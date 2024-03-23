В субботу, 23 марта, в 32-м туре испанской Сегунды «Эспаньол» на своем поле сыграет против «Тенерифе». Начало поединка запланировано на 23:00 по мск. «Эспаньол» — «Тенерифе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: Каталонский коллектив, который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 52 набранными баллами на третьей строке, и на пункт отстает от второй.

«Эспаньол» в этом сезоне выиграл 14 матчей, десять раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 48:34.

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Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «попугаи» в гостях минимально выиграли у «Сарагосы» 1:0, а игровым днем ранее не справились на выезде с аутсайдером «Алькорконом», сыграв вничью 1:1.

Не сыграют: Лазарет у «Эспаньола» почти пуст. Все основные игроки в строю.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: Клуб из Барселоны не знает горечи поражений вот уже на протяжении пяти встреч подряд. В этот период он добился трех выигрышей, а также два матча завершил миром. Проиграла же команда только один поединок из семи последних.

«Тенерифе»

Турнирное положение: С 41 набранным баллом «Тенерифе» находится на 15 строке в турнирной таблице Сегунды и на восемь пунктов отстает от зоны плей-офф.

Канарцы в текущем первенстве добились 11 выигрышей, 12 встреч они проиграли и расписали восемь мировых, забили всего 28 голов, а пропустили на два больше.

Последние матчи: В прошлом туре «сине-белые» дома поделили очки с «Уэской» 0:0, а ранее проиграли в Сантандере «Расингу» 2:4. И этим фиаско они прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой дважды победили.

Не сыграют: Из-за дисквалификации игру пропустит форвард Луисми Крус.

Состояние команды: Островитяне в отрезке последних восьми встреч чемпионата смогли отпраздновать две виктории, два матча они еще проиграли и четыре поединка завершили миром. И в этот период времени шесть из восьми проведенных игр завершились низовыми исходами.

Статистика для ставок

«Эспаньол» дома не проигрывает в чемпионате на протяжении последних девяти встреч, выиграв пять из них

У «Тенерифе» в гостях 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой было три проигрыша

Три из пяти последних очных встреч между данными командами завершились вничью

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эспаньола» — 1.97, победа «Тенерифе» — 4.46, ничья — 3.14.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.66 и 1.47 соответственно.

Прогноз: В этом противостоянии прогнозируем, что «Эспаньол» на своем поле, где он уже давно не уступает, сможет одолеть неуверенный в гостях «Тенерифе».

Рекомендуемая ставка: победа «Эспаньола» за 1.97.

Прогноз: И также еще рекомендуем здесь ставить на то, что хозяева смогут забить больше одного гола, ведь в родных стенах каталонцы редко кого отпускают сухими.

Ставка: ИТ «Эспаньола» больше 1,5 гола за 2.44.