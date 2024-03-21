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    Узбекистан сметет сборную Гонконга

    Гонконг — Узбекистан. Ставка (к. 2.66) и прогноз на футбол, квалификация чемпионата мира 2026, 21 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гонконг — Узбекистан
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    Сборная Узбекистана
    В рамках 3-го тура квалификации чемпионата мира 21 марта пройдет матч Гонконг — Узбекистан. Начало — 15:00 (мск). Гонконг — Узбекистан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Гонконг

    Турнирное положение: Гонконгцы нынешнюю квалификацию проваливают. В своей отборочной группе они находятся на 4 месте.

    При этом Гонконг в 2 матчах разжился всего лишь одним баллом. Игроки команды забили всего 2 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Гонконг уступил палестинцам со счетом 0:3.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Гонконг потерпел 5 поражений. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 11.

    До неудачи с палестинцами команда дала бой Ирану. Вот только оппонент все равно оказался сильнее, причем с минимальным счетом.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит крайне слабо. Да и оборона частенько допускает результативные ошибки.

    Тем не менее, математические шансы на первые места еще не потеряны. Отставание от лидеров составляет всего 3 очка, а ведь впереди еще 4 тура!

    И уж совсем очевидно, что Гонконг будет пытаться зацепиться за очки. Номинальные хозяева явно постараются дать бой узбекам.

    Узбекистан

    Турнирное положение: Узбеки давно мечтают о попадании на Мундиаль. Вот только всякий раз команде чего-то недостает…

    В 2 поединках отборочного цикла Узбекистан добыл 4 зачетных пункта. В них команда отличилась 5 голами, пропустив в свои ворота 3.

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  • Сегодня

    • Последние матчи: в своем последнем матче команда не сумела справиться с Катаром. Узбеки уступили сопернику в серии пенальти в рамках 1/4 финала Кубка Азии.

    До того команда переиграла сборную Таиланда (2:1). Да и австралийцам узбеки оказали достойное сопротивление (1:1).

    Наверняка в этом поединке Узбекистан будет действовать первым номером. Да и подбор игроков у команды вполне приличный.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: ныне Узбекистан вполне способен пробраться в следующий круг отбора. Команда превосходит соперников в классе.

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    Причем узбеки давненько не познавали горечи поражений. Последняя коллизия приключилась еще в сентябре минувшего года.

    Потенциал у команды достаточно высокий. Узбекистан вполне способен серьезно прибавить, и может выиграть в оставшихся поединках группы.

    И уж совсем очевидно, что гости будут максимально активны в атаке. Сборная Узбекистана банально сильнее соперника по всем показателям.

    Статистика для ставок

    • Узбекистан в двух поединках против Гонконга не пропустил ни разу

    • Гонконг в 2 матчах группового этапа пропустил 6 мячей

    • Сборная Узбекистана не проигрывает с сентября 2023 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.20, а победа оппонента — в скромные 13.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.68 и 2.19.

    Прогноз: Узбеки на голову сильнее соперника, c которым традиционно успешно играют.

    Номинальные гости явно постараются утвердиться в лидерах квартета, так что ждем от них агрессии в атаке.

    Ставка: Фора Узбекистана -2.5 за 2.66.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой бартер.

    Ставка: Обе забьют за 2.36

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    Ставка и прогноз на матч Гонконг — Узбекистан с коэффициентом 2.66. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на футбол. Узбекистан сметет сборную Гонконга
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