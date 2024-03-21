Гонконг
Турнирное положение: Гонконгцы нынешнюю квалификацию проваливают. В своей отборочной группе они находятся на 4 месте.
При этом Гонконг в 2 матчах разжился всего лишь одним баллом. Игроки команды забили всего 2 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Гонконг уступил палестинцам со счетом 0:3.
Вообще, в 5 своих последних матчах Гонконг потерпел 5 поражений. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 11.
До неудачи с палестинцами команда дала бой Ирану. Вот только оппонент все равно оказался сильнее, причем с минимальным счетом.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит крайне слабо. Да и оборона частенько допускает результативные ошибки.
Тем не менее, математические шансы на первые места еще не потеряны. Отставание от лидеров составляет всего 3 очка, а ведь впереди еще 4 тура!
И уж совсем очевидно, что Гонконг будет пытаться зацепиться за очки. Номинальные хозяева явно постараются дать бой узбекам.
Узбекистан
Турнирное положение: Узбеки давно мечтают о попадании на Мундиаль. Вот только всякий раз команде чего-то недостает…
В 2 поединках отборочного цикла Узбекистан добыл 4 зачетных пункта. В них команда отличилась 5 голами, пропустив в свои ворота 3.
Последние матчи: в своем последнем матче команда не сумела справиться с Катаром. Узбеки уступили сопернику в серии пенальти в рамках 1/4 финала Кубка Азии.
До того команда переиграла сборную Таиланда (2:1). Да и австралийцам узбеки оказали достойное сопротивление (1:1).
Наверняка в этом поединке Узбекистан будет действовать первым номером. Да и подбор игроков у команды вполне приличный.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: ныне Узбекистан вполне способен пробраться в следующий круг отбора. Команда превосходит соперников в классе.
Причем узбеки давненько не познавали горечи поражений. Последняя коллизия приключилась еще в сентябре минувшего года.
Потенциал у команды достаточно высокий. Узбекистан вполне способен серьезно прибавить, и может выиграть в оставшихся поединках группы.
И уж совсем очевидно, что гости будут максимально активны в атаке. Сборная Узбекистана банально сильнее соперника по всем показателям.
Статистика для ставок
- Узбекистан в двух поединках против Гонконга не пропустил ни разу
- Гонконг в 2 матчах группового этапа пропустил 6 мячей
- Сборная Узбекистана не проигрывает с сентября 2023 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.20, а победа оппонента — в скромные 13.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.68 и 2.19.
- 2.02Тайвань — Кыргызстан: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 2.23Соломоновы острова — Фиджи: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.70Бельграно — Ланус: прогноз и ставкаЗавтра в 03:15
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Прогноз: Узбеки на голову сильнее соперника, c которым традиционно успешно играют.
Номинальные гости явно постараются утвердиться в лидерах квартета, так что ждем от них агрессии в атаке.
Ставка: Фора Узбекистана -2.5 за 2.66.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой бартер.
Ставка: Обе забьют за 2.36