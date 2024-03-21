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    С голами проблем не будет?!

    Черногория — Белоруссия. Ставка (к. 2.66) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 21 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Черногория — Белоруссия
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    Стеван Йоветич
    В рамках международного товарищеского поединка 21 марта пройдет матч Черногория — Белоруссия. Начало — 16:00 (мск). Черногория — Белоруссия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Черногория

    Турнирное положение: Черногорцы в последней квалификации на Евро выступили не лучшим образом. В своем квинтете они заняли 3 место.

    При этом Черногория в 8 матчах выиграла 3 раза при 3 поражениях. Ну и забила команда 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Венгры уверенно переиграли черногорцев (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Черногория выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, столько же пропустив в свои ворота.

    До неудачи с венграми команда уверенно переиграла сборную Литвы (2:0). А вот под натиском сербов Черногория пала (1:3).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма нестабильно. Да и оборона черногорцев действует не столь уверенно.

    Поединки с белорусами для команды традиционно складываются удачно. В 4 очных встречах добыто 2 виктории при 2 паритетах.

    И уж совсем очевидно, что Черногория будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются сыграть на классе.

    Белоруссия

    Турнирное положение: Последний отбор на Евро белорусы провели не столь удачно. В своей группе сябры заняли всего ишь 4 место среди 6 участников.

    В 10 поединках отборочного цикла Белоруссия выиграла всего лишь 3 раза. Да и забила команда всего 9 мячей в ворота соперников.

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  • 16/03/2024

    • Последние матчи: в своем последнем матче команда сумела выиграть. Белорусы минимально переиграли Косово.

    До того команда с минимальным счетом переиграла еще и андоррцев. Да и бой Швейцарии сябры дали знатный (3:3).

    Наверняка в этом поединке Белоруссия будет действовать в расчете на контратаки. Да и в последнее время игра команды несколько преобразилась.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде Белоруссия вполне может дать бой черногорцам. Вот только белорусам нужно срочно прибавлять в плане реализации.

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    Серия без поражений составляет уже 4 матча. Так что за здорово живешь белорусов обыграть не удастся никому.

    Да и две последних виктории явно окрылили команду. Плюс ко всему, в них Белоруссия не пропустила ни одного мяча.

    И уж совсем очевидно, что гости будут рады и ничьей. Белорусы уж точно будут действовать вторым номером.

    Статистика для ставок

    • Белоруссия не проигрывала в 4 своих последних поединках

    • Черногория еще ни разу не проигрывала белорусам

    • Белорусы не пропускали в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Черногория — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.49, а победа оппонента — в скромные 5.78.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.66 и 1.50.

    Прогноз: И те, и другие явно мотивированы поднатореть в плане реализации, чем и займутся в этой встрече.

    Черногорцы смотрятся несколько увереннее, но и Белоруссия явно способна показать зубы.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.66.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.12

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    Ставка и прогноз на матч Черногория — Белоруссия с коэффициентом 2.66. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет?!
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