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    «Торпедо» сможет наконец-то победить?

    «Торпедо» — «Кубань». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, российская Первая лига, 23 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Кубань»
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    «Торпедо»
    В рамках 24-го тура российской Первой лиги 23 марта пройдет игра «Торпедо» — «Кубань». Начало — 14:00 (мск). «Торпедо» — «Кубань»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Команда проводит далеко не самый удачный сезон после возвращения в Первую лигу. «Торпедо» занимает 12-е место в таблице с 28-ю очками в активе.

    Московская команда не может чувствовать себя комфортно на этой строчке, опережая зону вылета лишь на 4 балла. Если «Торпедо» не станет стабильно набирать очки, то команда и вовсе может вылететь.

    Последние матчи: В прошедших встречах после зимней паузы в Первой лиге у «Торпедо» просто ничего не получается. Сначала команда проиграла «Енисею» (0:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    После этого сыграла вничью с «Тюменью» (0:0), а в последнем туре Первой лиги проиграла «СКА-Хабаровску» (0:2), пропустив по одному голу в каждом тайме. Интересно, что во всех этих поединках «Торпедо» не смогло забить ни один гол.

    Состояние команды: Москичам срочно нужно что-то менять и выигрывать, ведь зона вылета не за горами и это вполне ожидаемая перспектива. К тому же, у команды большие проблемы в обороне.

    В целом по сезону «Торпедо» забило лишь 19 голов за 23 встречи — это один из худших показателей в Первой лиге. К тому же, команда за этот период пропустила 23 мяча.

    «Кубань»

    Турнирное положение: Команда занимает предпоследнее 17-е место в таблице Первой лиги с 21-м баллом в активе после 23-х туров. «Кубань» находится в зоне вылета, но вся борьба еще впереди.

    Стоит отметить, что команда отстает от спасительной 15-й позиции лишь на 3 балла — еще пару побед подряд и «Кубань» вполне может покинуть «красную зону».

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    • Последние матчи: В прошедших турах после зимней паузы у «Кубани» все так же плохо, как и у «Торпедо». За 3 последние встречи команда проиграла «Шиннику» (0:2), сыграла вничью с тульским «Арсеналом» (0:0).

    В последнем туре Первой лиги «Кубань» проиграла «Родине» (0:1), пропустив единственный гол на 51-й минуте. Интересно, что команда так и не смогла забить ни одного мяча после зимней паузы.

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    Состояние команды: «Кубань» также далеко не лучшим образом стартовала после паузы. Команда все никак не может забить.

    В нынешнем сезоне «Кубань» уже встречалась с «Торпедо». В рамках 14-го тура Первой лиги краснодарская команда одержала победу со счетом 2:1, забив победный гол на 90-й минуте.

    Статистика для ставок

    • «Кубань» не забил ни одного гола в последних 3-х матчах после зимней паузы

    • У «Торпедо» также нет ни одного гола в последних 3-х поединках

    • Во всех очных встречах команды непременно забивала друг другу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:«Торпедо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.40, а победа «Кубани» — в 4.40.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.25, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.65.

    Прогноз: Даже несмотря на голевую засуху команд, они могут забить друг другу.

    Ставка: Обе забьют за 2.05.

    Прогноз: «Торпедо» будет максимально мотивированно победить на своем поле.

    Ставка: Победа «Торпедо» за 1.88.

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    Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Кубань» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на футбол. «Торпедо» сможет наконец-то победить?
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