Черногория
Турнирное положение: Черногорцы в последней квалификации на Евро выступили не лучшим образом. В своем квинтете они заняли 3 место.
При этом Черногория в 8 матчах выиграла 3 раза при 3 поражениях. Ну и забила команда 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Венгры уверенно переиграли черногорцев (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Черногория выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, столько же пропустив в свои ворота.
До неудачи с венграми команда уверенно переиграла сборную Литвы (2:0). А вот под натиском сербов Черногория пала (1:3).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма нестабильно. Да и оборона черногорцев действует не столь уверенно.
Поединки с белорусами для команды традиционно складываются удачно. В 4 очных встречах добыто 2 виктории при 2 паритетах.
И уж совсем очевидно, что Черногория будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются сыграть на классе.
Белоруссия
Турнирное положение: Последний отбор на Евро белорусы провели не столь удачно. В своей группе сябры заняли всего ишь 4 место среди 6 участников.
В 10 поединках отборочного цикла Белоруссия выиграла всего лишь 3 раза. Да и забила команда всего 9 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в своем последнем матче команда сумела выиграть. Белорусы минимально переиграли Косово.
До того команда с минимальным счетом переиграла еще и андоррцев. Да и бой Швейцарии сябры дали знатный (3:3).
Наверняка в этом поединке Белоруссия будет действовать в расчете на контратаки. Да и в последнее время игра команды несколько преобразилась.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем виде Белоруссия вполне может дать бой черногорцам. Вот только белорусам нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Серия без поражений составляет уже 4 матча. Так что за здорово живешь белорусов обыграть не удастся никому.
Да и две последних виктории явно окрылили команду. Плюс ко всему, в них Белоруссия не пропустила ни одного мяча.
И уж совсем очевидно, что гости будут рады и ничьей. Белорусы уж точно будут действовать вторым номером.
Статистика для ставок
- Белоруссия не проигрывала в 4 своих последних поединках
- Черногория еще ни разу не проигрывала белорусам
- Белорусы не пропускали в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Черногория — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.49, а победа оппонента — в скромные 5.78.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.66 и 1.50.
- 2.66Гонконг — Узбекистан: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.80Северная Македония (U21) — Гибралтар (U21): прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 2.50Кипр — Латвия: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
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Прогноз: И те, и другие явно мотивированы поднатореть в плане реализации, чем и займутся в этой встрече.
Черногорцы смотрятся несколько увереннее, но и Белоруссия явно способна показать зубы.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.66.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.
Ставка: Обе забьют за 2.12