителях вряд ли будут жалеть армян, которые на текущий момент пребывает в откровенно плохой форме.
Рекомендуемая ставка: победа Чехии с форой (-1,5) за 2.07.
Прогноз: И плюс к этому ждем, что поединок получится результативным, ведь матч то товарищеский и наверняка обе команды будут играть с небольшой оглядкой на тылы.
Ставка: ТБ 3,0 за 2.30.